Orrego presenta querella criminal por fogatas en cerros Manquehue y El Carbón

“Los cerros de Santiago son un patrimonio natural de nuestra ciudad y no podemos permitir que acciones como estas queden impunes”. Con esa premisa, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, presentó una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por prender fogatas en los cerros Manquehue y El Carbón.

Los hechos se registraron el miércoles 1 de julio. A través de la cuenta de Instagram Hacemos Cumbre, los visitantes denunciaron que un grupo de personas prendió fuego, a modo de fogata, en la colina del cerro Manquehue. Para ello arrancaron y cortaron ramas de flora nativa para utilizarlas como combustible.

La querella del Gore agrega que existen antecedentes de que hechos de similares características podrían haberse repetido en el cerro El Carbón, información que se solicita investigar.

Además, los espacios quedaron dañados y sucios, según denunció el Gore de Santiago.

En ese contexto, Orrego presentó una querella por los delitos de daño al patrimonio natural y de incendio. “Son dos delitos graves tipificados por la ley que tienen penas bastante altas ”, sostuvo el gobernador.

Foto: Gore Santiago.

Para ello, la autoridad aseguró que se le está entregando a la Fiscalía “información que recabamos de muchas personas que grabaron y también vieron a estos sujetos”.

“De hecho, yo mismo voy a declarar, porque yo estuve con algunos de ellos el día miércoles pasado a primera hora en El Carbón y después en la tarde ellos mismos estuvieron en el cerro Maquehue”, indicó.

El gobernador recalcó que se trata de delitos graves, considerando además que “estamos en una situación de sequía”.

“Claramente hemos visto cómo los incendios forestales han devorado no solamente la naturaleza, sino que también propiedad pública y privada. No podemos tolerar el nivel de irresponsabilidad y temeridad que han tenido estas personas de prender fuego en la punta de estos cerros”, indicó.

La mañana de este miércoles un equipo de voluntarios acudió hasta el cerro El Carbón para limpiar y recoger la basura que quedó en el lugar.