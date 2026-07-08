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    Senado aprueba en general proyecto que busca aumentar penas para menores que cometan delitos graves

    Desde el Ejecutivo comprometieron indicaciones para hacer efectivo el régimen cerrado y las reglas de reiteración de delitos, además de abordar mesas de reinserción.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Este martes, la Sala del Senado aprobó en general, con 37 votos a favor y tres en contra, el proyecto que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente para endurecer las penas para los menores de edad que cometen delitos graves.

    Los objetivos del proyecto incluyen modificar el régimen aplicable a los adolescentes infractores de la ley penal, al intensificar las sanciones de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social y libertad asistida especial con internación parcial; adecuar las reglas para la determinación de la pena aplicable a mayores de 16 años, e incorporar reglas procesales para la resolución que dispone la internación provisoria en régimen cerrado.

    Asimismo, busca establecer como tribunal competente para conocer de los conflictos de derecho que se susciten durante la ejecución de las sanciones por estos ilícitos al juez de garantía del lugar de cumplimiento de la respectiva sanción e impedir configurar la atenuante de irreprochable conducta anterior por delitos cometidos por menores de 16 años.

    Tras el avance de este martes en su tramitación, la iniciativa será ahora vista en particular por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, y se estableció como plazo el 17 de julio para presentar indicaciones.

    Al respecto, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, comprometió la presentación de enmiendas para hacer efectivo el régimen cerrado de cumplimiento de penas, las reglas de reiteración de delitos y al mismo tiempo abordar mesas de reinserción.

    Durante el debate, hubo un amplio consenso entre los senadores respecto de la necesidad de mejorar el sistema de responsabilidad adolescente, aunque las senadoras Claudia Pascual (PC) y Beatriz Sánchez (FA) plantearon la necesidad de contar con mayor evidencia respecto del funcionamiento del Servicio de Reinserción Social Juvenil, que recién terminó de implementarse en todo el país a principios de este año.

    “Me habría gustado que se hubiera hecho un espacio y una mesa técnica”, señaló al respecto la senadora Pascual, mientras que Sánchez afirmó que “parece precipitado introducir cambios severos a un servicio que entró en pleno funcionamiento este año”.

    Autores del proyecto valoran su avance

    La aprobación de la medida fue valorara por los senadores RN Andrés Longton y Camila Flores, ambos autores de la iniciativa.

    El senador Longton afirmó que la medida, que tiene discusión inmediata, “está constatando una realidad que se ha agravado mucho en los últimos años respecto a la cantidad de menores de edad infractores de ley que cometen delitos cada vez más violentos, y cuyos testimonios no solamente hemos escuchado, sino que además nos ha tocado vivir y estremecernos a propósito de lo que ocurrió con Alejandro, de 12 años”, sostuvo, en relación con el menor que perdió la vida el pasado 24 de junio en el marco de una encerrona registrada en San Bernardo.

    Agregó que, lo que busca el proyecto es “atenuar las reglas de determinación de la pena, establecer penas más duras para un catálogo de delitos violentos y, además, hacer participar a la víctima y eliminar la irreprochable conducta anterior una vez que cumplen 18 años”.+

    Por su parte, la senadora Camila Flores, defendió que el sistema distinga entre quienes delinquen por primera vez y quienes participan reiteradamente en delitos violentos. “No podemos simplemente hacer como que no pasa nada, que estas conductas no son tan graves por tratarse de menores de edad o, simplemente, culpar de estas mismas a la sociedad.”

    La parlamentaria agregó que “la mayoría de los jóvenes vulnerables no decide delinquir, decide salir adelante sin cometer ilícito alguno. Por eso es tan importante dar la señal de que aquel que comete delitos graves, razonando como adulto, debe responder como tal”.

    Más sobre:Senadoresponsabilidad penal adolescentepenas

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