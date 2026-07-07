Consulta por pagos pendientes del Bono Marzo: ¿Hasta cuándo se puede cobrar el Aporte Familiar Permanente? Foto referencial de archivo

El Aporte Familiar Permanente, conocido también como ex Bono Marzo, se facilitó a los grupos familiares beneficiarios a inicios de año, sin embargo, quienes tienen derecho al programa y no lo han cobrado se encuentran a tiempo de hacerlo.

Esta iniciativa consiste de una entrega anual que se concreta de forma automática, sin necesidad de realizar postulaciones o trámites, por lo que se asigna a cada familia al cumplir con los requisitos.

Para este año el bono se reajustó en un monto de $66.834, que se facilitó por familia o por carga familiar, según las condiciones de cada beneficiario.

Revisa por pagos pendientes del Bono Marzo

El pago del Bono Marzo 2026 se puede consultar en línea mediante el sitio aportefamiliar.cl, con RUN y fecha de nacimiento.

De acuerdo al apartado de preguntas frecuentes del beneficio, este cuenta con un plazo de nueve meses para su cobro, contados desde que se emitió el pago.

Cabe recordar que la entrega del Aporte Familiar Permanente se concretó a lo largo de tres fechas, donde los primeros depósitos se facilitaron el 16 de febrero, por lo que el primer vencimiento corresponde al 16 de noviembre de 2026.

Posteriormente se entregó el beneficio durante las fechas del 2 y 16 de marzo, pagos que vencerán el 2 y 16 de diciembre, respectivamente.