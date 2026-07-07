Guerrero detalla que “prácticamente el 90% de las municipalidades del país” están en vías de tener al día plan de seguridad

Guerrero detalla que “prácticamente el 90% de las municipalidades del país” están en vías de tener plan de seguridad

El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, detalló en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Municipal (SNSM), el que entrega asistencia técnica, transferencia de recursos e innovación aplicada a las comunas.

El plan presenta un financiamiento total de 17.388 millones de pesos de presupuesto para este 2026.

“Se fortalecen estas capacidades de gestión municipal para contribuir a la prevención al mismo tiempo, no tan solo del delito, sino que también de la violencia en orden a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las comunas de nuestro país. El propósito es aumentar estas capacidades de la municipalidad en seguridad pública y entregar bienes o servicios al menos de uno de los componentes a todos los municipios del país”, detalló la autoridad.

Para poder establecer el nivel de financiamiento para alguna de las 345 comunas del país, Guerrero detalló que estos se ordenan en base al Índice de Vulnerabilidad Socio Delictual (IVSD), basado en el porcentaje de delitos por gravedad, variables socioeconómicas, población comunal y flotante, índice de delitos contra mujeres, infractores de ley NNA y finalmente ingresos municipales.

Tres grupos de 40 comunas cada una recibe financiamiento permanente, mientras que las restantes 225 pueden optar a un financiamiento año por medio.

Planes de seguridad municipal

Guerrero también mencionó que gran parte de los municipios han comenzado a cumplir con la obligación de contar con un plan de seguridad municipal.

“ Al día de hoy podemos decir que prácticamente el 90% de las municipalidades del país ya están en vías de solución de la problemática de tener al día su plan de seguridad municipal ”, planteó la autoridad.

“En abril de este año se capacitó en la elaboración y actualización de los planes comunales a una cantidad importante de funcionarios del país y al mismo tiempo, la subsecretaría de Prevención del Delito también tiene que emitir una opinión técnica respecto de estos planes, lo cual el 27,5% de las 265 opiniones técnicas que se han ido solicitando desde enero de este año a la fecha ha sido debidamente evacuada al 31 de mayo de este año“, detalló.

Necesidad de plan de seguridad del gobierno

Tras la presentación, los parlamentarios mostraron su preocupación por distintos puntos abordados por el subsecretario.

El diputado Carlos Ross (Rep) consideró que la repartición de recursos del Sistema Nacional de Seguridad Municipal (SNSM) puede provocar un “incentivo perverso” respecto a comunas que reciben más recursos haciendo “menos” por solucionar problemas en materia de seguridad.

Mientras tanto, Andrea Parra (PPD) consideró que faltaba “más claridad de las evaluaciones de las acciones”, mientras que César Valenzuela (PS) señaló que resulta necesario “redoblar esfuerzo en la seguridad municipal“.

Por su parte, Javier Olivares (PDG) fue más crítico y consideró que el Ejecutivo estaba “al debe” y que las acciones actuales “no van a solucionar absolutamente nada”.

En ese sentido, el subsecretario Guerrero señaló que “una de las primeras acciones que hizo el ministro (Martín) Arrau, siendo designado como ministro de Seguridad Pública, fue tener una conversación con el Presidente de la República y solicitar un aumento de presupuesto para efectos del Sistema Nacional de Seguridad Municipal“.

Por otro lado, mencionó que en 2027 se espera integrar para el presupuesto de ese año un programa que aborda la ocurrencia de delitos en áreas rurales.

Otro elemento que detalló fue el aumento del programa Lazos y otro referido a la detección temprana de la captación de niños y jóvenes en bandas criminales.

A esto también añade la eventual inauguración de un observatorio sobre secuestros.

“Tenemos un programa, tenemos un programa de trabajo, tenemos un plan de trabajo bastante detallado, simplemente para finalizar me circunscribí a los aspectos de seguridad municipal”, respondió el representante del Ejecutivo.