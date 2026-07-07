SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Guerrero detalla que “prácticamente el 90% de las municipalidades del país” están en vías de tener al día plan de seguridad

    El subsecretario de Prevención del Delito detalló también el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Municipal y el alcance que tiene en la repartición de recursos para las 345 comunas del país. Los parlamentarios consideraron que todavía faltan redoblar esfuerzos en la materia.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Guerrero detalla que “prácticamente el 90% de las municipalidades del país” están en vías de tener plan de seguridad

    El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, detalló en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Municipal (SNSM), el que entrega asistencia técnica, transferencia de recursos e innovación aplicada a las comunas.

    El plan presenta un financiamiento total de 17.388 millones de pesos de presupuesto para este 2026.

    Se fortalecen estas capacidades de gestión municipal para contribuir a la prevención al mismo tiempo, no tan solo del delito, sino que también de la violencia en orden a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las comunas de nuestro país. El propósito es aumentar estas capacidades de la municipalidad en seguridad pública y entregar bienes o servicios al menos de uno de los componentes a todos los municipios del país”, detalló la autoridad.

    Para poder establecer el nivel de financiamiento para alguna de las 345 comunas del país, Guerrero detalló que estos se ordenan en base al Índice de Vulnerabilidad Socio Delictual (IVSD), basado en el porcentaje de delitos por gravedad, variables socioeconómicas, población comunal y flotante, índice de delitos contra mujeres, infractores de ley NNA y finalmente ingresos municipales.

    Tres grupos de 40 comunas cada una recibe financiamiento permanente, mientras que las restantes 225 pueden optar a un financiamiento año por medio.

    Planes de seguridad municipal

    Guerrero también mencionó que gran parte de los municipios han comenzado a cumplir con la obligación de contar con un plan de seguridad municipal.

    Al día de hoy podemos decir que prácticamente el 90% de las municipalidades del país ya están en vías de solución de la problemática de tener al día su plan de seguridad municipal”, planteó la autoridad.

    “En abril de este año se capacitó en la elaboración y actualización de los planes comunales a una cantidad importante de funcionarios del país y al mismo tiempo, la subsecretaría de Prevención del Delito también tiene que emitir una opinión técnica respecto de estos planes, lo cual el 27,5% de las 265 opiniones técnicas que se han ido solicitando desde enero de este año a la fecha ha sido debidamente evacuada al 31 de mayo de este año“, detalló.

    Necesidad de plan de seguridad del gobierno

    Tras la presentación, los parlamentarios mostraron su preocupación por distintos puntos abordados por el subsecretario.

    El diputado Carlos Ross (Rep) consideró que la repartición de recursos del Sistema Nacional de Seguridad Municipal (SNSM) puede provocar un “incentivo perverso” respecto a comunas que reciben más recursos haciendo “menos” por solucionar problemas en materia de seguridad.

    Mientras tanto, Andrea Parra (PPD) consideró que faltaba “más claridad de las evaluaciones de las acciones”, mientras que César Valenzuela (PS) señaló que resulta necesario “redoblar esfuerzo en la seguridad municipal“.

    Por su parte, Javier Olivares (PDG) fue más crítico y consideró que el Ejecutivo estaba “al debe” y que las acciones actuales “no van a solucionar absolutamente nada”.

    En ese sentido, el subsecretario Guerrero señaló que “una de las primeras acciones que hizo el ministro (Martín) Arrau, siendo designado como ministro de Seguridad Pública, fue tener una conversación con el Presidente de la República y solicitar un aumento de presupuesto para efectos del Sistema Nacional de Seguridad Municipal“.

    Por otro lado, mencionó que en 2027 se espera integrar para el presupuesto de ese año un programa que aborda la ocurrencia de delitos en áreas rurales.

    Otro elemento que detalló fue el aumento del programa Lazos y otro referido a la detección temprana de la captación de niños y jóvenes en bandas criminales.

    A esto también añade la eventual inauguración de un observatorio sobre secuestros.

    “Tenemos un programa, tenemos un programa de trabajo, tenemos un plan de trabajo bastante detallado, simplemente para finalizar me circunscribí a los aspectos de seguridad municipal”, respondió el representante del Ejecutivo.

    Más sobre:SeguridadMunicipiosSistema Nacional de Seguridad MunicipalSNSMGonzalo GuerreroPrevención

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente

    Stefan Kramer y una gran fiesta ochentera: vive una noche distinta en Hilaria

    Canciller Pérez Mackenna se reúne con empresarios estadounidenses para impulsar inversión y comercio

    El festival itinerante Primavera Amor anuncia su primera fecha con Saiko, De Saloon y Claudio Valenzuela

    Una noche de sabores y grandes vinos: disfruta una cena de maridaje en cinco tiempos en Gatopardo Bistró

    Fiscal Jacir viaja a República Dominicana por alianza para investigaciones por tráfico de migrantes y trata de personas

    Lo más leído

    1.
    Propietario de la ex Fuente Alemana en comisión por el estallido social: “El gobierno de Sebastián Piñera nunca apoyó a Carabineros”

    Propietario de la ex Fuente Alemana en comisión por el estallido social: “El gobierno de Sebastián Piñera nunca apoyó a Carabineros”

    2.
    Fallo Escuelas Protegidas: oficialismo pone su mirada en los votos de la ministra Silva, la futura presidenta del TC

    Fallo Escuelas Protegidas: oficialismo pone su mirada en los votos de la ministra Silva, la futura presidenta del TC

    3.
    De un cuartel de la PDI al estadio de Melipilla: los 11 proyectos urbanos abandonados en la RM en vías de ser recuperados

    De un cuartel de la PDI al estadio de Melipilla: los 11 proyectos urbanos abandonados en la RM en vías de ser recuperados

    4.
    Anegamientos, cortes de ruta y deslizamientos de material: las primeras horas del sistema frontal en el sur del país

    Anegamientos, cortes de ruta y deslizamientos de material: las primeras horas del sistema frontal en el sur del país

    5.
    Fallo Escuelas Protegidas: presidenta del TC usó tres veces su voto dirimente en sentencia que defendió la gratuidad

    Fallo Escuelas Protegidas: presidenta del TC usó tres veces su voto dirimente en sentencia que defendió la gratuidad

    6.
    Tribunal insiste en traslado inmediato de comandante Ramiro desde el Repas a la cárcel de Rancagua

    Tribunal insiste en traslado inmediato de comandante Ramiro desde el Repas a la cárcel de Rancagua

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Asignación Familiar: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuáles son los tramos para 2026?

    Asignación Familiar: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuáles son los tramos para 2026?

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Consulta por pagos pendientes del Bono Marzo: ¿Hasta cuándo se puede cobrar el Aporte Familiar Permanente?

    Consulta por pagos pendientes del Bono Marzo: ¿Hasta cuándo se puede cobrar el Aporte Familiar Permanente?

    Asignación Familiar: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuáles son los tramos para 2026?
    Chile

    Asignación Familiar: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuáles son los tramos para 2026?

    Fiscal Jacir viaja a República Dominicana por alianza para investigaciones por tráfico de migrantes y trata de personas

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Canciller Pérez Mackenna se reúne con empresarios estadounidenses para impulsar inversión y comercio
    Negocios

    Canciller Pérez Mackenna se reúne con empresarios estadounidenses para impulsar inversión y comercio

    Venta de autos usados supera los 500 mil en enero- junio, el tercer nivel más alto de la historia para un primer semestre

    Isapres ganaron $31 mil millones en el primer trimestre gracias a una baja en el gasto de licencias médicas

    Tu perro te obedece menos si estás de mal humor, según un estudio
    Tendencias

    Tu perro te obedece menos si estás de mal humor, según un estudio

    Las personas con músculos fuertes en el pecho y la espalda tienen menos probabilidades de sufrir un infarto, según un estudio

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Novak Djokovic gana una batalla de más de cinco horas a Félix Auger-Aliassime y se cita en las semifinales de Wimbledon
    El Deportivo

    Novak Djokovic gana una batalla de más de cinco horas a Félix Auger-Aliassime y se cita en las semifinales de Wimbledon

    La denuncia de racismo que no fue considerada por el árbitro en el duelo entre Egipto y Argentina

    El desahogo de Lionel Messi tras el triunfo ante Egipto: “No es fácil levantar un 0-2; volvimos a sufrir mucho”

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”
    Tecnología

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    El festival itinerante Primavera Amor anuncia su primera fecha con Saiko, De Saloon y Claudio Valenzuela
    Cultura y entretención

    El festival itinerante Primavera Amor anuncia su primera fecha con Saiko, De Saloon y Claudio Valenzuela

    U2 vuelve sobre el planeta y lanza nueva canción: puedes ver el video aquí

    I Want to Hold your Hand: la canción que une a Paul McCartney con Taylor Swift y que el músico no tocaba hace 60 años

    Las implicancias de la suspensión del proceso de transición en Colombia
    Mundo

    Las implicancias de la suspensión del proceso de transición en Colombia

    Marine Le Pen habilitada se presentará a las presidenciales de 2027

    De la Espriella acusa a Petro de golpismo y apela al Ejército para que proteja la Constitución de Colombia

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente
    Paula

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+