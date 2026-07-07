Canciller Pérez Mackenna se reúne con empresarios estadounidenses para impulsar inversión y comercio

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió este martes con empresarios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos para promover el comercio y abordar las oportunidades del país en el desarrollo de minerales críticos.

A la reunión asistieron representantes de empresas como Walmart, Amazon, Spotify, Google, PepsiCo, Boeing, Cargill, Merck, Bristol Myers, Gilead Sciences, UPS y Rio Tinto.

El encuentro se enmarca en la visita del ministro al país norteamericano, y tuvo como fin la presentación del programa Choose Chile (Elige Chile), que busca fomentar la inversión en áreas como tecnología, minería o energía.

Entre las medidas propuestas por el gobierno para este fin se encuentra la reducción de impuestos, una proyección a largo plazo estable y la agilización de permisos.

“Atraer inversión extranjera es prioritario para nuestro Gobierno. Y entendemos la importancia de ofrecer un entorno regulatorio moderno, competitivo y predecible” , dijo el secretario de Estado durante su presentación.

Actualmente Estados Unidos es el segundo mayor socio comercial de Chile, con un intercambio de US$35.332 millones. Además de ser también el segundo mayor inversionista, con un monto total de US$29.455 millones en sectores que van desde servicios a minería.

Minerales críticos

Posterior a la reunión, en un conversatorio en el centro de estudios Atlantic Council, Pérez Mackenna destacó la relevancia de Chile como productor de minerales críticos, destacando especialmente como la mayor fuente de cobre y una de las principales de litio. Minerales que son especial relevancia para el desarrollo tecnológico y la transición energética.

“Chile busca fortalecer su presencia integrando comercio, inversiones y valor agregado”, dijo.

Como ejemplo, citó diversos acuerdos de cooperación en la materia con Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón, Corea, Canadá y Arabia Saudita, entre otros países.