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    Canciller Pérez Mackenna se reúne con empresarios estadounidenses para impulsar inversión y comercio

    En la reunión el ministro aseguró que para Chile es prioritario atraer inversión extranjera, y destacó la importancia del país en la producción de minerales críticos.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega

    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió este martes con empresarios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos para promover el comercio y abordar las oportunidades del país en el desarrollo de minerales críticos.

    A la reunión asistieron representantes de empresas como Walmart, Amazon, Spotify, Google, PepsiCo, Boeing, Cargill, Merck, Bristol Myers, Gilead Sciences, UPS y Rio Tinto.

    El encuentro se enmarca en la visita del ministro al país norteamericano, y tuvo como fin la presentación del programa Choose Chile (Elige Chile), que busca fomentar la inversión en áreas como tecnología, minería o energía.

    Entre las medidas propuestas por el gobierno para este fin se encuentra la reducción de impuestos, una proyección a largo plazo estable y la agilización de permisos.

    “Atraer inversión extranjera es prioritario para nuestro Gobierno. Y entendemos la importancia de ofrecer un entorno regulatorio moderno, competitivo y predecible”, dijo el secretario de Estado durante su presentación.

    Actualmente Estados Unidos es el segundo mayor socio comercial de Chile, con un intercambio de US$35.332 millones. Además de ser también el segundo mayor inversionista, con un monto total de US$29.455 millones en sectores que van desde servicios a minería.

    Minerales críticos

    Posterior a la reunión, en un conversatorio en el centro de estudios Atlantic Council, Pérez Mackenna destacó la relevancia de Chile como productor de minerales críticos, destacando especialmente como la mayor fuente de cobre y una de las principales de litio. Minerales que son especial relevancia para el desarrollo tecnológico y la transición energética.

    “Chile busca fortalecer su presencia integrando comercio, inversiones y valor agregado”, dijo.

    Como ejemplo, citó diversos acuerdos de cooperación en la materia con Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón, Corea, Canadá y Arabia Saudita, entre otros países.

    “El entorno geopolítico internacional actual le ofrece a Chile una oportunidad de fortalecer aún más su posición como un socio global confiable”, concluyó.

    Más sobre:Francisco Pérez Mackennaestados unidosinversiones

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