Wine On: descubre la primera feria interactiva del vino en Chile

Gastronomía, vino y descuentos especiales: lo que debes saber de Expo CAV 2026. Foto: referencial.

Si disfrutas descubrir nuevas etiquetas, conversar sobre vino y vivir experiencias diferentes, Wine On promete convertirse en uno de los panoramas imperdibles de la temporada.

Co-producida por Centro de Eventos Hilaria, esta propuesta busca reinventar el concepto tradicional de feria del vino, invitando a los asistentes a participar, aprender y disfrutar en un ambiente relajado donde el vino es el gran protagonista.

Aquí no se trata solo de recorrer stands: se trata de experimentar, compartir y dejarse sorprender.

Más de 40 viñas para descubrir

Wine On reunirá cerca de 40 viñas nacionales, incluyendo destacadas viñas boutique, en una experiencia donde podrás recorrer libremente los distintos espacios y degustar una amplia variedad de etiquetas.

Cada copa será una invitación a descubrir nuevos proyectos, estilos y cepas, conversar con productores y encontrar esos vinos que querrás volver a disfrutar.

Una experiencia interactiva

Además de las degustaciones, Wine On incorpora actividades pensadas para aprender de manera entretenida y poner a prueba los sentidos.

Durante la jornada podrás participar en:

🍷 Catas a ciegas.

🎯 Desafíos sensoriales.

🍽 Espacios gastronómicos.

🎶 Música en vivo con DJ.

🥂 Áreas especialmente diseñadas para compartir y disfrutar entre amigos.

Y para quienes asistan solos, la feria suma una entretenida propuesta llamada Match & Copas, una dinámica de interacción que invita a conocer nuevas personas mientras se disfruta del vino en un ambiente relajado y distendido.

Una nueva forma de vivir el vino

Wine On nace con la idea de demostrar que aprender sobre vino también puede ser entretenido.

Más que asistir a una feria, la invitación es vivir una experiencia donde el conocimiento, la gastronomía, la tecnología y la entretención se encuentran en un mismo lugar, convirtiendo cada copa en una oportunidad para descubrir algo nuevo.

Beneficio exclusivo LT Beneficios:

🍷 30% de descuento en la compra de entradas.

🎟 Compra tus entradas a través de Evently utilizando el código exclusivo para suscriptores de La Tercera.

Un panorama para disfrutar entre amigos… o conocer nuevos

Ya seas un apasionado del vino o simplemente quieras vivir una experiencia distinta, Wine On propone una forma diferente de disfrutar la cultura vitivinícola chilena, combinando degustaciones, aprendizaje y mucha entretención.

Ingresa tu RUT de suscriptor vigente, para que copies el código de descuento y lo apliques en este link.