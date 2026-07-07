Wine On: descubre la primera feria interactiva del vino en Chile
Más de 40 viñas, degustaciones ilimitadas, catas a ciegas, gastronomía y experiencias interactivas se reúnen en Wine On, una nueva forma de vivir el mundo del vino. Los suscriptores de La Tercera obtienen un 30% de descuento en sus entradas.
Si disfrutas descubrir nuevas etiquetas, conversar sobre vino y vivir experiencias diferentes, Wine On promete convertirse en uno de los panoramas imperdibles de la temporada.
Co-producida por Centro de Eventos Hilaria, esta propuesta busca reinventar el concepto tradicional de feria del vino, invitando a los asistentes a participar, aprender y disfrutar en un ambiente relajado donde el vino es el gran protagonista.
Aquí no se trata solo de recorrer stands: se trata de experimentar, compartir y dejarse sorprender.
Más de 40 viñas para descubrir
Wine On reunirá cerca de 40 viñas nacionales, incluyendo destacadas viñas boutique, en una experiencia donde podrás recorrer libremente los distintos espacios y degustar una amplia variedad de etiquetas.
Cada copa será una invitación a descubrir nuevos proyectos, estilos y cepas, conversar con productores y encontrar esos vinos que querrás volver a disfrutar.
Una experiencia interactiva
Además de las degustaciones, Wine On incorpora actividades pensadas para aprender de manera entretenida y poner a prueba los sentidos.
Durante la jornada podrás participar en:
🍷 Catas a ciegas.
🎯 Desafíos sensoriales.
🍽 Espacios gastronómicos.
🎶 Música en vivo con DJ.
🥂 Áreas especialmente diseñadas para compartir y disfrutar entre amigos.
Y para quienes asistan solos, la feria suma una entretenida propuesta llamada Match & Copas, una dinámica de interacción que invita a conocer nuevas personas mientras se disfruta del vino en un ambiente relajado y distendido.
Una nueva forma de vivir el vino
Wine On nace con la idea de demostrar que aprender sobre vino también puede ser entretenido.
Más que asistir a una feria, la invitación es vivir una experiencia donde el conocimiento, la gastronomía, la tecnología y la entretención se encuentran en un mismo lugar, convirtiendo cada copa en una oportunidad para descubrir algo nuevo.
Beneficio exclusivo LT Beneficios:
🍷 30% de descuento en la compra de entradas.
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Un panorama para disfrutar entre amigos… o conocer nuevos
Ya seas un apasionado del vino o simplemente quieras vivir una experiencia distinta, Wine On propone una forma diferente de disfrutar la cultura vitivinícola chilena, combinando degustaciones, aprendizaje y mucha entretención.
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