Una noche de sabores y grandes vinos: disfruta una cena de maridaje en cinco tiempos en Gatopardo Bistró

Una experiencia para disfrutar con todos los sentidos

Hay cenas que van mucho más allá de una buena comida. Son encuentros donde la gastronomía, el vino y las historias detrás de cada copa se unen para crear una experiencia inolvidable.

Este viernes 17 de julio, te invitamos a vivir una cena de maridaje en cinco tiempos, en Gatopardo Bistró. Una experiencia especialmente diseñada para sorprender el paladar con preparaciones inspiradas en la cocina chilena de autor, armonizadas con una cuidada selección de vinos de Viña Leyda y Viña San Pedro, además de Chivas Regal.

Durante toda la velada, la sommelier Catalina Domínguez guiará la experiencia, compartiendo los secretos de cada maridaje y explicando cómo cada vino y destilado potencia los sabores de cada preparación.

Un menú pensado para sorprender

El recorrido gastronómico contempla cinco tiempos cuidadosamente diseñados para ofrecer una experiencia de sabores de principio a fin:

Croquetas de Chupe de Locos

Capelletti de Mechada y Ricota

Tartar de Filete

Gyozas de Prieta

Tiramisú

Cada preparación ha sido creada para dialogar con los vinos y destilados seleccionados, logrando un equilibrio entre texturas, aromas y sabores que transforman la cena en una verdadera experiencia sensorial.

Beneficio exclusivo para socios LT Beneficios:

Los suscriptores de La Tercera pueden acceder a un 30% de descuento sobre el valor de la experiencia.

Información del evento

Fecha: Viernes 17 de julio

Hora: 19:00 horas

Ubicación : Gatopardo Bistró (Alonso de Córdova 4308, Vitacura)

Valor general: $80.000 por persona

Beneficio LT: 30% de descuento ($56.000 por persona)

Estacionamiento gratuito

Cupos limitados

Una invitación a brindar

Si disfrutas descubrir nuevos sabores, aprender sobre vinos y vivir experiencias gastronómicas diferentes, esta cena de maridaje es la oportunidad perfecta para compartir una noche única junto a grandes etiquetas y una propuesta culinaria creada especialmente para la ocasión.