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    LT Beneficios

    Una noche de sabores y grandes vinos: disfruta una cena de maridaje en cinco tiempos en Gatopardo Bistró

    Descubre una experiencia gastronómica donde cada plato encuentra su complemento perfecto en una selección de vinos y destilados premium. Los socios de La Tercera obtienen un 30% de descuento en esta exclusiva cena de maridaje con cupos limitados.

     

    Una experiencia para disfrutar con todos los sentidos

    Hay cenas que van mucho más allá de una buena comida. Son encuentros donde la gastronomía, el vino y las historias detrás de cada copa se unen para crear una experiencia inolvidable.

    Este viernes 17 de julio, te invitamos a vivir una cena de maridaje en cinco tiempos, en Gatopardo Bistró. Una experiencia especialmente diseñada para sorprender el paladar con preparaciones inspiradas en la cocina chilena de autor, armonizadas con una cuidada selección de vinos de Viña Leyda y Viña San Pedro, además de Chivas Regal.

    Durante toda la velada, la sommelier Catalina Domínguez guiará la experiencia, compartiendo los secretos de cada maridaje y explicando cómo cada vino y destilado potencia los sabores de cada preparación.

    Un menú pensado para sorprender

    El recorrido gastronómico contempla cinco tiempos cuidadosamente diseñados para ofrecer una experiencia de sabores de principio a fin:

    • Croquetas de Chupe de Locos
    • Capelletti de Mechada y Ricota
    • Tartar de Filete
    • Gyozas de Prieta
    • Tiramisú

    Cada preparación ha sido creada para dialogar con los vinos y destilados seleccionados, logrando un equilibrio entre texturas, aromas y sabores que transforman la cena en una verdadera experiencia sensorial.

    Beneficio exclusivo para socios LT Beneficios:

    Los suscriptores de La Tercera pueden acceder a un 30% de descuento sobre el valor de la experiencia.

    Información del evento

    • Fecha: Viernes 17 de julio
    • Hora: 19:00 horas
    • Ubicación: Gatopardo Bistró (Alonso de Córdova 4308, Vitacura)
    • Valor general: $80.000 por persona
    • Beneficio LT: 30% de descuento ($56.000 por persona)
    • Estacionamiento gratuito
    • Cupos limitados

    Una invitación a brindar

    Si disfrutas descubrir nuevos sabores, aprender sobre vinos y vivir experiencias gastronómicas diferentes, esta cena de maridaje es la oportunidad perfecta para compartir una noche única junto a grandes etiquetas y una propuesta culinaria creada especialmente para la ocasión.

    Más sobre:LT Beneficios

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