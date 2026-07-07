Isapres ganaron $31 mil millones en el primer trimestre gracias a una baja en el gasto de licencias médicas

Las siete isapres abiertas del sistema registraron ganancias por $31.274 millones en el primer trimestre de este año. Esto se compara con la pérdida de $868 millones que anotaron en igual lapso de 2025 el conjunto de las isapres Colmena, Cruz Blanca, Vida Tres, Nueva Masvida, Banmédica, Consalud y Esencial.

“Es importante precisar que estas utilidades no se traducen en recursos disponibles para las instituciones. En efecto, de acuerdo con lo establecido en la ley corta de isapres, las aseguradoras tienen prohibido retirar utilidades o distribuir dividendos mientras no hayan pagado íntegramente la deuda que mantienen con sus afiliados por los cobros en exceso realizados mediante tablas de factores de riesgo, según lo determinado por la Corte Suprema. Las instituciones tienen hasta 13 años para saldar ese pasivo”, comentó la Superintendencia de Salud mediante un comunicado.

El regulador allí también explicó que “el principal elemento que explicaría los resultados positivos del período es la reducción de 23% en el costo destinado al pago de” Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), esto es, desembolsos por licencias médicas. En el caso de las isapres abiertas se redujo desde los $188.532 millones registrados en el primer trimestre de 2025, a $144.634 millones en los primeros tres meses de este año.

Esto se traduce en una caída del 23%, equivalente a una reducción de $43 mil millones. Es más, el gasto en SIL pasó de representar un 18,4% de los ingresos que recibieron las isapres por las cotizaciones entre enero y marzo del año pasado, a 13,5% en igual periodo de este año.

La Superintendencia de Salud incluso hizo una comparación a nivel total del sistema, incluyendo isapres abiertas y cerradas, y dijo que esta baja en el gasto en SIL “habría incidido directamente en la siniestralidad del sistema —es decir, la proporción de los ingresos destinada a cubrir prestaciones de salud y subsidios—, que pasó de $92 a $89 de cada $100 pesos recaudados, reflejando una menor presión sobre los costos de venta del sistema. A lo anterior se suma el incremento en los ingresos por cotizaciones, impulsado por el alza de 3,7% del precio base —vigente desde las remuneraciones de septiembre de 2025— y el reajuste de la prima GES —vigente desde enero de 2026″.

Respecto a la reducción en el uso de licencias, el regulador señaló que “esta se enmarcaría en un proceso de mayor control y fiscalización del sistema. Destaca el efecto disuasivo que habrían generado las investigaciones de la Contraloría General de la República, que desde mayo de 2025 ha detectado irregularidades de magnitud en el uso de licencias médicas tanto en el sector público como en el privado. A esto se suman las medidas de fiscalización implementadas por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), que ha cruzado bases de datos con distintos organismos del Estado”.

Los ingresos totales de las isapres abiertas alcanzaron $1.074.989 millones a marzo, un alza de 4,7% versus igual lapso del año anterior. Los gastos de administración sumaron $99.191 millones, un alza de 10% interanual.

El costo total de ventas del sistema de isapres abiertas alcanzó $948.606 millones, un alza de 1%. Estos estuvieron distribuidos en prestaciones de salud ($741.307 millones), subsidios por licencias médicas ($144.635 millones), prestaciones ocurridas y no liquidadas ($29.093 millones) y otros costos ($31.368 millones).

Igualmente, la Superintendencia aclaró que “los resultados del primer trimestre deben interpretarse considerando el comportamiento estacional del sistema: los primeros meses del año tienden a registrar menores costos en salud, tendencia que históricamente se revierte a partir del segundo trimestre, cuando el aumento de enfermedades respiratorias y la mayor demanda de atenciones médicas elevan significativamente el costo de venta del sistema. Por ello, una evaluación completa de los estados financieros de las isapres solo es posible con los resultados del año completo”.

Los indicadores financieros registraron mejoras en todos sus componentes respecto del primer trimestre de 2025. La liquidez mejoró de 0,6 a 0,7 veces, el endeudamiento disminuyó de 2,3 a 2 veces y la rentabilidad sobre capital y reservas pasó de negativa a 8,6%.