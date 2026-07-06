Caso Primus: Fiscalía pedirá prisión preventiva del ex director médico de CLC por millonario fraude

Pasadas las nueve de la mañana comenzó la audiencia de formalización de los cinco nuevos imputados por el millonario fraude a Primus Capital en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. La audiencia continuará el próximo 6 de agosto, cuando se debatan las medidas cautelares.

Se trata del exdirector médico de Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones; el futbolista de Unión Española, Patricio Rubio; el abogado Gonzalo Diéguez y los emprendedores Hugo Villagrán y Juan Pablo Bañados.

La audiencia comenzó con el relato de los abogados defensores, quienes solicitaron postergar la formalización debido a que el viernes a última hora el querellante Primus Capital -representado por el abogado Francisco Velozo- agregó un informe de 700 páginas, por lo que las defensas alegaron que requierían más tiempo para analizar los antecedentes.

El debate por este mismo punto se prolongó por cerca de una hora. La magistrada cerró la discusión desestimando los argumentos de la defensa y decidió llevar a cabo la formalización.

Santiago, 1 de diciembre 2025. Lectura de sentencia del juicio oral en contra del exdirector general de la PDI, Hector Espinosa y Maria Magdalena Neira, su conyuge. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

A la salida de la audiencia de formalización, el fiscal Felipe Sepúlveda conversó con Pulso y anticipó las medidas cautelares que solicitará a los cinco imputados.

¿Cuáles a su juicio de los hechos que son investigados son los que revisten mayor gravedad?

-Esto ya lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, especialmente a propósito de los demás coimputados que fueron formalizados en su momento. En esta oportunidad, se trata más bien de una extensión de esa formalización, individualizando ahora a personas específicas que participaron en operaciones concretas.

Los hechos son de especial gravedad, pues involucran operaciones por montos elevados que habrían ocasionado importantes perjuicios patrimoniales, principalmente mediante la utilización de documentación falsa. Estimamos que las medidas cautelares solicitadas resultan proporcionales a la gravedad de los hechos y acordes con el grado de participación atribuido a cada uno de los imputados.

¿Uno de los imputados está acusado de provocar al factoring perjuicios por más de $6.000 millones?

-Exactamente, hay uno de los casos en los cuales está acreditado ese monto.

¿En este caso en particular (Rodrigo Mardones) lo que corresponde es solicitar la prisión preventiva?

-Correcto. Sí.

¿Y al resto no?

-Solamente para él.

El fiscal Sepúlveda fundamentó la medida en la cuantía de los perjuicios provocados por Mardones a Primus Capital y otros procesos que mantienen en paralelo, además del riesgo de fuga del país.

06/07/2026 - NUEVOS FORMALIZADOS CASO PRIMUS. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Minuta

En la audiencia, el fiscal Felipe Sepúlveda entregó una minuta a los defensores en la que a través de cinco hechos detalló los delitos que imputa a lo acusados: asociación ilícita, administración desleal, uso malicioso de instrumento mercantil falso y lavado de activos.

“Desde al menos el mes de enero de 2019 y hasta el mes de marzo de 2023, los imputados se asociaron y organizaron con la finalidad de cometer de manera permanente, indefinida y sistemática en el tiempo, los delitos atentatorios contra la propiedad y el patrimonio de Primus Capital, conformando e integrando con dicho fin una organización jerárquica y con distribución de funciones, en la que destaca como principal líder el imputado Francisco José Coeymans quién dictaba las instrucciones al resto de los imputados, quienes, como miembros operativos, ejecutaban las labores necesarias y funcionales a la finalidad perseguida”, consignó la minuta del fiscal, que también afirma que un grupo de cooperadores externos de esta organización ayudó a través de distintas sociedades instrumentales que facilitaron para la perpetración de los delitos.

“Esta asociación que los imputados autodenominaron ‘las muñecas de la mafia’ les permitió actuar impunemente durante un largo período de tiempo, dado el abuso de las facultades de administración y el control interno que los máximos ejecutivos mantenían sobre la operación, lo cual les permitió permear la empresa y sustraer sus recursos por medio de distintas operaciones fraudulentas especialmente elaboradas y destinadas a tales fines”, añadió.

Según la imputación de la Fiscalía, el esquema era liderado por el exgerente general, Francisco Coeymans, quien logró burlar los controles internos ordenando pagos a sociedades del esquema y ocultar la información al directorio. Su mano derecha era el ex gerente comercial de Primus, Ignacio Amenábar Figueroa, quien se encargaba de incorporar nuevos clientes al sistema, presionar al personal de ventas para visar las transacciones ilícitas y evadir las fiscalizaciones internas.

Fuera de la oficina de Primus, el esquema contaba con dos brazos operativos clave. Por un lado, el abogado Antonio Guzmán seguía las instrucciones de Coeymans para crear y utilizar una vasta red de sociedades falsas que servían de fachada. Guzmán facilitaba además la infraestructura física para las reuniones de la banda y ponía a disposición cuentas bancarias de terceros para recibir los dineros defraudados, dice la Fiscalía.

Por otro lado, Marcelo Rivadeneira actuaba como el “empresario” a cargo de la contabilidad paralela de la organización; su rol consistía en reclutar a testaferros y ciudadanos extranjeros sin patrimonio para hacerlos pasar por clientes legítimos y obtener la aprobación subrepticia de Coeymans y Amenábar.

El resto de los imputados facilitaba el engranaje mediante el uso de documentación falsa y la recepción de millonarios fondos.

Entre ellos, destaca Rodrigo Mardones, el exdirector médico de Clínica Las Condes que aprovechó su cercanía con los líderes para operar a través de sociedades controladas por él, e introdujo al factoring cheques materialmente falsos o con firmas disconformes y facturas ideológicamente falsas, dice la Fiscalía. Además, se le acusa de recibir más de $62 millones del fraude a través de las cuentas de su cónyuge, Jennifer Paredes.

Hugo Villagrán, en tanto, actuaba bajo la subordinación de Marcelo Rivadeneira como un importante beneficiario económico de la trama, recibiendo fondos sustraídos que rozan los $5.580 millones. Operaba con Primus mediante facturas falsas y cheques protestados por firmas disconformes, según la minuta del Ministerio Público.

Juan Pablo Bañados estaba ligado estrechamente a Coeymans y Amenábar y realizó transacciones utilizando cheques sin fondos o con firmas disconformes. Mantenía una deuda morosa cercana a los $4.000 millones, la cual lograba aparentar como al día gracias a renovaciones falsas ordenadas por los propios ejecutivos de la compañía, dice la Fiscalía.

Gonzalo Diéguez, vinculado al abogado Antonio Guzmán, operaba con cheques protestados por firmas disconformes y recibía dinero del fraude en sus cuentas personales. Llegó al extremo de garantizar operaciones comerciales utilizando un depósito a plazo falso, sostiene la Fiscalía.

El futbolista profesional Patricio Rubio también era cercano a Guzmán y facilitaba activamente cheques personales que terminaban protestados por firmas no registradas, con el fin de respaldar los negocios de Guzmán. A cambio, recibió fondos provenientes de las operaciones hechas con estas facturas y cheques falsificados, afirma el Ministerio Público.

Según la última querella interpuesta por el factoring, los acusados enfrentan cargos por estafa, apropiación indebida, lavado de activos y falsificación de instrumento privado mercantil. En su conjunto, los cinco -según la acción penal de Primus Capital- habrían provocado un perjuicio total de casi $20.000 millones a la empresa.

La defensa de los imputados quedó conformada por los abogados Pablo Araya Zacarías, en representación del futbolista Patricio Rubio; Andrés Iturra e Ignacio Pinto, a cargo de la representación de Juan Pablo Bañados; y Karl Pirtzl Saldívar, como defensor de Hugo Villagrán. Por su parte, la defensa del exdirector médico Rodrigo Mardones la asumió Sergio Contreras, mientras que el abogado Gonzalo Diéguez cuenta con la asesoría del equipo compuesto por Héctor Marambio, Germán Cueto y Manuel Martínez.