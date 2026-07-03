Tribunal declara la quiebra de matriz de Sartor por millonaria deuda con BCI Corredor de Bolsa

La magistrada, María Silva Pacheco del 13º Juzgado Civil de Santiago resolvió este jueves declarar la liquidación forzosa de Asesorías e Inversiones Sartor S.A, sociedad representada por el empresario Pedro Pablo Larraín. Esto luego que BCI Corredor de Bolsa solicitara la quiebra de la compañía el 10 de enero por el no pago de una millonaria deuda que asciende a $ 5.724 millones.

Se trata de un duro revés para Grupo Sartor, entidad financiera que mantiene una fuerte disputa con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), luego de que en diciembre de 2024 el regulador revocará la autorización para operar de su Administradora General de Fondos (AGF) tras detectar graves irregularidades en su modelo de negocio y conflictos de interés que vulneraron las leyes financieras y perjudicaron a los aportantes.

En su resolución, el tribunal designó como liquidador titular a Eduardo Godoy Hales, y como suplente a Francisco Javier Gamé Hardessen. Asimismo, ordenó la “ incautación de todos los bienes de la empresa deudora, sus libros y documentos bajo inventario, incluso con el auxilio de la fuerza pública, con facultades de allanamiento y descerrajamiento, que será brindado por la Unidad de Carabineros de Chile que corresponda, bastando con la sola exhibición de esta resolución para llevar a cabo la diligencia, designándose como Ministro de Fe para dicha diligencia a Álvaro Leiva Labbé, Secretario Subrogante del Tribunal”.

El pasado 4 de febrero, Asesorías e Inversiones Sartor se opuso a la petición de quiebra solicitada por BCI Corredor de Bolsa ante el 13° Juzgado Civil de Santiago. En un escrito de 52 páginas, firmado por nueve abogados de los estudios Albagli Zaliasnik y Castañeda & Pino, la gestora calificó la solicitud de liquidación como “improcedente, oportunista y abusiva” y rechazó la exigencia de pago de $5.724 millones más intereses.

En su presentación, Sartor identificó a sus tres principales acreedores, detallando los montos adeudados a cada uno. La mayor deuda corresponde a BCI Corredor de Bolsa, con un saldo de $5.694 millones, seguido por Vector Capital Corredores de Bolsa, a quien la empresa adeuda $3.256 millones En tercer lugar, se encuentra el Fondo de Inversión Privado Sartor Deuda Privada, con un crédito de $2.616 millones.

La sociedad indicó que estos acreedores mantienen relaciones comerciales vigentes con la empresa y que su estructura financiera permite llevar adelante un proceso de reorganización judicial en caso de que la solicitud de liquidación no sea rechazada. Asesorías e Inversiones Sartor es la controladora de la AGF que fue intervenida en diciembre por la Comisión para el Mercado Financiero, la que ordenó su liquidación.

BCI Corredor de Bolsa cuenta con la asesoría legal de Ignacio Ried.

Problemas

Según Sartor la operación que sirve de base a la liquidación se encontraba resuelta desde el 12 de diciembre de 2024. En la carta enviada por la propia corredora a Sartor se indicaba expresamente la “resolución del contrato de compraventa” y la intención de BCI de vender en bolsa la totalidad de las cuotas de los fondos objeto del negocio.

En su escrito Sartor señaló que BCI realizó una liquidación unilateral de la operación y presentó la demanda de liquidación forzosa. “La contraria pretende que, en la práctica, se ejerza una resolución y un cumplimiento forzado del contrato al mismo tiempo, cuestión que […] es derechamente ilegal y no admitido en nuestro ordenamiento jurídico”.

Sartor argumentó que las cuotas de los fondos de inversión involucrados en la operación simultánea nunca fueron devueltas a la gestora. Tras la resolución del contrato, BCI mantuvo en su poder los valores objeto de la compraventa y no los restituyó a Sartor.