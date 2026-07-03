SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Tribunal declara la quiebra de matriz de Sartor por millonaria deuda con BCI Corredor de Bolsa

    El 13º Juzgado Civil de Santiago, declaró la liquidación forzosa de Asesorías e Inversiones Sartor S.A. tras una demanda de BCI Corredor de Bolsa por el impago de $5.724 millones. La resolución, que ordena la incautación de bienes por parte de Carabineros, profundiza la crisis del Grupo Sartor luego de que la CMF revocara el permiso de su AGF.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas

    La magistrada, María Silva Pacheco del 13º Juzgado Civil de Santiago resolvió este jueves declarar la liquidación forzosa de Asesorías e Inversiones Sartor S.A, sociedad representada por el empresario Pedro Pablo Larraín. Esto luego que BCI Corredor de Bolsa solicitara la quiebra de la compañía el 10 de enero por el no pago de una millonaria deuda que asciende a $ 5.724 millones.

    Se trata de un duro revés para Grupo Sartor, entidad financiera que mantiene una fuerte disputa con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), luego de que en diciembre de 2024 el regulador revocará la autorización para operar de su Administradora General de Fondos (AGF) tras detectar graves irregularidades en su modelo de negocio y conflictos de interés que vulneraron las leyes financieras y perjudicaron a los aportantes.

    En su resolución, el tribunal designó como liquidador titular a Eduardo Godoy Hales, y como suplente a Francisco Javier Gamé Hardessen. Asimismo, ordenó la “ incautación de todos los bienes de la empresa deudora, sus libros y documentos bajo inventario, incluso con el auxilio de la fuerza pública, con facultades de allanamiento y descerrajamiento, que será brindado por la Unidad de Carabineros de Chile que corresponda, bastando con la sola exhibición de esta resolución para llevar a cabo la diligencia, designándose como Ministro de Fe para dicha diligencia a Álvaro Leiva Labbé, Secretario Subrogante del Tribunal”.

    El pasado 4 de febrero, Asesorías e Inversiones Sartor se opuso a la petición de quiebra solicitada por BCI Corredor de Bolsa ante el 13° Juzgado Civil de Santiago. En un escrito de 52 páginas, firmado por nueve abogados de los estudios Albagli Zaliasnik y Castañeda & Pino, la gestora calificó la solicitud de liquidación como “improcedente, oportunista y abusiva” y rechazó la exigencia de pago de $5.724 millones más intereses.

    En su presentación, Sartor identificó a sus tres principales acreedores, detallando los montos adeudados a cada uno. La mayor deuda corresponde a BCI Corredor de Bolsa, con un saldo de $5.694 millones, seguido por Vector Capital Corredores de Bolsa, a quien la empresa adeuda $3.256 millones En tercer lugar, se encuentra el Fondo de Inversión Privado Sartor Deuda Privada, con un crédito de $2.616 millones.

    La sociedad indicó que estos acreedores mantienen relaciones comerciales vigentes con la empresa y que su estructura financiera permite llevar adelante un proceso de reorganización judicial en caso de que la solicitud de liquidación no sea rechazada. Asesorías e Inversiones Sartor es la controladora de la AGF que fue intervenida en diciembre por la Comisión para el Mercado Financiero, la que ordenó su liquidación.

    BCI Corredor de Bolsa cuenta con la asesoría legal de Ignacio Ried.

    Problemas

    Según Sartor la operación que sirve de base a la liquidación se encontraba resuelta desde el 12 de diciembre de 2024. En la carta enviada por la propia corredora a Sartor se indicaba expresamente la “resolución del contrato de compraventa” y la intención de BCI de vender en bolsa la totalidad de las cuotas de los fondos objeto del negocio.

    En su escrito Sartor señaló que BCI realizó una liquidación unilateral de la operación y presentó la demanda de liquidación forzosa. “La contraria pretende que, en la práctica, se ejerza una resolución y un cumplimiento forzado del contrato al mismo tiempo, cuestión que […] es derechamente ilegal y no admitido en nuestro ordenamiento jurídico”.

    Sartor argumentó que las cuotas de los fondos de inversión involucrados en la operación simultánea nunca fueron devueltas a la gestora. Tras la resolución del contrato, BCI mantuvo en su poder los valores objeto de la compraventa y no los restituyó a Sartor.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosEmpresasQuiebraLiquidaciónSartorBCIConflicto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las claves para la gestión empresarial de Enrique Ostalé, el ejecutivo de larga trayectoria en importantes directorios

    “Fue una buena reunión de coordinación”: el balance de presidentes de partidos oficialistas tras cita con Kast

    El dólar cae y se alista a cerrar el balance de la semana a la baja

    Rescate milagroso: Bomberos chilenos salvan a venezolano que estuvo ocho días sepultado en un centro comercial tras terremotos

    Canal 13 busca anular registro de “Socios de la Parrilla” obtenido por director de PF Alimentos

    Tras copamiento policial: anuncian reincorporación de carabineros e integración de San Bernardo al programa de barrios críticos

    Lo más leído

    1.
    Subsecretaria Elisa Cabezón afirma que evalúan retener sueldos y devolución de impuestos para pago de licencias médicas falsas

    Subsecretaria Elisa Cabezón afirma que evalúan retener sueldos y devolución de impuestos para pago de licencias médicas falsas

    2.
    Todos los multifondos de pensiones anotaron rentabilidades reales positivas en junio

    Todos los multifondos de pensiones anotaron rentabilidades reales positivas en junio

    3.
    Hernán Searle, dueño de Trailer Logistics: “El costo operacional del camión eléctrico ya equivale al del diésel e incluso lo supera”

    Hernán Searle, dueño de Trailer Logistics: “El costo operacional del camión eléctrico ya equivale al del diésel e incluso lo supera”

    4.
    Susan Segal, presidenta de Council of the Americas: “No he estado tan optimista como ahora sobre Chile en varios años”

    Susan Segal, presidenta de Council of the Americas: “No he estado tan optimista como ahora sobre Chile en varios años”

    5.
    Mario Marcel y la compleja situación de la economía: “El deterioro se produjo a partir del shock del precio de los combustibles”

    Mario Marcel y la compleja situación de la economía: “El deterioro se produjo a partir del shock del precio de los combustibles”

    6.
    Cecilia Cifuentes responde a Marcel por shock de los combustibles: absorber el alza “hubiera sido peor” para la economía

    Cecilia Cifuentes responde a Marcel por shock de los combustibles: absorber el alza “hubiera sido peor” para la economía

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    “Fue una buena reunión de coordinación”: el balance de presidentes de partidos oficialistas tras cita con Kast
    Chile

    “Fue una buena reunión de coordinación”: el balance de presidentes de partidos oficialistas tras cita con Kast

    Rescate milagroso: Bomberos chilenos salvan a venezolano que estuvo ocho días sepultado en un centro comercial tras terremotos

    Tras copamiento policial: anuncian reincorporación de carabineros e integración de San Bernardo al programa de barrios críticos

    Las claves para la gestión empresarial de Enrique Ostalé, el ejecutivo de larga trayectoria en importantes directorios
    Negocios

    Las claves para la gestión empresarial de Enrique Ostalé, el ejecutivo de larga trayectoria en importantes directorios

    El dólar cae y se alista a cerrar el balance de la semana a la baja

    Canal 13 busca anular registro de “Socios de la Parrilla” obtenido por director de PF Alimentos

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz
    Tendencias

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz

    Cómo una sola inyección promete revertir la osteoartritis en pocas semanas, según estudios

    Qué provoca la acumulación de grasa abdominal al envejecer, según un reciente estudio

    “Gracias a los sensores IMU del balón”: FIFA explica polémico gol anulado a Croacia ante Portugal que desató furia de Modric
    El Deportivo

    “Gracias a los sensores IMU del balón”: FIFA explica polémico gol anulado a Croacia ante Portugal que desató furia de Modric

    Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17 vende más de 11.000 entradas a un mes del inicio del torneo

    “¡No me empujes!”: selección de Egipto protagoniza incidentes con la policía de Dallas en su hotel de concentración

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Colo Colo ofrece el Estadio Monumental para recibir los shows de BTS
    Cultura y entretención

    Colo Colo ofrece el Estadio Monumental para recibir los shows de BTS

    Ruidosa anuncia su line up con figuras como Tokischa, Ana Tijoux y Pabllo Vittar

    Duco aclara cancelación de shows de BTS en el Estadio Nacional y responsabiliza a productora: “Nosotros no confirmamos las fechas”

    Polonia pide a Europa “trato especial” para su frontera a medida que los esfuerzos se centran en Ucrania
    Mundo

    Polonia pide a Europa “trato especial” para su frontera a medida que los esfuerzos se centran en Ucrania

    La fractura de los Bolsonaro: ¿un tsunami para las presidenciales de Brasil?

    Mueren cinco personas en un ataque de Ucrania contra un mercado en una localidad ocupada en Zaporiyia

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare
    Paula

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido