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    Culto

    Colo Colo ofrece el Estadio Monumental para recibir los shows de BTS

    El presidente de Blanco y Negro, Anibal Mosa, reconció incluso que ya han existido conversaciones con DG Medios, la productora encargada de los conciertos que no fueron autorizados en el Estadio Nacional.

    Por 
    Equipo de Culto

    BTS ya no va en el Estadio Nacional. Así lo anunció este jueves 2 de julio el Instituto Nacional del Deporte (IND), entidad que administra el recinto y que no autorizó el lugar para los tres conciertos que la banda emblema del k-pop tiene agendados en Santiago, los días 14, 16 y 17 de octubre.

    Para vetar el espectáculo en Ñuñoa, el IND argumentó razones técnicas. ”La decisión responde exclusivamente a criterios técnicos y de continuidad asociados al estado actual del campo de juego y al impacto que generaría un montaje de escenario central tipo 360°, configuración que representa el mayor nivel de exigencia posible para una superficie de césped natural híbrido como la del Coliseo Central“, explicaron en una declaración pública.

    ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Además, sumaron que el peso del montaje, de alrededor de 600 toneladas, dejaría el césped del sitio en recuperación por al menos unos 4 meses, no permitiendo que se desarrollen instancias como el cierre de la próxima Teletón, un partido de la Selección chilena y los encuentros de Universidad de Chile por el campeonato nacional.

    Ante ello, la administración de otros recintos ha salido al rescate. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aseguró que el estadio Monumental de Colo Colo está disponible para albergar los conciertos de BTS en octubre.

    Según dijo en Radio ADN, el recinto de Macul puede recibir el evento en caso de que la productora así lo decida, e incluso confirmó que ya han existido contactos con ellos.

    Incluso, y pese al cronograma del equipo de fútbol, el presidente de Blanco y Negro ofreció mantener las fechas originales o reagendar los conciertos según lo determine la producción.

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