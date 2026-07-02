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    Instituto Nacional del Deporte no autoriza el Estadio Nacional para los conciertos de BTS en octubre

    Según explican desde la entidad, la decisión responde exclusivamente a criterios técnicos y de continuidad.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El Instituto Nacional de Deportes y el Parque Estadio Nacional emitieron un comunicado donde sostuvieron que, “tras una evaluación técnica y operacional exhaustiva”, resolvieron no autorizar la utilización del recinto para la realización de los conciertos del grupo BTS programados para el 14, 16 y 17 de octubre de 2026.

    “La decisión responde exclusivamente a criterios técnicos y de continuidad asociados al estado actual del campo de juego y al impacto que generaría un montaje de escenario central tipo 360°, configuración que representa el mayor nivel de exigencia posible para una superficie de césped natural híbrido como la del Coliseo Central“, explicaron en una declaración pública.

    En esa línea, detallaron que informes especializados concluyen que la cancha “presenta una menor capacidad de recuperación frente a intervenciones extraordinarias de gran escala, especialmente aquellas que requieren cobertura prolongada de la superficie y cargas concentradas sobre el sector central del campo”.

    Asimismo, indicaron que deben resguardar el recinto debido a compromisos deportivos e institucionales previos, como partidos oficiales y la realización de la Teletón 2026. “La eventual afectación de los tiempos de recuperación del campo de juego podría comprometer el cumplimiento de estos eventos, así como la homologación internacional exigida para algunos de ellos, situación incompatible con la responsabilidad institucional de resguardar la continuidad operativa del principal recinto deportivo del país”, añadieron.

    Sin embargo, desde el Instituto Nacional de Deportes recalcaron que no buscan rechazar la realización de espectáculos masivos; por ello propusieron a la producción una alternativa para realizar el espectáculo en el sector de la Explanada Sur o Parque Sur del Estadio Nacional.

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