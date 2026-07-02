Renuevan sistema de vigilancia de Independencia con la instalación de 99 cámaras de alta tecnología

La mañana de este jueves se realizó una actualización y modernización del sistema de vigilancia de la comuna de Independencia, con la instalación de 99 cámaras en 42 puntos de la comuna.

Previo a esto, solo 12 de las 42 cámaras del municipio se encontraban operativas.

La actualización se inauguró en la esquina de Maruri con Rivera, lugar donde se han registrado diversos homicidios e incivilidades y que es llamado la “esquina de la muerte”. Ahora en el lugar habrán cuatro cámaras fijas y una PTZ móvil.

Este proyecto complementa la nueva Central de Seguridad Municipal inaugurada el año pasado por el municipio, desde donde se monitoreará en tiempo real los distintos sectores de la comuna.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, explicó que este proyecto sirve “para tener pruebas respecto a las investigaciones que hacen las fiscalías y las policías con imágenes concretas que puedan aportar a la evidencia para perseguir delincuentes y así ir persuadiendo a quienes delinquen acá en la comuna de decir, bueno, acá se te está persiguiendo y no queda impune el delito".

Prensa Municipalidad de Independencia

La iniciativa contempló una inversión de 100 millones de pesos provenientes de la Subsecretaría de Prevención del Delito, por medio del programa Sistema Nacional de Seguridad Municipal.

El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, explicó que de parte de este programa más de 240 comunas reciben recursos para implementar proyectos de este tipo. Así las cosas, esperan poder replicar la iniciativa en Independencia en otros lugares.

“En la comuna de Independencia se eligió este proyecto de televigilancia para poder reforzar lo existente y ampliar la capacidad , no tan sólo en televigilancia sino que también en vigilancia directa a través de drones, como mencionaba el alcalde, también implementar centros de monitoreo”, explicó.

Prensa municipalidad de Independencia

“Evidentemente la televigilancia es una de las prioridades y vamos nosotros a partir del próximo año implementar un programa ya más generalizado, más robusto, para llegar a la mayor cantidad de comunas y al mismo tiempo integrar esa vigilancia en conjunto con las comunas y carabineros para efectos de la prevención”, añadió al respecto.

Según detallaron las autoridades, estas cámaras permitirán tener una mayor cobertura territorial, mejor calidad de imagen y una vigilancia permanente las 24 horas.

En particular, se habilitarán 76 cámaras fijas en 19 puntos estratégicos. Luego, se realizará el recambio de 23 cámaras PTZ móviles, que permiten el seguimiento de tiempo real y ampliar detalles son los requerimientos del operador.

“Este es un avance concreto para fortalecer la prevención del delito, apoyar el trabajo de las policías y entregar más seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos”, destacó el alcalde Iglesias.