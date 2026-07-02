SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Renuevan sistema de vigilancia de Independencia con la instalación de 99 cámaras de alta tecnología

    La inauguración se realizó en la llamada "esquina de la muerte", entre las calles Maruri con Rivera. Se habilitarán 76 cámaras fijas en 19 puntos de la comuna, además de otras 23 cámaras PTZ móviles.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Prensa Municipalidad de Independencia

    La mañana de este jueves se realizó una actualización y modernización del sistema de vigilancia de la comuna de Independencia, con la instalación de 99 cámaras en 42 puntos de la comuna.

    Previo a esto, solo 12 de las 42 cámaras del municipio se encontraban operativas.

    La actualización se inauguró en la esquina de Maruri con Rivera, lugar donde se han registrado diversos homicidios e incivilidades y que es llamado la “esquina de la muerte”. Ahora en el lugar habrán cuatro cámaras fijas y una PTZ móvil.

    Este proyecto complementa la nueva Central de Seguridad Municipal inaugurada el año pasado por el municipio, desde donde se monitoreará en tiempo real los distintos sectores de la comuna.

    El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, explicó que este proyecto sirve “para tener pruebas respecto a las investigaciones que hacen las fiscalías y las policías con imágenes concretas que puedan aportar a la evidencia para perseguir delincuentes y así ir persuadiendo a quienes delinquen acá en la comuna de decir, bueno, acá se te está persiguiendo y no queda impune el delito".

    Prensa Municipalidad de Independencia

    La iniciativa contempló una inversión de 100 millones de pesos provenientes de la Subsecretaría de Prevención del Delito, por medio del programa Sistema Nacional de Seguridad Municipal.

    El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, explicó que de parte de este programa más de 240 comunas reciben recursos para implementar proyectos de este tipo. Así las cosas, esperan poder replicar la iniciativa en Independencia en otros lugares.

    “En la comuna de Independencia se eligió este proyecto de televigilancia para poder reforzar lo existente y ampliar la capacidad, no tan sólo en televigilancia sino que también en vigilancia directa a través de drones, como mencionaba el alcalde, también implementar centros de monitoreo”, explicó.

    Prensa municipalidad de Independencia

    “Evidentemente la televigilancia es una de las prioridades y vamos nosotros a partir del próximo año implementar un programa ya más generalizado, más robusto, para llegar a la mayor cantidad de comunas y al mismo tiempo integrar esa vigilancia en conjunto con las comunas y carabineros para efectos de la prevención”, añadió al respecto.

    Según detallaron las autoridades, estas cámaras permitirán tener una mayor cobertura territorial, mejor calidad de imagen y una vigilancia permanente las 24 horas.

    En particular, se habilitarán 76 cámaras fijas en 19 puntos estratégicos. Luego, se realizará el recambio de 23 cámaras PTZ móviles, que permiten el seguimiento de tiempo real y ampliar detalles son los requerimientos del operador.

    “Este es un avance concreto para fortalecer la prevención del delito, apoyar el trabajo de las policías y entregar más seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos”, destacó el alcalde Iglesias.

    Más sobre:SeguridadIndependenciaCámaras de seguridadAgustín Iglesias

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Plazo o monto? Biministro Mas se inclina por mantener los 25 años de invariabilidad tributaria en la megarreforma

    Arrau tras dictamen de Contraloría sobre Steinert: “Nos ajustamos al rol de coordinación estratégica de este ministerio”

    Las 45 propuestas del gran empresariado contra el negocio del crimen organizado

    Instituto Nacional del Deporte no autoriza el Estadio Nacional para los conciertos de BTS en octubre

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    “Aliados naturales”: Chile Vamos cuestiona postura de republicanos sobre libertarios y los emplaza a reflexionar

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Rating del miércoles 1 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 1 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Suiza vs. Argelia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Suiza vs. Argelia en TV y streaming

    Renuevan sistema de vigilancia de Independencia con la instalación de 99 cámaras de alta tecnología
    Chile

    Renuevan sistema de vigilancia de Independencia con la instalación de 99 cámaras de alta tecnología

    Arrau tras dictamen de Contraloría sobre Steinert: “Nos ajustamos al rol de coordinación estratégica de este ministerio”

    “Aliados naturales”: Chile Vamos cuestiona postura de republicanos sobre libertarios y los emplaza a reflexionar

    ¿Plazo o monto? Biministro Mas se inclina por mantener los 25 años de invariabilidad tributaria en la megarreforma
    Negocios

    ¿Plazo o monto? Biministro Mas se inclina por mantener los 25 años de invariabilidad tributaria en la megarreforma

    Las 45 propuestas del gran empresariado contra el negocio del crimen organizado

    Gobierno anuncia subsidios a la contratación para generar 50 mil empleos y enfrentar la “emergencia laboral”

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejó cortes de luz y daños en la Región del Biobío
    Tendencias

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejó cortes de luz y daños en la Región del Biobío

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Una demanda, ofrecimientos y Pellegrini a la vista: el portazo de la ANFP a la opción de Sebastián Beccacece en la Roja
    El Deportivo

    Una demanda, ofrecimientos y Pellegrini a la vista: el portazo de la ANFP a la opción de Sebastián Beccacece en la Roja

    El millonario monto que deberá cancelar la federación de Alemania para despedir al técnico Julian Nagelsmann

    Figura de Senegal anuncia que se aparta de su selección mientras Pape Thiaw siga siendo el técnico

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Instituto Nacional del Deporte no autoriza el Estadio Nacional para los conciertos de BTS en octubre
    Cultura y entretención

    Instituto Nacional del Deporte no autoriza el Estadio Nacional para los conciertos de BTS en octubre

    Las estrellas de Te Encontraré, el nuevo éxito mundial de Netflix: “El público se convierte en detective”

    The Beatles, Japón, 1966: cómo el orden de Tokio desnudó el peor momento de la banda en vivo

    El soft power en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá: Cómo afecta a Sheinbaum, Trump y Carney
    Mundo

    El soft power en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá: Cómo afecta a Sheinbaum, Trump y Carney

    Trump critica el desequilibrio de gasto militar entre aliados de la OTAN: “Ridículo”

    Zelenski promete que Ucrania responderá al ataque masivo de Rusia sobre Kiev: “De eso no hay duda”

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”
    Paula

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica