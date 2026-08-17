SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Seremi de Salud de RM detecta 25 mil viviendas sin red pública de agua en zonas rurales y personas a 80 km de un recinto sanitario

    La autoridad plantea que la situación sanitaria en las 18 comunas rurales de la Región Metropolitana muestra un rezago significativo en indicadores preventivos respecto a las metas nacionales 2025, razón por la que implementará una serie de estrategias.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales

    “El lugar donde la persona vive no debe determinar el nivel de protección sanitaria”. Así lo expresa la seremi de Salud de la Región Metropolitana (RM), Pía Venegas, entidad que busca mejorar los indicadores de las comunas rurales de la capital, de modo de reducir la importante brecha que existe con los sectores más urbanos.

    Por ejemplo, en cuanto al acceso al agua, el organismo ha identificado que 25 mil viviendas carecen de red pública de agua potable y alcantarillado, dependiendo de los servicios sanitarios rurales o proyectos particulares y abastecimiento de camiones aljibe u otros sistemas, y según el Censo 2024, menos del 15% de la población rural tiene conexión a alcantarillado.

    Otros indicadores que la seremía ha detectado como preocupantes, son la geografía y la conectividad. Por ejemplo, en San José de Maipo los usuarios deben recorrer hasta 80 kilómetros para llegar a un centro de salud, enfrentando al mismo tiempo una deficiente red de transporte público y baja conectividad vial.

    También, observaron que existe una alta concentración de asentamientos precarios y campamentos, lo que dificulta el seguimiento nominal de los pacientes y el cumplimiento de calendarios de vacunación.

    Plantean que la situación sanitaria en las 18 comunas rurales de la RM muestra un rezago significativo en indicadores preventivos respecto a las metas nacionales 2025: en prevención cardiovascular (EMPA), ninguna alcanza la meta del 50%. El promedio rural regional es del 21,8%, con cifras críticas en Tiltil (7,7%) y San José de Maipo (12,2%). De acuerdo a la autoridad, esto implica que miles de adultos viven con hipertensión o diabetes no detectadas oportunamente.

    Las cifras de tamizaje oncológico tampoco mejoran. El 78% de las comunas rurales tiene una cobertura de mamografía inferior al 60%. Pirque (23,03%) y Peñaflor (28,38%) presentan los niveles más bajos, lo que aumenta el riesgo de detectar cáncer de mama en etapas avanzadas.

    En cuanto a la detección precoz del cáncer de cuello del útero, solo San José de Maipo alcanza la cobertura de más del 80%, seguido de Curacaví, con un 79%. Lampa, Paine, Buin y Pirque poseen sobre el 60%, y las demás están bajo el 60%.

    Plan Regional de Salud Rural

    En ese contexto, la Seremi impulsará un Plan Regional de Salud Rural, orientado a fortalecer las funciones propias de la autoridad sanitaria en materia de vigilancia epidemiológica, salud ambiental, fiscalización, gestión del riesgo, promoción de entornos saludables y coordinación intersectorial.

    “La visión sanitaria detrás de este Plan de Salud Rural es prever los problemas sanitarios, o sea, dejar de reaccionar a los problemas sanitarios y anticiparnos”, explica Venegas.

    Para eso, detalla que habrá varias etapas: “Primero, conocer a través de este diagnóstico; después, intervenir a través de programas territoriales, fiscalizaciones, acciones intersectoriales y ya después transformarse en una institucionalización que evalúa el impacto, reduce la energía, pero al mismo tiempo permite darle continuidad a este plan”.

    La autoridad sanitaria afirma que la idea de estas etapas es que el plan sea sostenible en el tiempo, con el objetivo de que lo avanzado no se pierda con el cambio de autoridad.

    Además, el plan incorporará una perspectiva de equidad sanitaria territorial y considerará las particularidades de los territorios rurales en el diseño, implementación y evaluación de las políticas e intervenciones sanitarias.

    El lugar donde vive una persona no debería determinar su nivel de protección sanitaria y queremos anticiparnos a los riesgos para no tener que solamente responder emergencias. Eso es lo que queremos hacer con las zonas rurales. Y también estamos trabajando con los alcaldes”, concluye Venegas.

    Más sobre:SaludSeremi de SaludRM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nuevo evento meteorológico mantiene en alerta amarilla a varios sectores de la zona norte del país

    PIB de Japón crece 1,1% en el segundo trimestre, bajo lo esperado

    KRUPS lanza en Chile sus cafeteras automáticas ultracompactas

    Trump corrige a Vance y recalca que la prioridad de Estados Unidos es “evitar que Irán posea armas nucleares”

    Carabineros detiene a dos personas tras procedimiento: vehículo habría intentado atropellar a funcionarios

    El cuestionado rol que De la Espriella le dio a su esposa para gestionar las donaciones tras el terremoto en Colombia

    Lo más leído

    1.
    Iba a 160 km/h: detienen a periodista Ivette Vergara por conducción temeraria

    Iba a 160 km/h: detienen a periodista Ivette Vergara por conducción temeraria

    2.
    Seguidilla de sismos frente a Valparaíso: expertos advierten que no permite anticipar un gran terremoto

    Seguidilla de sismos frente a Valparaíso: expertos advierten que no permite anticipar un gran terremoto

    3.
    Carabineros rescata a dos funcionarios de migración bolivianos que permanecían aislados por sistema frontal

    Carabineros rescata a dos funcionarios de migración bolivianos que permanecían aislados por sistema frontal

    4.
    Reforma de seguridad: gobierno persiste en 11 modificaciones a la Constitución y amplía facultades en nuevo estado de excepción

    Reforma de seguridad: gobierno persiste en 11 modificaciones a la Constitución y amplía facultades en nuevo estado de excepción

    5.
    Tras persecución por la Serena: Carabineros incautan más de un millón de pesos en jarabes de codeína

    Tras persecución por la Serena: Carabineros incautan más de un millón de pesos en jarabes de codeína

    6.
    PDI investiga paradero de Thae Loiza Galaz, exconcejala de Graneros desaparecida hace 11 días

    PDI investiga paradero de Thae Loiza Galaz, exconcejala de Graneros desaparecida hace 11 días

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 17 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este lunes 17 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, lunes 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Vientos, nevadas y precipitaciones: ¿Qué sectores han suspendido sus clases en el norte?

    Vientos, nevadas y precipitaciones: ¿Qué sectores han suspendido sus clases en el norte?

    Nuevo evento meteorológico mantiene en alerta amarilla a varios sectores de la zona norte del país
    Chile

    Nuevo evento meteorológico mantiene en alerta amarilla a varios sectores de la zona norte del país

    Así funciona la red de Metro este lunes 17 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Carabineros detiene a dos personas tras procedimiento: vehículo habría intentado atropellar a funcionarios

    PIB de Japón crece 1,1% en el segundo trimestre, bajo lo esperado
    Negocios

    PIB de Japón crece 1,1% en el segundo trimestre, bajo lo esperado

    Vacancia de strip centers en la Región Metropolitana cae por debajo del promedio histórico

    Zoom al empleo agrícola: casi la mitad es informal y el ingreso promedio en el sector es de $630 mil

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios
    Tendencias

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Cómo el Alzheimer mata las células cerebrales, según un reciente estudio

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    Ministro Riveros responde a la propuesta de cerrar el Mindep: “Estamos trabajando en fortalecer la institucionalidad”
    El Deportivo

    Ministro Riveros responde a la propuesta de cerrar el Mindep: “Estamos trabajando en fortalecer la institucionalidad”

    Chile arrasa en el kickboxing: lidera el medallero del Panamericano y Sudamericano

    La UC y Coquimbo toman nota para la Copa Libertadores: cómo les fue a los rivales de los chilenos en la Liga Argentina

    KRUPS lanza en Chile sus cafeteras automáticas ultracompactas
    Tecnología

    KRUPS lanza en Chile sus cafeteras automáticas ultracompactas

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Muere a los 36 años Hayden Panettiere, actriz de “Heroes”, “Nashville” y “Scream”
    Cultura y entretención

    Muere a los 36 años Hayden Panettiere, actriz de “Heroes”, “Nashville” y “Scream”

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Trump corrige a Vance y recalca que la prioridad de Estados Unidos es “evitar que Irán posea armas nucleares”
    Mundo

    Trump corrige a Vance y recalca que la prioridad de Estados Unidos es “evitar que Irán posea armas nucleares”

    El cuestionado rol que De la Espriella le dio a su esposa para gestionar las donaciones tras el terremoto en Colombia

    Colombia denuncia amenazas del ELN contra un hospital en el noreste del país

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta