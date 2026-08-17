Seremi de Salud de RM detecta 25 mil viviendas sin red pública de agua en zonas rurales y personas a 80 km de un recinto sanitario

“El lugar donde la persona vive no debe determinar el nivel de protección sanitaria”. Así lo expresa la seremi de Salud de la Región Metropolitana (RM), Pía Venegas, entidad que busca mejorar los indicadores de las comunas rurales de la capital, de modo de reducir la importante brecha que existe con los sectores más urbanos.

Por ejemplo, en cuanto al acceso al agua, el organismo ha identificado que 25 mil viviendas carecen de red pública de agua potable y alcantarillado, dependiendo de los servicios sanitarios rurales o proyectos particulares y abastecimiento de camiones aljibe u otros sistemas, y según el Censo 2024, menos del 15% de la población rural tiene conexión a alcantarillado.

Otros indicadores que la seremía ha detectado como preocupantes, son la geografía y la conectividad. Por ejemplo, en San José de Maipo los usuarios deben recorrer hasta 80 kilómetros para llegar a un centro de salud, enfrentando al mismo tiempo una deficiente red de transporte público y baja conectividad vial.

También, observaron que existe una alta concentración de asentamientos precarios y campamentos, lo que dificulta el seguimiento nominal de los pacientes y el cumplimiento de calendarios de vacunación.

Plantean que la situación sanitaria en las 18 comunas rurales de la RM muestra un rezago significativo en indicadores preventivos respecto a las metas nacionales 2025: en prevención cardiovascular (EMPA), ninguna alcanza la meta del 50%. El promedio rural regional es del 21,8%, con cifras críticas en Tiltil (7,7%) y San José de Maipo (12,2%). De acuerdo a la autoridad, esto implica que miles de adultos viven con hipertensión o diabetes no detectadas oportunamente.

Las cifras de tamizaje oncológico tampoco mejoran. El 78% de las comunas rurales tiene una cobertura de mamografía inferior al 60%. Pirque (23,03%) y Peñaflor (28,38%) presentan los niveles más bajos, lo que aumenta el riesgo de detectar cáncer de mama en etapas avanzadas.

En cuanto a la detección precoz del cáncer de cuello del útero, solo San José de Maipo alcanza la cobertura de más del 80%, seguido de Curacaví, con un 79%. Lampa, Paine, Buin y Pirque poseen sobre el 60%, y las demás están bajo el 60%.

Plan Regional de Salud Rural

En ese contexto, la Seremi impulsará un Plan Regional de Salud Rural, orientado a fortalecer las funciones propias de la autoridad sanitaria en materia de vigilancia epidemiológica, salud ambiental, fiscalización, gestión del riesgo, promoción de entornos saludables y coordinación intersectorial.

“La visión sanitaria detrás de este Plan de Salud Rural es prever los problemas sanitarios, o sea, dejar de reaccionar a los problemas sanitarios y anticiparnos”, explica Venegas.

Para eso, detalla que habrá varias etapas: “Primero, conocer a través de este diagnóstico; después, intervenir a través de programas territoriales, fiscalizaciones, acciones intersectoriales y ya después transformarse en una institucionalización que evalúa el impacto, reduce la energía, pero al mismo tiempo permite darle continuidad a este plan”.

La autoridad sanitaria afirma que la idea de estas etapas es que el plan sea sostenible en el tiempo, con el objetivo de que lo avanzado no se pierda con el cambio de autoridad.

Además, el plan incorporará una perspectiva de equidad sanitaria territorial y considerará las particularidades de los territorios rurales en el diseño, implementación y evaluación de las políticas e intervenciones sanitarias.

“El lugar donde vive una persona no debería determinar su nivel de protección sanitaria y queremos anticiparnos a los riesgos para no tener que solamente responder emergencias. Eso es lo que queremos hacer con las zonas rurales. Y también estamos trabajando con los alcaldes”, concluye Venegas.