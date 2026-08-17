SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Canciller Pérez Mackenna inicia gira por Asia este martes: “Vamos con una agenda que busca generar nuevas oportunidades”

    El viaje considera China, Vietnam y Japón. "Chile ve en estos países socios estratégicos que pueden jugar un rol fundamental en nuestro esfuerzo por retomar el dinamismo económico", destacó el titular del Minrel.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, inicia este martes una gira por China, Vietnam y Japón.

    La agenda considera reuniones de alto nivel político y económico con socios relevantes de Chile en el Asia Pacífico, destacan desde la Cancillería.

    “Chile ve en estos países socios estratégicos que pueden jugar un rol fundamental en nuestro esfuerzo por retomar el dinamismo económico. Vamos con una agenda que busca generar nuevas oportunidades para impulsar las inversiones, ampliar aún más nuestra canasta exportadora, abrirnos a nuevos mercados muy atractivos y encontrar nuevas áreas de cooperación para desarrollar, entre otras cosas, la formación de capital humano”, resaltó el canciller.

    China

    China es el principal socio comercial de Chile, con un intercambio que alcanzó los US$ 67.105 millones en 2025.

    En ese país, el canciller visitará Beijing y Shanghái, y sostendrá reuniones con altas autoridades para buscar nuevas áreas de cooperación, intercambio y entregar mayor valor agregado a la relación bilateral con el fin de ampliar la canasta exportadora de Chile, por ejemplo, hacia los servicios.

    Este viaje se da como antesala de la visita del Presidente José Antonio Kast a China en noviembre próximo, en el marco de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC.

    El canciller chileno se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, para revisar materias bilaterales y globales de mutuo interés.

    Además, tiene contemplado un encuentro con He Lifeng, viceprimer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, estrecho colaborador del Presidente Xi Jinping y principal responsable de los acuerdos y avances comerciales más recientes de la nación asiática.

    Igualmente, el canciller concretará una cita con el ministro de Ciencia y Tecnología, Yin Hejun, que lidera a nivel nacional la materia en la que ambos países están buscando profundizar la colaboración, y con Zhou Haibing, viceministro de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, entidad que define las políticas económicas de la administración y los caminos que toma el programa global de inversión y cooperación económica de La Franja y La Ruta.

    El ministro también sostendrá encuentros con empresarios para presentar el programa Choose Chile, que busca atraer inversiones y abrir mercados.

    Vietnam

    En Vietnam, en tanto, el canciller visitará Hanoi y se reunirá con autoridades de gobierno.

    Entre los personeros que recibirán al jefe de la diplomacia chilena están el ministro de Relaciones Exteriores, Lê Hoài Trung, y el viceprimer ministro permanente del Gobierno de Vietnam, Pham Gia Tuc.

    Vietnam es una de las economías más dinámicas de la Asean (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), y el objetivo es diversificar la relación hacia áreas con mucho potencial, como energías renovables, minería, agricultura, ciencia y tecnología, innovación y educación, entre otras, precisan en el Minrel.

    En 2025, el comercio bilateral con Vietnam superó los US$ 2.100 millones y creció 39% solo en un año.

    El país es uno de los principales destinos de los productos chilenos en Asean.

    Japón

    Cuando Chile y Japón se aprontan para celebrar los 130 años de relaciones diplomáticas en 2027, la visita del canciller apunta a convertir este hito en un punto de partida para transformar esta relación basada en el intercambio de materias primas en una asociación de cadenas de valor estratégicas, que incluyan tecnología, minerales críticos y transición energética, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

    En Tokio, el canciller Pérez Mackenna sostendrá encuentros con los ministros de Relaciones Exteriores, Toshimitsu Motegi, y de Economía y Comercio, Yamada Kenji, así como con el gobernador del Banco Japonés para la Cooperación Internacional, Kazuhiko Amakawa, y representantes empresariales.

    Japón es el segundo socio comercial de Chile en Asia (con un intercambio de US$ 11.062 millones) y la relación comercial con ellos tiene carácter de Asociación Estratégica desde 2018, lo que ha permitido fortalecer y proyectar activamente todos los ámbitos de trabajo conjunto, siendo uno de los pilares el intercambio de conocimientos en materia de desastres naturales y resiliencia.

    Más sobre:RR.EE.CancilleríaAsiaChinaVietnamJapónAsia PacíficoChoose ChileFrancisco Pérez MackennaWang YiAPECAsean

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministerio de Seguridad destaca tendencia a la baja en cifras de homicidios, secuestros e ingresos irregulares

    Una sentencia no cierra una ausencia: el duelo por Isabella

    Pablo Urquízar por ACOT: “Reformular las bases de la institucionalidad, a mí me parece que no es necesario”

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    El cobre anota un nuevo máximo histórico en medio de las preocupaciones por el inventario

    Kast asume responsabilidad por descoordinación del gobierno que produjo nuevo cruce entre Alvarado y Quiroz: “Es culpa mía”

    Lo más leído

    1.
    Camilo Huerta es detenido al llegar a Chile en investigación por tráfico de drogas y se defiende acusando “un montaje”

    Camilo Huerta es detenido al llegar a Chile en investigación por tráfico de drogas y se defiende acusando “un montaje”

    2.
    Iba a 160 km/h: detienen a periodista Ivette Vergara por conducción temeraria

    Iba a 160 km/h: detienen a periodista Ivette Vergara por conducción temeraria

    3.
    Reforma de seguridad: gobierno persiste en 11 modificaciones a la Constitución y amplía facultades en nuevo estado de excepción

    Reforma de seguridad: gobierno persiste en 11 modificaciones a la Constitución y amplía facultades en nuevo estado de excepción

    4.
    Seguidilla de sismos frente a Valparaíso: expertos advierten que no permite anticipar un gran terremoto

    Seguidilla de sismos frente a Valparaíso: expertos advierten que no permite anticipar un gran terremoto

    5.
    Carabineros rescata a dos funcionarios de migración bolivianos que permanecían aislados por sistema frontal

    Carabineros rescata a dos funcionarios de migración bolivianos que permanecían aislados por sistema frontal

    6.
    Arrau aborda críticas de exdirector de Carabineros a la Operación Cancerbero: “Creemos que lo que se hizo estuvo bien”

    Arrau aborda críticas de exdirector de Carabineros a la Operación Cancerbero: “Creemos que lo que se hizo estuvo bien”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    Servicios

    Rating del domingo 16 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 16 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Así funciona la red de Metro este lunes 17 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este lunes 17 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Ministerio de Seguridad destaca tendencia a la baja en cifras de homicidios, secuestros e ingresos irregulares
    Chile

    Ministerio de Seguridad destaca tendencia a la baja en cifras de homicidios, secuestros e ingresos irregulares

    Pablo Urquízar por ACOT: “Reformular las bases de la institucionalidad, a mí me parece que no es necesario”

    Kast asume responsabilidad por descoordinación del gobierno que produjo nuevo cruce entre Alvarado y Quiroz: “Es culpa mía”

    El cobre anota un nuevo máximo histórico en medio de las preocupaciones por el inventario
    Negocios

    El cobre anota un nuevo máximo histórico en medio de las preocupaciones por el inventario

    Estudio revela que más del 70% de los trabajadores considera que sueldos actuales no permiten cubrir costo de la vida

    PIB de Japón crece 1,1% en el segundo trimestre, bajo lo esperado

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años
    Tendencias

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    ¿Llueve esta semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    La teoría de la conspiración que reflotó Javier Correa tras volver del castigo y marcar otra vez para Colo Colo
    El Deportivo

    La teoría de la conspiración que reflotó Javier Correa tras volver del castigo y marcar otra vez para Colo Colo

    Massú define al reemplazante: Chile prepara su nómina sin Jarry mientras España confirma su equipo para la Copa Davis

    “Nos reservamos el derecho de revisar cualquier nominación”: World Tennis envía carta a la Fetech y rechaza solicitud

    KRUPS lanza en Chile sus cafeteras automáticas ultracompactas
    Tecnología

    KRUPS lanza en Chile sus cafeteras automáticas ultracompactas

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Obras de Niles Atallah y León & Cociña se reúnen en una exposición de video
    Cultura y entretención

    Obras de Niles Atallah y León & Cociña se reúnen en una exposición de video

    Muere a los 36 años Hayden Panettiere, actriz de “Heroes”, “Nashville” y “Scream”

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Por qué Trump ordenó que los portaaviones de la Armada vuelvan a usar catapultas de vapor
    Mundo

    Por qué Trump ordenó que los portaaviones de la Armada vuelvan a usar catapultas de vapor

    Trump corrige a Vance y recalca que la prioridad de Estados Unidos es “evitar que Irán posea armas nucleares”

    El cuestionado rol que De la Espriella le dio a su esposa para gestionar las donaciones tras el terremoto en Colombia

    Una sentencia no cierra una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia no cierra una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón