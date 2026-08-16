Seguidilla de sismos frente a Valparaíso: expertos advierten que no permite anticipar un gran terremoto. Imagen referencial.

Una serie de sismos se concentró durante la tarde de este domingo frente a las costas de Valparaíso y Quintero. En poco más de dos horas se registraron varios movimientos en el sector, algunos perceptibles por la población y con magnitudes que llegaron hasta 4.5.

De acuerdo con los registros del Centro Sismológico Nacional (CSN), a las 12.57 horas se produjo un sismo de magnitud 4,5, localizado 38 kilómetros al noroeste de Valparaíso y a 22 kilómetros de profundidad.

Le siguieron otros movimientos en la misma zona: uno de magnitud 4.0 a las 13.14 horas, a 48 kilómetros al noroeste de Valparaíso, y otro de 4.2 a las 13.35 horas, localizado 46 kilómetros al oeste de Quintero. Durante la tarde continuaron registrándose sismos menores frente a la costa.

La concentración de movimientos instaló nuevamente una pregunta habitual después de este tipo de episodios: ¿una seguidilla de temblores puede anticipar un terremoto de mayor magnitud?

Seguidilla de sismos frente a Valparaíso: expertos advierten que no permite anticipar un gran terremoto

Los especialistas consultados por La Tercera coinciden en que, con el conocimiento científico disponible, estos movimientos no permiten predecir lo que ocurrirá posteriormente.

Marco Cisternas, profesor de Geografía en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) explicó que los denominados enjambres o series sísmicas no constituyen por sí solos una señal de que se aproxima un evento mayor.

“En principio te puedo contar que el hecho de que hayan enjambres o que hayan series de temblores, no significan nada directamente. La ciencia todavía no somos capaces de saber si están indicando algo o no”, señaló a La Tercera.

Seguidilla de sismos frente a Valparaíso: expertos advierten que no permite anticipar un gran terremoto Web @PUCV

Según explicó, este tipo de actividad responde a la dinámica propia de un país situado en un límite de placas tectónicas, donde la placa de Nazca interactúa permanentemente con la placa Sudamericana.

“No es un indicador de predicción”

El geólogo de la Universidad del Desarrollo (UDD), Luis Donoso, señaló a La Tercera que los movimientos registrados forman parte de un tipo de secuencia que se ha repetido en la zona central durante los últimos años.

“Lo que estamos viendo es parte de una secuencia”, explicó. Según Donoso, estos episodios pueden prolongarse durante un par de días, acumular numerosos movimientos detectados instrumentalmente y algunos sismos perceptibles, para posteriormente disminuir.

El geólogo sostuvo que se han observado secuencias similares en distintos sectores de la costa central y explicó que los movimientos están asociados al contacto entre las placas de Nazca y Sudamericana.

Sin embargo, descartó que puedan utilizarse para anticipar un terremoto.

“Lo que no es definitivamente es un indicador de predicción de actividad futura”, afirmó.

Donoso explicó que la zona central mantiene una historia de grandes terremotos de magnitud 8 o superior y mencionó los eventos de 1647, 1730, 1822, 1906 y 1985.

A partir de esa secuencia histórica, señaló que existen intervalos aproximados entre grandes terremotos de subducción. Sin embargo, ese antecedente no permite establecer cuándo ocurrirá el próximo evento, ni vincularlo directamente con la seguidilla observada este domingo.

Cisternas apuntó en la misma dirección. Según explicó, al analizar grandes terremotos en la zona central, uno de los antecedentes relevantes es precisamente el tiempo transcurrido entre estos eventos, más que la aparición puntual de una secuencia de movimientos menores.

¿Los temblores pequeños liberan energía?

Donoso también abordó otra idea frecuente después de una seguidilla sísmica: que numerosos movimientos pequeños podrían “liberar energía” y disminuir la posibilidad de un terremoto mayor.

El geólogo descartó esa interpretación debido a la enorme diferencia energética existente entre terremotos de distintas magnitudes.

Explicó que la escala utilizada para medirlos es logarítmica: un terremoto de magnitud 8 libera aproximadamente 32 veces más energía que uno de magnitud 7, mil veces más que uno de magnitud 6 y 32 mil veces más que uno de magnitud 5.

Por lo tanto, una sucesión de movimientos pequeños no representa una descarga comparable con la energía liberada durante una gran ruptura tectónica.

Seguidilla de sismos frente a Valparaíso: expertos advierten que no permite anticipar un gran terremoto

Donoso también llamó a no vincular los terremotos ocurridos recientemente en distintos países como si correspondieran a una cadena de eventos conectados que eventualmente pudiera alcanzar Chile. “No hay ninguna forma científica, probada, racional, que te indique cómo predecir un sismo”, recalcó.

En ese sentido, explicó que eventos ocurridos en lugares como Japón, México, Venezuela, Colombia o Indonesia corresponden a procesos normales de la actividad tectónica del planeta y no constituyen señales que permitan anticipar un terremoto en Chile.

Preparación antes que predicción

Para ambos especialistas, la seguidilla registrada durante este domingo sirve principalmente para recordar que Chile se encuentra permanentemente expuesto a actividad sísmica.

“Estamos en un lugar altamente sísmico, estamos en un borde margen de placa, y por lo tanto tenemos que como sociedad estar preparados”, sostuvo Cisternas.

Donoso también apuntó a la prevención como una respuesta más útil que intentar predecir el próximo terremoto. Según explicó, incluso movimientos de menor magnitud pueden provocar caída de objetos, daños materiales y otros problemas si viviendas o comercios no se encuentran preparados.

La secuencia frente a Valparaíso, por lo tanto, no permite anticipar un gran terremoto ni descartar que uno pueda ocurrir en el futuro. Lo que muestra, según los especialistas, es la actividad habitual de una zona ubicada sobre uno de los principales contactos tectónicos del país.