PIB de Japón crece 1,1% en el segundo trimestre, bajo lo esperado

La economía de Japón se expande 1,1% anualizado en el segundo trimestre, por debajo del 2% que esperaba el mercado y del 2,1% del trimestre anterior.

Este es el primer trimestre completo que incluye el impacto de la guerra en Irán, conflicto que ha elevado los precios de la energía para empresas y hogares.

Las exportaciones son el principal motor del crecimiento: los envíos del país superaron las expectativas en los tres meses del trimestre.

Sin embargo, ese resultado responde más a la debilidad del yen que a un mayor volumen de embarques.

En la comparación con el primer trimestre de 2026, el PIB avanza 0,3%, por debajo del 0,5% esperado. Las exportaciones aportaron 0,5 puntos porcentuales al resultado, pero ese impulso fue contrarrestado por una demanda interna que restó 0,2 puntos porcentuales.

La caída de la demanda interna se explica principalmente por una reducción de los inventarios públicos, que corresponde a la liberación de reservas nacionales de petróleo por parte del gobierno para enfrentar el conflicto en Medio Oriente, informó CNBC.

El consumo también sorprendió, escribió Yamaguchi: las compras de bienes no durables y el consumo de servicios cayeron en un contexto de peor sentimiento de los consumidores. La inversión empresarial también se contrajo en la comparación trimestral.

En su medición interanual, la economía japonesa crece 0,7%, por sobre el 0,5% del primer trimestre.

A comienzos de este mes, el Banco de Japón publicó su informe de perspectivas de actividad económica y elevó levemente su proyección de crecimiento del PIB a 0,6%, desde el 0,5% previo, para el año fiscal 2026 que cierra en marzo de 2027.