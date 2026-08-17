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    Camilo Huerta es detenido al llegar a Chile en investigación por tráfico de drogas y se defiende acusando “un montaje”

    Se espera que el preparador físico y figura televisiva sea formalizado este martes junto al resto de los imputados en la causa.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Foto: captura video YouTube T13

    Carabineros concretó la detención de Camilo Huerta, la mañana de este lunes, en el marco de una investigación de la Fiscalía de Aysén junto al OS-7, por delitos de tráfico de drogas, desvío de cultivo autorizado, asociación ilícita y lavado de activos.

    Asediado por la prensa en el aeropuerto, antes de abordar una patrulla policial, esposado y sonriendo, acusó “un montaje”.

    El preparador físico de 41 años y figura habitual de programas televisivos estaba en Estados Unidos cuando se materializó la Operación Imperio Ámsterdam, do 13 de agosto, despliegue en el que se efectuaron simultáneamente 42 órdenes judiciales de entrada y registro, entre Antofagasta y Aysén, deteniéndose a 72 personas.

    Foto: captura video YouTube T13

    La indagatoria desarrollada por más de dos años apunta a una red de cultivo y distribución de marihuana y sus derivados bajo una fachada de legalidad a partir de dispensarios terapéuticos.

    Huerta era dueño de uno de los dispensarios de marihuana medicinal que se investigan.

    Tras el operativo, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago autorizó la ampliación del plazo de detención de los imputados por cinco días, el máximo estipulado en casos de Ley 20.000, por lo que la audiencia de formalización de la investigación quedó fijada para este martes.

    Se espera que Huerta, tras el respectivo control de detención, sea formalizado este martes, con el resto de los imputados en la causa.

    Más sobre:Camilo HuertaOperación Imperio ÁmsterdamPolicialCarabinerosFiscalía de AysénOS-7

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