Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios. Foto: referencial.

Un equipo de neurocientíficos del King’s College de Londres ha desarrollado un enfoque que actúa sobre una proteína clave para abordar simultáneamente varios síntomas del Alzheimer.

Según informaron desde la institución británica, descubrieron que el KCL-286, un fármaco que ya había superado los ensayos de seguridad de fase 1 y que originalmente se desarrolló para lesiones de la médula espinal, logró atenuar muchos de los signos asociados a la enfermedad .

El catedrático de Neurociencia del Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King’s College de Londres, el Dr. Jonathan Corcoran, explicó: “El KCL-286 es una molécula pequeña, biodisponible por vía oral, pionera en su clase, que ya ha superado con éxito los ensayos de seguridad y tolerabilidad de fase 1 en humanos”.

“Esto reducirá drásticamente el plazo tradicional de varios años necesario para el desarrollo de nuevos fármacos”.

Corcoran afirmó que las causas del Alzheimer son complejas y que la enfermedad se caracteriza por la acumulación tóxica de proteínas llamadas beta-amiloide y tau, que finalmente provoca la muerte neuronal.

Si bien la beta-amiloide y la tau han sido los principales objetivos del desarrollo de fármacos, los medicamentos aprobados que actúan únicamente sobre la beta-amiloide han tenido un éxito clínico limitado, aunque medible, dijo el profesor.

Otras características de la enfermedad, como las roturas de la cadena de ADN y la inflamación, se han investigado recientemente como posibles objetivos para el tratamiento modificador de la enfermedad.

El daño al ADN y la inflamación se producen en las primeras etapas de la enfermedad, lo que sugiere que podrían ser objetivos importantes para el tratamiento, según los investigadores.

Con este enfoque y a partir de estudios en ratones modelo, vieron que el nuevo fármaco repara las roturas del ADN y reduce la inflamación .

Aquello, dicen los neurocientíficos, proporciona una estrategia terapéutica más amplia que los enfoques centrados en características individuales de la enfermedad, como la beta-amiloide y la tau.

Los resultados de su reciente trabajo fueron publicados a principios de julio en la revista FEBS Open Bio.

Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios. Foto: referencial.

Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral

La Dra. Maria Gonzalves, quien dirigió el proyecto de desarrollo del fármaco, aseguró: “Nuestros hallazgos demuestran que KCL-286 no solo actúa sobre el daño al ADN, sino que también reduce la inflamación, dos procesos que ocurren muy pronto en la progresión de la enfermedad de Alzheimer ”.

“Esto resalta su potencial como terapia modificadora de la enfermedad, en lugar de simplemente tratar los síntomas”.

El fármaco utilizado en el nuevo estudio activa una proteína específica en la vía del ácido retinoico, una serie de reacciones químicas en el organismo que procesan la vitamina A .

Investigaciones previas habían relacionado las deficiencias en esta vía molecular con la formación de depósitos de beta-amiloide en el cerebro de ratas, similares a los observados en la enfermedad de Alzheimer.

Asimismo, previamente, se había demostrado que el KCL-286 ayuda a reparar las roturas de doble cadena del ADN en el dolor neuropático.

Tales hallazgos llevaron a que el equipo planteara la hipótesis de que podría ser un candidato adecuado para tratar el mismo tipo de daño en el ADN en la enfermedad de Alzheimer.

Corcoran explicó: “Las roturas de doble cadena del ADN son como una cuerda que se rompe por completo, en lugar de simplemente deshilacharse por los bordes”.

“Descubrimos que el KCL-286 promueve la reparación de estas roturas, lo que nos permite abordar una característica clave de la enfermedad de Alzheimer”.

Las vías moleculares compartidas entre la lesión medular aguda y la enfermedad de Alzheimer, identificadas por el mismo equipo del King’s College de Londres, sugieren que el KCL-286 podría atenuar algunos marcadores de la enfermedad de Alzheimer en las neuronas .

De acuerdo a una de las autoras principales del estudio, la Dra. Natasha Hill, “para desarrollar un tratamiento eficaz contra el Alzheimer, debemos abordar múltiples aspectos de la enfermedad”.

“El KCL-286 logró actuar sobre diversas vías celulares relevantes para la enfermedad, algunas de las cuales se inician en las primeras etapas de su curso”, afirmó.

Sin embargo, el trabajo sigue en una fase experimental, por lo que no se ha aprobado el uso de KCL-286 para combatir esta enfermedad .