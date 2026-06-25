Un equipo de científicos identificó una molécula experimental que podría ayudar a restaurar las defensas naturales del cerebro contra la enfermedad de Alzheimer.

De acuerdo a los autores, el compuesto, denominado OLE, tiene la capacidad de “reprogramar” la microglía, el conjunto de células inmunitarias del cerebro, permitiéndoles recuperar parte de su capacidad protectora .

La investigación fue liderada José Vicente Sánchez Mut, del Instituto de Neurociencias (IN), centro conjunto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH); junto con Johannes Gräff, de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

Sus hallazgos se publicaron en la revista Cell Death and Disease.

Los autores presumen que su estudio podría abrir una nueva vía para combatir el Alzheimer , mediante la recuperación de la función protectora del sistema inmune cerebral.

Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer. Foto: referencial.

Cómo la molécula OLE puede ayudar a combatir el Alzheimer

De acuerdo a los investigadores, la molécula experimental OLE ayuda a la microglía a rodear y contener las placas de beta-amiloide , reduciendo su tamaño y toxicidad.

Las placas de beta-amiloide son depósitos anormales de fragmentos de proteínas que se acumulan en los espacios interneuronales del cerebro. Constituyen un biomarcador clave en la enfermedad de Alzheimer, según detalla un artículo del National Institute on Aging.

Según explicaron a través de un comunicado, el Alzheimer se caracteriza, entre otros factores, por la acumulación de placas de beta-amiloide y por el deterioro progresivo de la microglía , las células inmunitarias encargadas de limpiar estos depósitos tóxicos en el cerebro.

Con el avance de la enfermedad, estas células pierden parte de su capacidad protectora y pueden contribuir al daño neuronal.

Durante su investigación, los científicos vieron que OLE, una molécula derivada del gen PM20D1, ayuda a devolver a la microglía a un estado más beneficioso: las células se desplazan hacia las placas y las rodean, generando una especie de barrera alrededor de las placas que limita su interacción con las neuronas y reduce su impacto tóxico sobre el tejido cerebral.

Sanchez Mut declaró: “Lo más relevante es que hemos identificado una molécula capaz de recuperar la función protectora de la microglía” .

“En la enfermedad de Alzheimer, estas células dejan de funcionar correctamente. Nuestros resultados demuestran que es posible revertir el proceso, e identifican nuevas vías terapéuticas y de investigación para luchar contra la enfermedad” .

Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer. Foto: IN CSIC-UMH.

Para estudiar el efecto de OLE, los investigadores combinaron distintos modelos experimentales.

Según explicaron, primero utilizaron gusanos (C. elegans) modificados para producir beta-amiloide, lo que permite analizar de forma rápida su toxicidad. En este modelo, el tratamiento con OLE redujo la acumulación de agregados y mejoró la movilidad de los organismos, lo que sugiere un efecto protector frente al daño asociado a la enfermedad.

Posteriormente, administraron el compuesto durante tres meses a ratones modelo de Alzheimer para analizar su efecto en el cerebro y la memoria. Tras el tratamiento, los animales mostraron un mejor rendimiento en pruebas de memoria y una reducción de las placas de beta-amiloide asociadas a la enfermedad.

Para entender cómo actuaba OLE en el cerebro, analizaron la actividad de miles de células de forma individual.

Los resultados mostraron que la microglía era el tipo celular más afectado por el tratamiento. Tras la administración del compuesto, estas células activaban mecanismos relacionados con la eliminación de beta-amiloide y recuperaban su capacidad para desplazarse hacia las placas y rodearlas

La primera autora del estudio, Victoria Pozzi, declaró: “El análisis de célula única nos permitió comprobar que la microglía era la célula que más respondía al tratamiento” .

“A partir de ahí vimos que el compuesto ayudaba a estas células a moverse hacia las placas de beta-amiloide y a contener mejor el daño asociado a la enfermedad” .

Experimentos adicionales en cultivos celulares presentaron resultados similares.

Las microglías tratadas con OLE fueron más eficaces para desplazarse hacia los depósitos de beta-amiloide y ayudar a eliminarlos.

En cultivos neuronales separados, expuestos a condiciones similares a las observadas en la enfermedad de Alzheimer, el OLE mejoró la supervivencia celular, lo que sugiere que el compuesto también podría proteger directamente a las neuronas, según los autores.