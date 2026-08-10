Sorpresa en el básquetbol chileno: Nicolás Carvacho anuncia su retiro

Sorpresa en el básquetbol chileno. Nicolás Carvacho, considerado uno de los mejores deportistas en la historia del país en la disciplina, comunicó su retiro del profesionalismo a través de un sentido mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

“Me ha tomado bastante tiempo tratar de encontrar las palabras correctas para expresarme y no ha sido fácil. Desde que puedo recordar, jugar deportes a un alto nivel ha sido una de las cosas más importantes de mi vida. Algo que me comprometí tempranamente a trabajar y dedicarle cada momento disponible para mejorar y ver que rumbo iba a tomar. Jugar basketball fue el regalo que el Señor me bendijo a los 15 años cuando me dijo que ese era mi camino. Desde ese momento, todos los altos y bajos, los sacrificios que tuve que hacer, la perseverancia durante momentos difíciles, las ganancias, las felicidades, el éxito. Al final todo valió la pena y volvería hacerlo todo de nuevo”, partió diciendo.

En el escrito, el chileno ahondó en los problemas físicos. “Desafortunadamente, las lesiones han sido un gran y continuo problema estos últimos años. Mi camino pasó de demostrar quién era, luchar y ganarme cada minuto, semana a semana tener ese alto impacto en mis equipos, ganar campeonatos y más tarde en la carrera luchar por la rehabilitación de mis lesiones a medias para poder jugar y estar presente. Estoy orgulloso de mi carrera. Siempre di el 100% y superé muchas circunstancias, jugué lesionado, sumado a el esfuerzo y la disciplina física y mental todo el año y lo hice en 5 países diferentes. Estoy contento con lo que hice dentro y fuera de la cancha. Pero con el tiempo a medida que las lesiones se acumulaban y no podía dar lo mejor de mí, todo se convirtió en una dura batalla física, mental y emocional. Después de esta última grave lesión, he pasado mucho tiempo pensando y orando sobre cuáles son mis próximos pasos. He decidido dejar el baloncesto profesional. Esta fue una decisión muy difícil. Dios me ha bendecido con mucho en mi carrera y estoy convencido de que Él tiene el plan correcto para mi futuro”, reveló.

En esa línea, prosiguió con los agradecimientos. “Él me bendijo con experiencias increíbles. Jugar con todos mis compañeros en cada equipo en cada nivel (hoy muchos son mis amigos) esto ha sido un gran regalo. El aprender de todos mis entrenadores y sentir el apoyo y el cariño de los aficionados lo ha hecho todo espectacular e inolvidable. Definitivamente voy a extrañar competir en la cancha por la oportunidad de ganar campeonatos y cosas importantes. El agradecimiento más sincero va para mis padres y mi familia siempre presente en todo, a mis amigos y las personas cercanas que han hecho posible esta parte de mi vida desde el principio. Todos ustedes lo hicieron posible”, aseguró.

Su despedida también deja un mensaje para la Roja, a la que no podrá defender en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2027. “Honestamente, la parte más difícil de esta decisión fue cómo esto me afectaría al momento de defender a Chile, ya que vestir “La Roja” desde los 16 años ha sido una de mis decisiones de las que más orgulloso estoy. Mi meta es de seguir defendiendo la Selección si el cuerpo técnico considera que puedo ser un aporte para el equipo. Seguiré entrenando para estar a nivel. Como lo demostré en toda mi carrera, siempre haré todo lo posible por estar presente. Finalmente, no voy a dejar el baloncesto por completo. Esta siguiente etapa preparada por el Señor me mantiene cerca del baloncesto. Estoy muy feliz y motivado. El anuncio llegará pronto. A todos mis compañeros, hermanos, cuerpo técnico, los fans, la prensa que apoya el basket todas las semanas, muchas gracias por su cariño y apoyo siguiendo mi carrera todos estos años. Esto no es un adiós sino un hasta pronto", cerró.

La carrera de Carvacho

Formado deportivamente en Estados Unidos, Carvacho brilló en la NCAA defendiendo a Colorado State, donde se transformó en el máximo rebotero histórico de la universidad y llegó a liderar a toda la división universitaria en esa faceta.

Su salto al profesionalismo lo llevó a consolidarse rápidamente en el básquetbol europeo. Registró pasos por el Rilski Sportist de Bulgaria —donde fue campeón de copa y MVP—, el s.Oliver Baskets de la Bundesliga alemana, el MKS Dąbrowa Górnicza de Polonia, el Benfica de Portugal —club con el que alzó el título de liga y nuevamente el premio al Jugador Más Valioso— y el Elitzur Maccabi Netanya de Israel.

A nivel de selección, vistió la camiseta de la Roja de manera ininterrumpida desde los 16 años, convirtiéndose en el gran referente de la pintura nacional en clasificatorias continentales y en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Sin embargo, su trayectoria se vio severamente impactada por las constantes complicaciones físicas y, sobre todo, por una grave lesión sufrida recientemente en Israel, factor que terminó por precipitar su retiro de la actividad profesional.