Repasa la remontada de Colo Colo sobre Unión La Calera con la que extiende su ventaja en la cima de la Liga de Primera
El Cacique se llevó tres puntos de oro en el Nicolás Chahuán Nazar para seguir en lo más alto del torneo.
Minuto a minuto
Unión La Calera 1-2 Colo Colo
¡Buenas noches!
Cerramos la transmisión del partido entre Colo Colo y Unión La Calera. Los invitamos a leer el comentario en nuestro sitio.
¡Final del partido!
90′+6′. Colo Colo remonta el marcador ante Unión La Calera y vuelve a sacar 15 puntos de ventaja con sus más cercanos perseguidores. Otro triunfo que acerca a los albos a un nuevo título del fútbol chileno.
Último cambio en Colo Colo
90′+4′. Entra el canterano Alonso Olguín y sale Erick Wiemberg.
Tiempo de adición
90′. Se agregan seis minutos más en La Calera.
Cambios en Colo Colo
85′. Ingresa Claudio Aquino y Felipe Raipán. Sale Maxi Romero y Leandro Hernández.
Cambios en La Calera
77′. Entran Martín Hiriart y Francisco Pozzo. Sale Carlo Villanueva y Juan Pablo Salomoni.
¡Gol de Colo Colo!
72′. El Cacique lo remonta. Leandro Hernández pica al espacio tras un gran pase de Madrid y no falla en el mano a mano contra Avellaneda.
Cambio en La Calera
66′. Entra Kevin Méndez por Byron Oyarzo.
¡Gol anulado en La Calera!
62′. Campos López marcaba su doblete, esta vez de cabeza. Sin embargo, se detecta una leve posición de adelanto al momento del centro.
¡Gol de Colo Colo!
60′. Llega el alivio para los albos. Gran centro por la derecha de Jeyson Rojas y Maxi Romero arremete en el corazón del área para empatar el partido.
Maureira, el salvador
57′. Colo Colo queda desprotegido en el fondo y La Calera se lo hace pagar. Otra vez Campos López lo tuvo en la entrada del área chica, pero el golero albo la saca con el pie.
¡Y Colo Colo se salva de entrada!
45′. El Cacique vuelve a comenzar dormido. Villanueva tuvo el segundo para La Calera, pero el balón se estrella en el palo de milagro.
Colo Colo movió la pizarra al entretiempo
45′. Lautaro Pastrán ingresa por Tomás Alarcón.
¡Arranca el segundo tiempo!
45′. La Calera y Colo Colo ya animan el complemento en el estadio Nicolás Chahuán Nazar.
¡Final del primer tiempo!
45′+3′. Con gol de Matías Campos López, Unión La Calera se está imponiendo al líder Colo Colo.
Tiempo de adición
45′. Se jugarán tres minutos más en La Calera.
Una contra letal que casi pone el 2-0
44′. Salida muy rápida de los caleranos, que culmina con un disparo de Oyarzo que es desviado por Joaquín Sosa.
¡Lo que tapó Avellaneda!
36′. Maxi Romero tuvo el gol de Colo Colo, tras un remate cruzado. El portero calerano lo evita de manera notable.
Tarjeta amarilla en Colo Colo
32′. Arturo Vidal se gana la cartulina tras cortar por atrás un ataque prometedor de Matías Campos López.
Tarjeta amarilla en La Calera
20′. Yonathan Andía recibe la primera amonestación del partido, por una falta sobre Madrid.
¡Gol anulado a Colo Colo!
9′. Maxi Romero convertía un golazo de volea, pero el juez Cabero invalida la jugada por una falta previa sobre el portero Avellaneda.
¡Gol de Unión La Calera!
7′. Matías Campos López aprovecha las tremendas dudas de Arturo Vidal y convierte la apertura de la cuenta. El delantero cementero le ganó por la espalda al Rey (de muy floja resistencia) y define con un globito sobre Maureira.
¡Comienza el partido!
1′. Unión La Calera ya se enfrenta a Colo Colo, que busca extender su ventaja como líder de la Liga de Primera.
El puntero contra el colista
Dos realidades totalmente distintas se enfrentan en el Nicolás Chahuán Nazar. Colo Colo es exclusivo líder de la Liga de Primera con 42 puntos, mientras que La Calera está en la última posición con apenas 13 unidades.
La formación titular de Colo Colo
La formación titular de Unión La Calera
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera. En esta oportunidad les traemos el partido entre Unión La Calera y Colo Colo, por la fecha 18 de la Liga de Primera.
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