Arrestan a capitán de embarcación que volcó cerca de la Estatua de la Libertad y dejó dos muertos

El capitán de la embarcación que volcó la noche del sábado cerca de la Estatua de la Libertad, en Nueva York, fue arrestado durante la madrugada de este domingo luego del accidente que dejó dos personas fallecidas, entre ellas una bebé de cinco meses.

El detenido fue identificado como Manuel Hernández, de 46 años y residente de Manhattan. De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), es acusado de 13 cargos por poner en peligro a otras personas de manera imprudente.

El accidente ocurrió cerca de las 22:25 horas del sábado, cuando la Policía recibió una llamada al 911 que alertaba sobre una embarcación volcada en el río Hudson, en las inmediaciones de Liberty Island, donde se encuentra la Estatua de la Libertad.

El bote se encontraba cerca de la boya 32, entre la isla y el fondeadero de Bay Ridge. Hasta el lugar se desplazaron la Unidad Portuaria, equipos de buceo y la unidad de aviación de la Policía de Nueva York.

Arrestan a capitán de embarcación que volcó cerca de la Estatua de la Libertad y dejó dos muertos. Imagen referencial.

En total, 14 personas se encontraban a bordo de la embarcación al momento del accidente.

Doce de ellas ya habían sido retiradas del agua antes de la llegada de los equipos policiales. Posteriormente, buzos localizaron a una mujer de 27 años y una bebé de cinco meses, quienes fueron trasladadas en estado crítico al NYU Langone Hospital-Brooklyn.

Ambas fueron declaradas fallecidas posteriormente en el recinto asistencial.

Las autoridades todavía no han divulgado sus identidades, a la espera de notificar a sus familiares, y la Policía tampoco ha confirmado cuál era la relación entre ambas.

Según los antecedentes entregados, 11 de los sobrevivientes fueron auxiliados por el capitán y la tripulación de otra embarcación que llegó hasta el lugar, identificada como See the City II.

Guardia Costera investiga causa del volcamiento

De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, la embarcación accidentada sería un bote recreativo a motor de 22 pies de eslora, unos 6,7 metros, aunque las autoridades no han entregado mayores detalles sobre su operador.

La Guardia Costera de Estados Unidos mantiene abierta una investigación para determinar qué provocó el volcamiento.

Una testigo identificada como Madeleine Montero describió un amplio despliegue de emergencia en el sector tras el accidente.

“Vi tres helicópteros, dos botes operando en el agua y muchas ambulancias de NYU [Langone Hospital], policías, bomberos y camiones”, señaló a FreedomNewsTV.

Las otras personas rescatadas fueron trasladadas a centros asistenciales con lesiones leves, según los antecedentes disponibles.