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    PDI investiga homicidio de tripulante tras pelea en lancha pesquera al sur de Punta Arenas: hay un detenido

    La víctima, un chileno de 39 años, presentaba diversas lesiones cortopenetrantes. El otro tripulante de la embarcación, de 33 años, fue detenido en flagrancia y mantenía tres órdenes de detención vigentes.

    Por 
    Felipe Rivera
    PDI investiga homicidio de tripulante tras pelea en lancha pesquera al sur de Punta Arenas: hay un detenido

    Una discusión entre dos tripulantes de una lancha pesquera terminó con un hombre de 39 años fallecido y otro detenido en el sector de Bahía Mansa, a un costado de Puerto del Hambre y cerca de 56 kilómetros al sur de Punta Arenas.

    El hecho ocurrió durante la noche del sábado a bordo de una embarcación menor que permanecía fondeada en el sector.

    “Dos tripulantes de una embarcación menor que se encontraba fondeada en el sector de Bahía Mansa sostienen una discusión y posterior pelea, resultando uno de ellos fallecido”, explicó el subprefecto Roberto González, jefe de la Brigada de Homicidios Punta Arenas.

    La víctima presentaba diversas lesiones cortopenetrantes. Al momento del hallazgo su identidad era desconocida, por lo que peritos del Laboratorio de Criminalística Regional (Lacrim) realizaron un análisis de sus impresiones dactilares y determinaron que correspondía a un ciudadano chileno de 39 años.

    Imputado mantenía tres órdenes de detención vigentes

    El procedimiento fue adoptado inicialmente por personal de la Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, que posteriormente informó los antecedentes al Ministerio Público.

    “Una vez que dieron cuenta al Ministerio Público, la totalidad de las diligencias fueron encomendadas a la Brigada de Homicidios Punta Arenas”, señaló González.

    PDI investiga homicidio de tripulante tras pelea en lancha pesquera al sur de Punta Arenas: hay un detenido

    Durante la madrugada de este domingo, detectives de esa unidad, junto a una médico criminalista y peritos del Lacrim, se trasladaron hasta Bahía Mansa para realizar las diligencias en el sitio del suceso.

    El segundo tripulante, un hombre chileno de 33 años, fue detenido en flagrancia y puesto durante esta jornada a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

    El tribunal resolvió ampliar su detención hasta el miércoles 12 de agosto, mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del homicidio.

    La PDI informó además que el imputado mantenía tres órdenes de detención vigentes, correspondientes a los delitos de amenazas, lesiones y conducción sin la licencia debida.

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