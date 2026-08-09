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    Hamas mantiene “firme compromiso” al plan de Trump para Gaza pese al rechazo de Netanyahu

    El grupo palestino reafirmó su compromiso con la hoja de ruta de 15 puntos y pidió a Estados Unidos y a los mediadores presionar a Netanyahu para su implementación.

    Por 
    Felipe Rivera
    Hamas mantiene “firme compromiso” al plan de Trump para Gaza pese al rechazo de Netanyahu. Imagen referencial. Rizek Abdeljawad

    Las diferencias sobre qué debe ocurrir primero —el desarme de Hamas o la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza— volvieron a tensionar este domingo el plan impulsado por Estados Unidos para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego. Mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó el documento de 15 puntos, Hamas reafirmó su compromiso con la propuesta promovida por el presidente Donald Trump.

    El grupo palestino aseguró mantener un “firme compromiso” con la hoja de ruta difundida por la Junta de Paz y afirmó que su prioridad es avanzar en la implementación completa del acuerdo.

    “La prioridad en esta etapa debe ser garantizar la plena implementación del acuerdo en todas sus fases y requisitos, lo que conducirá a un alto el fuego completo, el fin de los ataques contra nuestro pueblo, la finalización de la retirada (de Israel) o la apertura de los cruces fronterizos”, sostuvo Hamas en un comunicado.

    El grupo añadió que la siguiente etapa debe incluir la entrada de ayuda humanitaria y suministros, el inicio de la reconstrucción de Gaza y la puesta en marcha del Comité Nacional encargado de administrar el enclave.

    Netanyahu rechaza el documento

    La posición contrasta con la expresada este domingo por Netanyahu, quien afirmó que Israel no acepta el documento de 15 puntos y condicionó cualquier retirada al desarme previo de Hamas.

    Según explicó, el repliegue israelí solo se concretará después de un “desarme genuino, no un desarme ficticio”, que incluya la entrega de armamento pesado y ligero.

    Hamas mantiene “firme compromiso” al plan de Trump para Gaza pese al rechazo de Netanyahu. Imagen referencial. OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

    Netanyahu reconoció que mantiene conversaciones con Washington sobre la propuesta, pero advirtió que existen planteamientos estadounidenses que Israel considera “inaceptables, y sabemos cómo mantenernos firmes en contra de estas cosas”.

    Desde Hamas, el miembro político Basem Naim pidió que Washington intervenga para evitar que el proceso se estanque.

    “Esperamos que los mediadores y el garante estadounidense presionen a Netanyahu y su gobierno para que se ciñan a la hoja de ruta y no obstruyan el proceso por razones políticas internas y electorales”, señaló.

    El desarme o la retirada

    El plan fue presentado por la Junta de Paz el 30 de julio y entrega a ambas partes un plazo para acordar el calendario y los mecanismos destinados a concretar el desarme de Hamas y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza.

    La principal diferencia surgió desde el comienzo respecto del orden en que deben ejecutarse ambas medidas. Hamas plantea que Israel debe poner fin a sus operaciones y avanzar en la retirada como primer paso, mientras que el gobierno israelí exige que el grupo entregue sus armas antes de cualquier repliegue.

    En su comunicado de este domingo, Hamas no hizo referencia directamente al proceso de desarme, aunque anteriormente había manifestado disposición a entregar las armas si Israel abandona el enclave. El grupo llamó además a Egipto, Turquía, Qatar y la Junta de Paz a garantizar que Israel cumpla con lo pactado.

    Egipto y Turquía también insistieron durante la jornada en la necesidad de avanzar en las dos primeras fases de la hoja de ruta, incluida la retirada israelí de Gaza.

    Trump había presentado el acuerdo alcanzado a fines de julio como un paso hacia el desarme completo de Hamas y otros grupos armados y hacia una salida más duradera al conflicto.

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