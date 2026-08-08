EE.UU. intercepta más de 50 buques mercantes desde la reanudación del bloqueo naval sobre puertos y costas de Irán

El buque USS Donald Cook (DDG 75) y un MH-60S Sea Hawk, de las fuerzas estadounidenses, aplicando el bloqueo naval contra Irán. Foto: @CENTCOM en X.

Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) interceptaron más de 50 buques mercantes en el marco de la reactivación de su bloqueo naval sobre Irán, según informó este viernes el mismo organismo militar en redes sociales.

Los barcos afectados se dirigían hacia puertos iraníes o procedían de ellos y fueron objeto de distintas actuaciones por parte de las fuerzas estadounidenses, en medio de las operaciones destinadas a hacer cumplir el bloqueo reimplantado por Washington a mediados de julio.

“Hasta el 7 de agosto, las fuerzas del Centcom habían desviado 51 buques mercantes, inmovilizado dos y abordado otros dos para hacer cumplir el bloqueo” , detalló el Comando en su cuenta en X.

La Administración de Donald Trump volvió a aplicar el bloqueo naval sobre los buques con destino a puertos y áreas costeras iraníes, así como sobre aquellas que abandona estas zonas, tras el colapso de un acuerdo provisional para reabrir el estrecho de Ormuz.

A U.S. sailor stands watch in the combat information center aboard USS Mason (DDG 87) as the guided-missile destroyer sails in regional waters supporting the U.S. blockade against Iranian ports and coastal areas. As of Aug. 7, CENTCOM forces have redirected 51 commercial vessels,… pic.twitter.com/fOO8O95UYT — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 7, 2026

De acuerdo con el balance ofrecido por el Centcom, durante los últimos dos meses sus fuerzas han desviado un total de 142 embarcaciones que cumplían las condiciones establecidas por el bloqueo, mientras que otras nueve fueron inhabilitadas por incumplirlas.

Al mismo tiempo, las autoridades militares estadounidenses aseguran haber autorizado el tránsito de más de medio centenar de naves comerciales que transportaban ayuda humanitaria a través del área sometida a la medida.

El organismo castrense acompañó su mensaje con imágenes tomadas a bordo del destructor USS Mason (DDG 87), en las que aparece un miembro de la tripulación haciendo guardia en el centro de información de combate.