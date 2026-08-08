Arrau encabeza megaoperativo con más de 5.000 policías y destaca agenda para fortalecer su protección

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, encabezó la formación de Carabineros y PDI en Macul que dio inicio a un mega operativo de despliegue nacional. Foto: @PDI_CHILE en X.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó la noche de este viernes la formación de funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones (PDI) en Macul que daría inicio a un megaoperativo de despliegue nacional, donde reafirmó el apoyo a los uniformados.

En compañía del delegado presidencial metropolitano, Germán Codina; el seremi de Seguridad Pública RM, Juan Andrés Barrientos; el alcalde Eduardo Espinoza, y mandos de las instituciones policiales, el secretario de Estado partió su intervención enfocado en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

Es así como les aseguró a los funcionarios de Carabineros y la PDI que la iniciativa de seguridad anunciada por el Presidente José Antonio Kast incluye leyes de apoyo a las policías.

“Solo quiero señalarles que muchas de ellas van en apoyo para tener una mayor protección jurídica de las policías (...), nuevas leyes para que nos den más herramientas para combatir el terrorismo y el crimen organizado”, apuntó.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, encabezó la formación de Carabineros y PDI en Macul que dio inicio a un mega operativo de despliegue nacional. Foto: @PDI_CHILE en X.

Para luego afirmar que todo ese apoyo no solamente es “del gobierno, del Presidente, de los parlamentarios que han expresado su apoyo mayoritario (...), sino que de la ciudadanía a quienes vamos a ir a cuidar, a proteger en la ronda, ese apoyo es de ellos”.

“Lo primero que me piden como ministro cuando voy a cualquier lugar es más policías, más carabineros, más PDI, más apoyo para Gendarmería también, eso es lo que pide la gente. Todo este reflejo que muchas veces se ve muy político, mucha comunicación, es algo muy sencillo, es un mandato de la ciudadanía, de los vecinos en cada barrio”, señaló.

De la misma forma, el jefe de la cartera de Seguridad agradeció a los uniformados presentes, asegurándoles que lo que “se está haciendo hoy día por parte del gobierno es poner al día la legislación, el apoyo en cuanto a medios y también el apoyo y el respeto a la autoridad”.

“Y eso es lo que queremos, que Chile vaya recuperando la autoridad reflejada en ustedes, que representan al estado de Chile” , argumentó.

Operativo a nivel nacional

Arrau además se refirió al megaoperativo que se realizó esta noche. “Más de 5.000 efectivos policiales de Carabineros de Chile, de Policía de Investigaciones, en casi todas las regiones y comunas del país, haciendo este tipo de despliegue y operativo, especialmente para dar más seguridad, es algo que se hace regularmente”, detalló.

Asimismo, dijo que este tipo de operaciones son para dar más tranquilidad a la familia dentro de un plan integral de seguridad, “que ha ido dando buenos resultados con disminución de muchas cifras, siendo muy conscientes que nos queda un largo camino por delante”.

Finalizó dirigiéndose a los chilenos y pedir su respaldo a las policías: “Ese apoyo ellos lo valoran, ese apoyo les da más energía, más fuerza y más confianza, sin duda, para estar en la población, dándonos tranquilidad y protegiendo en todas las circunstancias, zonas urbanas, rurales, desde el norte hasta el extremo sur”, indicó.