El primer discurso de De La Espriella como presidente de Colombia: anuncia mano dura contra el narcotráfico, megacárceles y reforma tributaria

Abelardo De La Espriella asumió este viernes la Presidencia de Colombia y utilizó su primer discurso como jefe de Estado para marcar las prioridades de su administración, con un fuerte énfasis en seguridad, combate al narcotráfico, austeridad fiscal y recuperación económica.

Desde el Cantón Militar Pichincha, en Cali, el nuevo mandatario afirmó que “ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad” y prometió gobernar para todos los colombianos, luego de imponerse en segunda vuelta al senador Iván Cepeda por una estrecha diferencia.

De La Espriella sostuvo que durante su mandato “se harán respetar todas las reglas de la democracia” y aseguró que “no habrá espacio para maniobras que atenten contra la estabilidad de la Nación”.

Ofensiva contra el crimen organizado

Uno de los principales ejes de su intervención estuvo puesto en la seguridad. El nuevo jefe de Estado, quien durante su campaña promovió una política de mano dura contra la delincuencia, anunció que en las próximas horas su gobierno elaborará un listado de organizaciones que serán calificadas como “grupos narcoterroristas”.

La medida busca que la fuerza pública pueda combatir directamente a esas organizaciones, en un escenario en que el mandatario dio por terminada la posibilidad de buscar acuerdos con ellas. “La opción del diálogo está agotada”, afirmó.

En la misma línea, anunció que impulsará la erradicación de cultivos ilícitos mediante métodos de fumigación “de última generación”, la construcción de megacárceles y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.

De La Espriella también comprometió una mayor presencia estatal en el territorio y aseguró que gobernará desde las regiones. La decisión de pronunciar su discurso en Cali, de hecho, fue presentada como una señal de la política de descentralización que pretende impulsar durante su administración.

Respeto a los poderes del Estado

El nuevo Presidente también dedicó parte de su intervención a delinear la relación que mantendrá con las otras instituciones del Estado y comprometió respeto a la independencia de los poderes.

Respecto del Congreso, aseguró que la relación estará basada en la transparencia y que “el diálogo será institucional bajo el escrutinio permanente de los colombianos”.

“En la Patria Milagro nadie será perseguido por pensar distinto ni privilegiado por respaldar al Gobierno nacional. Las mayorías tendrán derecho de gobernar y las minorías el derecho de controvertir con garantías”, sostuvo.

Asimismo, descartó impulsar una Asamblea Constituyente o buscar mecanismos para prolongar su permanencia en el poder. “Cuatro años son más que suficientes para cumplir el programa. Al cumplir ese término entregaré la presidencia con las instituciones fortalecidas”, aseguró.

Austeridad, reforma tributaria y energía

En materia económica, De La Espriella anunció que congelará el gasto público mediante un decreto y adelantó el envío de una reforma tributaria que, entre otras medidas, buscará eliminar el impuesto al patrimonio.

“Mi objetivo es combatir la evasión y crear un ambiente favorable para la inversión, la producción y el empleo”, afirmó.

El mandatario también situó la seguridad energética entre las prioridades de su gobierno. En esa materia, prometió recuperar Ecopetrol, impulsar una política de exploración y producción de hidrocarburos y avanzar hacia un “fracking responsable y sostenible”.

A ello sumó medidas para fortalecer la generación térmica, proteger los embalses y diversificar la matriz energética ante los efectos que podría provocar el fenómeno de El Niño.

Combate a la corrupción

Otra de las prioridades anunciadas fue la lucha contra la corrupción. De La Espriella adelantó que su administración recurrirá a herramientas como inteligencia artificial, sistemas de análisis de datos, tecnologías de trazabilidad digital y blockchain para detectar y perseguir el uso irregular de recursos fiscales.

“Se acabó la corrupción y viene la prosperidad (...) no habrá impunidad”, afirmó.

El nuevo mandatario también abordó la situación de la salud y cuestionó las decisiones adoptadas durante la administración anterior. “Este Gobierno no asumirá el asunto de la salud con tesis ideológicas. Llego con la determinación de corregir lo que sea necesario”, sostuvo.

En educación, comprometió medidas para fortalecer la enseñanza técnica, tecnológica y universitaria, además de impulsar la investigación, la ciencia y la innovación.

Finalmente, en política exterior, De La Espriella aseguró que Colombia buscará fortalecer sus relaciones internacionales sobre la base del respeto mutuo, aunque adelantó una mayor cercanía con los países que respeten la democracia y los derechos.

“Nuestro país será el primero en condenar toda forma de autoritarismo, de dictadura, de opresión y de persecución política”, afirmó.