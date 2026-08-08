Repasa el triunfo de Universidad Católica frente a Cobresal que lo mete en la pelea por el título de la Liga de Primera

¡#AlineaciónEA de #LosCruzados! 🚨✅



🔛 Tendremos debut de un canterano: Francisco Daza 👏



👉 Estos son los 1️⃣1️⃣ elegidos por el DT Daniel Garnero para enfrentar a Cobresal en este Fecha 18 de la Liga De Primera Mercado Libre 2026 🏆💥



¡𝐕𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐂𝐀𝐓𝐎́𝐋𝐈𝐂𝐀 𝐀… pic.twitter.com/iLslITXFgz