Repasa el triunfo de Universidad Católica frente a Cobresal que lo mete en la pelea por el título de la Liga de Primera
Los cruzados debían ganar para acortar la distancia con el líder, Colo Colo, y lo sentenciaron con un golazo de Zampedri. Revive toda la emoción de este encuentro en el siguiente relato virtual.
U. Católica 2-0 Cobresal
Hasta la próxima
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Final del partido
Católica lo gana en su cancha y por ahora queda segunda en la tabla y a 12 puntos del líder Colo Colo.
Gol de la UC
94′. Zampedri le pone la lápida al partido con un golazo de media distancia.
Remate
93′. Le queda la pelota a Astudillo. El hombre de Cobresal le pega a las nubes.
Intento
92′. Astudillo busca por la banda para Cobresal. Se le acaba la cancha.
Agregados
90′. Se añaden 6 minutos más a este partido.
Pitbull
Cabezazo
87′. Giani gana por arriba para la UC. Desviado.
Cambios
Tarjeta Amarilla
79′. Valencia es amonestado en la UC por falta.
Cambios
75’. Fríaz y Espinoza reemplazan a Pino y Morales en Cobresal.
Cambios
72’. Cerezo y Gómez reemplazan a Daza y Corral en la UC.
Tapadón
70′. Zampedri remata en a´rea chica para la UC. Olguín con una mano saca ese balón de manera increíble.
Tiro cruzado
69′. Cuevas intenta al primer palo. Pega en la parte exterior de la red.
Tarjeta Amarilla
65′. Moreno es amonestado en Cobresal por empujón a Palavecino.
Se salva la UC
63′. Pino ejecuta para Cobresal. Ese balón le sacó pintura al palo derecho de los cruzados.
Gol de Católica
59′. Un centro al área. Pega en el muslo de Pacheco y se mete en su propio arco.
Tiro de Cobresal
58′. Morales intenta con un remate rasante. Ataja el portero cruzado.
Chance
55′. Morales remata para Cobresal. Elevado.
Remate
51′. Valencia le pega desde fuera para la UC. Elevado.
Tarjeta Amarilla
50′. Fuentes es amonestado en Cobresal por falta.
Cruce
49′. Pino aparecía en el área cruzada. Un pie estudiantil impide el remate.
Segundo tiempo
Católica y Cobresal reanudan las acciones y en los cruzados ingresa Palavecino por Mena.
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Descanso
Primer tiempo terminado. Aunque la UC fue superior, no logró crear gran peligro.
Remate
45′+2′. Pino prueba al arco de la UC. Sin problemas para el portero cruzado.
Pirueta
45′+1′. Zampedri intenta una chilena para la UC. No le sale. La pelota se va fuera.
Descuentos
45’. Se agregaron 3 minutos más a esta primera parte.
Remate de Cobresal
43′. Castillo le pega desde muy lejos. Se va desviado.
Centro
41′. Católica intenta desde un tiro de esquina. La saca Pino.
Notable
35′. Mena dispara a quemarropa y el portero de Cobresal se juega la vida para evitar el primero de los cruzados.
Tarjeta Amarilla
34′. Pacheco es amonestado en Cobresal por falta.
Se lo pierde la UC
30′. Cuevas aparece solo en el área. Eleva el disparo.
Contra invalidada
28′. Pino se lo perdía para Cobresal. La jugada no valía por fuera de juego anterior.
Farra
24′. Ya van dos centros sin destino de Universidad Católica.
Defensa
21′. Cobresal metía una buena contra. Lo controla la zaga de la UC.
Lesión
15′. Díaz no va más en Católica. Es sacado en camilla y será reemplazado por González.
Córner
13′. Católica ejecuta al primer palo. Zampedri no logra controlar la pelota.
Llegada
9′. Pino gana por arriba para Cobresal. La pelota sale cerca del segundo palo.
Resentidos
7′. Corral y Díaz acusan molestias en la UC. Juego detenido.
La primera
4′. Zampedri gambetea y dispara. Directo a las manos del portero de Cobresal, Olguín.
Comienza el partido
Universidad Católica y Cobresal ya se enfrentan por la Liga de Primera.
La formación de la UC
El 11 de la visita
Posiciones
Universidad Católica marcha tercera con 27 unidades y Cobresal es penúltimo con 17 puntos.
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