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    EN VIVO

    Repasa el triunfo de Universidad Católica frente a Cobresal que lo mete en la pelea por el título de la Liga de Primera

    Los cruzados debían ganar para acortar la distancia con el líder, Colo Colo, y lo sentenciaron con un golazo de Zampedri. Revive toda la emoción de este encuentro en el siguiente relato virtual.

    Católica enfrenta a Cobresal en el Claro Arena. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    U. Católica 2-0 Cobresal

    Hasta la próxima

    Vive toda la Liga de Primera en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT).

    Final del partido

    Católica lo gana en su cancha y por ahora queda segunda en la tabla y a 12 puntos del líder Colo Colo.

    Gol de la UC

    94′. Zampedri le pone la lápida al partido con un golazo de media distancia.

    Remate

    93′. Le queda la pelota a Astudillo. El hombre de Cobresal le pega a las nubes.

    Intento

    92′. Astudillo busca por la banda para Cobresal. Se le acaba la cancha.

    Agregados

    90′. Se añaden 6 minutos más a este partido.

    Pitbull

    Cabezazo

    87′. Giani gana por arriba para la UC. Desviado.

    Cambios

    Tarjeta Amarilla

    79′. Valencia es amonestado en la UC por falta.

    Cambios

    75’. Fríaz y Espinoza reemplazan a Pino y Morales en Cobresal.

    Cambios

    72’. Cerezo y Gómez reemplazan a Daza y Corral en la UC.

    Tapadón

    70′. Zampedri remata en a´rea chica para la UC. Olguín con una mano saca ese balón de manera increíble.

    Tiro cruzado

    69′. Cuevas intenta al primer palo. Pega en la parte exterior de la red.

    Tarjeta Amarilla

    65′. Moreno es amonestado en Cobresal por empujón a Palavecino.

    Se salva la UC

    63′. Pino ejecuta para Cobresal. Ese balón le sacó pintura al palo derecho de los cruzados.

    Gol de Católica

    59′. Un centro al área. Pega en el muslo de Pacheco y se mete en su propio arco.

    Tiro de Cobresal

    58′. Morales intenta con un remate rasante. Ataja el portero cruzado.

    Chance

    55′. Morales remata para Cobresal. Elevado.

    Remate

    51′. Valencia le pega desde fuera para la UC. Elevado.

    Tarjeta Amarilla

    50′. Fuentes es amonestado en Cobresal por falta.

    Cruce

    49′. Pino aparecía en el área cruzada. Un pie estudiantil impide el remate.

    Segundo tiempo

    Católica y Cobresal reanudan las acciones y en los cruzados ingresa Palavecino por Mena.

    Únete

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    Descanso

    Primer tiempo terminado. Aunque la UC fue superior, no logró crear gran peligro.

    Remate

    45′+2′. Pino prueba al arco de la UC. Sin problemas para el portero cruzado.

    Pirueta

    45′+1′. Zampedri intenta una chilena para la UC. No le sale. La pelota se va fuera.

    Descuentos

    45’. Se agregaron 3 minutos más a esta primera parte.

    Remate de Cobresal

    43′. Castillo le pega desde muy lejos. Se va desviado.

    Centro

    41′. Católica intenta desde un tiro de esquina. La saca Pino.

    Notable

    35′. Mena dispara a quemarropa y el portero de Cobresal se juega la vida para evitar el primero de los cruzados.

    Tarjeta Amarilla

    34′. Pacheco es amonestado en Cobresal por falta.

    Se lo pierde la UC

    30′. Cuevas aparece solo en el área. Eleva el disparo.

    Contra invalidada

    28′. Pino se lo perdía para Cobresal. La jugada no valía por fuera de juego anterior.

    Farra

    24′. Ya van dos centros sin destino de Universidad Católica.

    Defensa

    21′. Cobresal metía una buena contra. Lo controla la zaga de la UC.

    Lesión

    15′. Díaz no va más en Católica. Es sacado en camilla y será reemplazado por González.

    Córner

    13′. Católica ejecuta al primer palo. Zampedri no logra controlar la pelota.

    Llegada

    9′. Pino gana por arriba para Cobresal. La pelota sale cerca del segundo palo.

    Resentidos

    7′. Corral y Díaz acusan molestias en la UC. Juego detenido.

    La primera

    4′. Zampedri gambetea y dispara. Directo a las manos del portero de Cobresal, Olguín.

    Comienza el partido

    Universidad Católica y Cobresal ya se enfrentan por la Liga de Primera.

    La formación de la UC

    El 11 de la visita

    Posiciones

    Universidad Católica marcha tercera con 27 unidades y Cobresal es penúltimo con 17 puntos.

    Buenas noches

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:UCUniversidad CatólicaCobresalUniversidad Católica vs CobresalLiga de PrimeraFútbol en vivoMinuto a MinutoCampeonato Chileno

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