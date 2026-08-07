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    La condena de Roberto Tobar a Héctor Jona tras encontrón con jugador de Huachipato: “Se desbordó; tiene su sanción”

    El presidente de la Comisión de Árbitros profundiza en el incidente que protagonizó el juez con Kevin Altez en el partido entre Huachipato y Cobresal.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La condena de Roberto Tobar a Héctor Jona tras encontrón con jugador de Huachipato: “Se desbordó; tiene su sanción”. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    La Comisión de Árbitros de la ANFP sancionó a Héctor Jona por el incidente que protagonizó con el futbolista Kevin Altez durante el partido entre Huachipato y Cobresal. Tal como adelantó El Deportivo, Tobar castigó internamente al juez.

    El timonel del referato confirmó la situación tras el incidente en la Liga de Primera. “Se tomaron medidas al interior del arbitraje. Se conversó con Héctor. Son cosas que no pueden suceder. Fue un momento en el que se desbordó y no se pudo controlar”, dijo a la radio Cooperativa.

    “Hay situaciones que no corresponden. Héctor tiene su sanción al igual que el jugador de Huachipato”, añadió.

    La acción ocurrió a los 86 minutos del encuentro disputado en el estadio CAP de Talcahuano en la decimosexta jornada. Luego de que Jona detuviera el juego por una colisión entre dos jugadores de Cobresal, futbolistas de Huachipato reclamaron la decisión. El árbitro se acercó a Altez y ambos quedaron frente a frente. El mediocampista respondió con un movimiento de cabeza en dirección al rostro del juez, por lo que fue expulsado.

    Jona tuvo un encontrón con Altez. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    En el informe arbitral, Jona explicó que, tras comunicar la decisión al resto de los jugadores, Altez “persistió en su actitud de protesta”.

    “Con la finalidad expresa de poner término inmediato a las discusiones y evitar que la protesta continuara escalando, y restablecer el orden necesario para la reanudación del juego, me acerqué al jugador y le indiqué en forma enérgica y firme que la detención del juego obedecía a la necesidad de proteger la integridad física de los jugadores afectados”, profundizó.

    Luego detalló el conflicto. “El jugador reaccionó de manera desafiante, realizando un movimiento brusco hacia adelante con su cabeza en dirección a mi rostro, en actitud intimidatoria, sin llegar a hacer contacto físico conmigo. En consecuencia, procedí a expulsarlo”, dijo. El Tribunal de Disciplina sancionó a Altez con cuatro fechas de suspensión.

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