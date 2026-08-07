Copa Libertadores: árbitro de la polémica expulsión de Balogun en el Mundial dirigirá a la UC ante Estudiantes

La reanudación de la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina. La próxima semana se juegan los partidos de ida de octavos de final, instancia en la cual Universidad Católica y Coquimbo Unido son los representantes del fútbol local. Este viernes, la CONMEBOL dio a conocer la designación de los árbitros para los encuentros de cruzados y piratas contra Estudiantes de La Plata y Platense, respectivamente.

El brasileño Raphael Claus será el juez del duelo de la UC ante los Pincharratas, al otro lado de la cordillera, este martes. El colegiado de 46 años estuvo en dos partidos de la última Copa del Mundo. Uno de ellos detonó una de las mayores polémicas del certamen. Claus fue quien expulsó al estadounidense Folarin Balogun en el duelo ante Bosnia y Herzegovina, por dieciseisavos de final.

El delantero terminó recibiendo la tarjeta roja luego de una fuerte infracción chequeada en el VAR. La sanción dejaba descartado al goleador norteamericano del partido de octavos ante Bélgica, sin embargo la intromisión del presidente Donald Trump, cuestionando la decisión del juez brasileño, terminó generando que el castigo quedara en stand by y se habilitara a Balogun para jugar ante los Diablos Rojos. Esto generó un sismo de proporciones en medio del certamen y la profunda molestia de la UEFA hacia FIFA.

Por cierto, Raphael Claus no dirigió más en la Copa del Mundo. Antes del polémico Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina, condujo el 4-0 de España a Arabia Saudita. Por su parte, en los mandos del VAR estará el también brasileño Rodrigo Guarizo.

Mientras tanto, al día siguiente, Coquimbo visitará el barrio de Vicente López para enfrentar a Platense, con el arbitraje del paraguayo Juan Gabriel Benítez. No despierta un grato recuerdo para el fútbol chileno, porque estuvo a cargo del videoarbitraje en el recordado choque de la Roja con Uruguay, en Montevideo, arrancando las Eliminatorias a Qatar 2022, en el cual no se sancionó una clara mano penal en favor del equipo que dirigía Reinaldo Rueda. En la cabina del VAR, estará Ulises Mereles, compatriota de Benítez.

El mundialista Cristián Garay será el juez central del encuentro entre Fluminense e Independiente Rivadavia, en Río de Janeiro, mientras que Fernando Véjar estará en la labor de videoarbitraje.

Respecto a la Copa Sudamericana, que también tendrá actividad en la semana que viene, Piero Maza será el encargado de arbitrar la ida entre Boca Juniors (verdugo de O’Higgins) y Recoleta de Paraguay, en Buenos Aires. Juan Lara, a su vez, será el encargado del VAR.