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    Estados Unidos sigue animando su Mundial: pasa la valla de Bosnia y Herzegovina y se citará con Bélgica en octavos

    El equipo de Mauricio Pochettino, que terminó con 10 jugadores, venció 2-0 a los europeos, gracias a los goles de Folarin Balogun y Malik Tillman. Accede a la ronda de los 16 mejores de la Copa del Mundo por cuarta edición consecutiva.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Estados Unidos superó a Bosnia y Herzegovina y se citará con Bélgica en octavos del Mundial.

    Hasta ahora, Estados Unidos está respondiendo en su Copa del Mundo. Si bien son tres los anfitriones, ese país es el que se lleva el peso de la competencia. En esa coyuntura, la selección que dirige Mauricio Pochettino sigue superando obstáculos. A priori, tenía el favoritismo en el choque contra Bosnia y Herzegovina, en San Francisco. Respondió ante aquello y clasificó para los octavos de final, tras ganar por 2-0.

    Pese a la derrota con Turquía, jugando con suplentes en el cierre de la fase grupal, el Team USA había dejado muy buenas sensaciones en la ronda inicial. Mientras que los europeos debían afrontar algo inédito en su historia futbolística: jugar un partido de eliminación directa en el Mundial, luego de avanzar como uno de los terceros.

    Disponiendo de su XI estelar, los estadounidenses fueron ampliamente superiores en la primera mitad. Eso sí, quedaron cortos en el marcador. Jugando con tres en el fondo, los aleros (Sergiño Dest, por la derecha y Antonee Robinson, en la izquierda) le entregaban amplitud al equipo. EE.UU. era el que proponía dentro del partido, mientras Bosnia aguardaba por algún contragolpe y que le quedara un balón a Edin Dzeko, su buque insignia.

    Dentro de todos los destacados jugadores del equipo norteamericano, Folarin Balogun fue protagonista dentro del juego. Para bien y para mal. Si en la primera mitad fue héroe, en el complemento pasó a ser villano. El delantero del Monaco, con el rol de centrodelantero aunque sin ser un ariete estático ni posicional, se las ingenió para complicar a la defensa europea.

    En los 29′, se tiró dentro del área esperando por un penal. El árbitro brasileño Raphael Claus no le compró. Un par de minutos más tarde, le anularon un gol por fuera de juego, luego de una mala salida de los bosnios. Estas acciones eran avisos de que el atacante estaba causando estragos. Los europeos atacaban esporádicamente, con un Dzeko desabastecido. Lo más cercano había sucedido en los 11′, con un casi gol olímpico de Alajbegovic.

    Cuando parecía que el partido se iba empatado al entretiempo, apareció Balogun. Como buen delantero, capturó una falla defensiva y saca rápidamente un remate de zurda. El balón le pasa entre las piernas al golero Vasilj y se convierte en el 1-0 del local. En todos sus partidos del torneo, EE.UU. ha anotado en los primeros tiempos. Y en el tiempo añadido tuvo otra chance, donde la pelota dio en el travesaño.

    Los pupilos de Mauricio Pochettino eran intensos, donde su virtuoso traslado del balón le permitía siempre encontrar espacios y con velocidad. Eso sí, en la segunda mitad el panorama iba a cambiar. El anfitrión empezó a sufrir un poco más el encuentro. Con uno menos, esa sensación se incrementó.

    Ante el llamado del VAR, el brasileño Claus revisa una fuerte infracción de Balogun sobre el zaguero Muharemovic. En efecto, se detecta un durísimo pisotón del delantero en el tobillo derecho del rival, con torsión (concepto que consideran los árbitros a la hora de sancionar). Roja para el goleador, con aproximadamente media hora por delante.

    Si le hubiese tocado otro rival, seguramente Estados Unidos sufría más. Pero como la selección de Bosnia y Herzegovina no está diseñada desde la posesión ni tener un rol protagónico, le hizo poco daño al área norteamericana. Con 10, el Team USA igual se las ingenió para crear ocasiones. En los 78′, le anularon un gol a Christian Pulisic, por fuera de juego.

    En los 82′, el partido se acabó con el 2-0 convertido por Malik Tillman. Tiro libre en la entrada del área y el mediocampista del Bayer Leverkusen ejecuta de manera impecable. Vasilj alcanza a rozar la pelota, pero no evita la anotación.

    De esta manera, Estados Unidos enfrentará a Bélgica en los octavos de final (sin su goleador Balogun). Ese choque será el próximo lunes 6 de julio, en Seattle. Por cuarta vez consecutiva, EE.UU. accede a la ronda de los 16 mejores. La misión es meterse en cuartos, lo que no hace desde Corea-Japón 2002.

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