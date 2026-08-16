Fontaine anuncia la entrega de resultados de Codelco por división y pide más facilidades para alianzas con los privados

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, resaltó este domingo la necesidad de transparentar el desempeño de cada división de Codelco como parte de las medidas para hacer más eficiente la operación de la estatal. Además, el ejecutivo planteó el requerimiento de mejorar la forma para realizar alianzas con el sector privado.

En una semana marcada por el anuncio de que el Estado no retirará las ganancias de Codelco durante el ejercicio de 2025 y donde la minera estatal realizó una serie de cambios de ejecutivos, Fontaine comentó la hoja de ruta de la firma.

“Tenemos un plan de recuperación de Codelco que estamos desarrollando. Ese plan significa mejorar los resultados y priorizar las inversiones. El plan de inversiones de Codelco son US$34 mil millones y no hay forma de financiar eso con los recursos de Codelco, tampoco buscamos endeudarlo”, dijo Fontaine en entrevista con Mesa Central de Canal 13.

Ante este contexto, el ejecutivo comentó que el plan de Codelco no es vender activos de Codelco en cualquier escenario, sino evaluar su venta.

“¿Vale la pena entonces vender algunas participaciones que Codelco tiene en compañías privadas para, con esa plata, hacer crecer a Codelco directamente? ¿Qué es mejor negocio: quedarse con las participaciones o venderlas e invertir más en Codelco? Ese es el análisis que tenemos que hacer”, explicó y puso como fecha estimada de término de ese proceso el mes de noviembre.

Otro de los factores del plan para Codelco son más asociaciones con privados. “Para conseguir capital, tecnología y compartir riesgos”, sostuvo.

“Estamos próximos a firmar otro acuerdo con la compañía minera Pucobre, respecto de un proyecto que se llama Tovaku”, agregó.

Fontaine justificó su plan en el contexto de un diagnóstico de que Codelco está en una “crisis de desempeño”.

“Necesitamos mejorar las operaciones, tener más continuidad operativa y mejores costos. Los costos (y egresos) de Codelco son del orden de 50% más altos que los de las grandes mineras del mundo, que tienen más o menos la misma ley que Codelco”, detalló. También manifestó que la estatal debe mejorar su continuidad operativa: “Codelco tiene muchas interrupciones y eso tiene que ver con una mala planificación y con equipos a veces viejos, o equipos mal mantenidos”.

Como ejes de trabajo, Fontaine planteó “producir con ganancias” y, para ello, el ejecutivo destacó que se van a reportar los resultados de Codelco no en su conjunto, sino por divisiones.

“Nosotros vamos ahora a ir publicando, por ejemplo, cuál es el resultado verdadero, cuánta caja genera cada división, que es una cosa que nunca se ha publicado. Ahí vamos a ver que hay divisiones que funcionan de distintas maneras, que tienen distintos resultados. Y, por tanto, cuáles son las que hay que mejorar y cuáles son los problemas que hay que enfrentar”, anunció.

La entrega de más información se extenderá más allá de los ejercicios de las divisiones. “Vamos a publicar también cuáles son las áreas de negocio que son más rentables y las menos rentables, y dónde se pierde plata. (Codelco) es una compañía muy grande, enorme, que ha tendido siempre a entregar menos información que la que entregan las sociedades anónimas abiertas”, añadió.

El alto ejecutivo, además, mostró reparos en relación con las metas de producción de Codelco en los años anteriores. “Hemos encontrado en Codelco un excesivo optimismo. Esta cosa de anunciar producciones que jamás se cumplen y anunciar inversiones que no resultan”, acusó.

“La proyección oficial de producción de Codelco para el año 2025 era de 2.600.000 toneladas. ¿Cuál fue la realidad? La mitad, 1.300.000″, puso como ejemplo.

Sobre el desempeño de producción para este ejercicio, Fontaine dijo que no están abandonando su meta de producción para este año de 1,34 millones de toneladas, pero no desconoce la dificultad de lograrla.

“No hemos abandonado la meta de producción. Hoy tenemos una producción inferior a la del año pasado y que, si uno la proyecta, significa que va a ser difícil cumplir la meta (actual). Pero no hemos abandonado la meta como una aspiración”, matizó.

Camisa de fuerza

El presidente del directorio de Codelco indicó que su plan para Codelco no es solo “ordenar la casa”, sino que también que la firma crezca. Ante esta misión, reiteró que se necesitan las asociaciones con privados.

“Ese es el único camino que tiene Codelco para desarrollarse”, aseguró.

Sin embargo, Fontaine estima que las regulaciones que existen hoy para la asociación de Codelco con el sector privado son ineficientes.

“Existe una ley que permite a Codelco asociarse con privados, pero es tan maniada que no resulta un esquema útil. Eso es una camisa de fuerza. Hay que simplificarlo y flexibilizarlo”, afirmó.