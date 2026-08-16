SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Fontaine anuncia la entrega de resultados de Codelco por división y pide más facilidades para alianzas con los privados

    "Ahí vamos a ver que hay divisiones que funcionan de distintas maneras, que tienen distintos resultados. Y, por tanto, cuáles son las que hay que mejorar y cuáles son los problemas que hay que enfrentar", dijo el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, sobre la entrega de resultados de la estatal por división.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, resaltó este domingo la necesidad de transparentar el desempeño de cada división de Codelco como parte de las medidas para hacer más eficiente la operación de la estatal. Además, el ejecutivo planteó el requerimiento de mejorar la forma para realizar alianzas con el sector privado.

    En una semana marcada por el anuncio de que el Estado no retirará las ganancias de Codelco durante el ejercicio de 2025 y donde la minera estatal realizó una serie de cambios de ejecutivos, Fontaine comentó la hoja de ruta de la firma.

    “Tenemos un plan de recuperación de Codelco que estamos desarrollando. Ese plan significa mejorar los resultados y priorizar las inversiones. El plan de inversiones de Codelco son US$34 mil millones y no hay forma de financiar eso con los recursos de Codelco, tampoco buscamos endeudarlo”, dijo Fontaine en entrevista con Mesa Central de Canal 13.

    Ante este contexto, el ejecutivo comentó que el plan de Codelco no es vender activos de Codelco en cualquier escenario, sino evaluar su venta.

    “¿Vale la pena entonces vender algunas participaciones que Codelco tiene en compañías privadas para, con esa plata, hacer crecer a Codelco directamente? ¿Qué es mejor negocio: quedarse con las participaciones o venderlas e invertir más en Codelco? Ese es el análisis que tenemos que hacer”, explicó y puso como fecha estimada de término de ese proceso el mes de noviembre.

    Otro de los factores del plan para Codelco son más asociaciones con privados. “Para conseguir capital, tecnología y compartir riesgos”, sostuvo.

    “Estamos próximos a firmar otro acuerdo con la compañía minera Pucobre, respecto de un proyecto que se llama Tovaku”, agregó.

    Fontaine justificó su plan en el contexto de un diagnóstico de que Codelco está en una “crisis de desempeño”.

    “Necesitamos mejorar las operaciones, tener más continuidad operativa y mejores costos. Los costos (y egresos) de Codelco son del orden de 50% más altos que los de las grandes mineras del mundo, que tienen más o menos la misma ley que Codelco”, detalló. También manifestó que la estatal debe mejorar su continuidad operativa: “Codelco tiene muchas interrupciones y eso tiene que ver con una mala planificación y con equipos a veces viejos, o equipos mal mantenidos”.

    Como ejes de trabajo, Fontaine planteó “producir con ganancias” y, para ello, el ejecutivo destacó que se van a reportar los resultados de Codelco no en su conjunto, sino por divisiones.

    “Nosotros vamos ahora a ir publicando, por ejemplo, cuál es el resultado verdadero, cuánta caja genera cada división, que es una cosa que nunca se ha publicado. Ahí vamos a ver que hay divisiones que funcionan de distintas maneras, que tienen distintos resultados. Y, por tanto, cuáles son las que hay que mejorar y cuáles son los problemas que hay que enfrentar”, anunció.

    La entrega de más información se extenderá más allá de los ejercicios de las divisiones. “Vamos a publicar también cuáles son las áreas de negocio que son más rentables y las menos rentables, y dónde se pierde plata. (Codelco) es una compañía muy grande, enorme, que ha tendido siempre a entregar menos información que la que entregan las sociedades anónimas abiertas”, añadió.

    El alto ejecutivo, además, mostró reparos en relación con las metas de producción de Codelco en los años anteriores. “Hemos encontrado en Codelco un excesivo optimismo. Esta cosa de anunciar producciones que jamás se cumplen y anunciar inversiones que no resultan”, acusó.

    “La proyección oficial de producción de Codelco para el año 2025 era de 2.600.000 toneladas. ¿Cuál fue la realidad? La mitad, 1.300.000″, puso como ejemplo.

    Sobre el desempeño de producción para este ejercicio, Fontaine dijo que no están abandonando su meta de producción para este año de 1,34 millones de toneladas, pero no desconoce la dificultad de lograrla.

    No hemos abandonado la meta de producción. Hoy tenemos una producción inferior a la del año pasado y que, si uno la proyecta, significa que va a ser difícil cumplir la meta (actual). Pero no hemos abandonado la meta como una aspiración”, matizó.

    Camisa de fuerza

    El presidente del directorio de Codelco indicó que su plan para Codelco no es solo “ordenar la casa”, sino que también que la firma crezca. Ante esta misión, reiteró que se necesitan las asociaciones con privados.

    Ese es el único camino que tiene Codelco para desarrollarse”, aseguró.

    Sin embargo, Fontaine estima que las regulaciones que existen hoy para la asociación de Codelco con el sector privado son ineficientes.

    “Existe una ley que permite a Codelco asociarse con privados, pero es tan maniada que no resulta un esquema útil. Eso es una camisa de fuerza. Hay que simplificarlo y flexibilizarlo”, afirmó.

    Más sobre:MineríaCodelcoEjecutivosBernardo Fontaine

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro de Seguridad israelí, Ben Gvir, propone asesinar a “entre 30 y 40” palestinos cada noche en Gaza

    Familia Gilinski dona $150.000 millones para reconstruir hospitales y escuelas en Cali tras emergencia

    Congreso votará este martes proyecto que busca prohibir las carreras de perros

    Irán advierte que impedirá el regreso de fuerzas de EE.UU. al estrecho de Ormuz y al golfo Pérsico

    Irán ofrece recompensa de 30 mil dólares por capturar o matar a soldados estadounidenses

    Pasajero resulta herido tras ataque con cuchillo en tren de EFE Valparaíso: atacante huyó tras romper una ventana

    Lo más leído

    1.
    Marcel a un año de su renuncia: “No me arrepiento (de haber estado en el gobierno de Boric), porque siento que logré hacer una diferencia”

    Marcel a un año de su renuncia: “No me arrepiento (de haber estado en el gobierno de Boric), porque siento que logré hacer una diferencia”

    2.
    El puzle político tras la nueva batalla del gobierno para eliminar la rigidez del empleo público

    El puzle político tras la nueva batalla del gobierno para eliminar la rigidez del empleo público

    3.
    Multimillonario y cofundador de Palantir ingresa a la propiedad de la petrolera argentina Vista

    Multimillonario y cofundador de Palantir ingresa a la propiedad de la petrolera argentina Vista

    4.
    La IA ya entró a los estudios de abogados

    La IA ya entró a los estudios de abogados

    5.
    Presidente de Sonda: “Con la IA son cada vez menos útiles las personas autómatas, necesitamos personas más integrales”

    Presidente de Sonda: “Con la IA son cada vez menos útiles las personas autómatas, necesitamos personas más integrales”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    DMC alerta por nevadas y vientos moderados a fuertes en regiones del norte grande y chico

    DMC alerta por nevadas y vientos moderados a fuertes en regiones del norte grande y chico

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    Lo que tienes que saber: domingo 16 de agosto

    Lo que tienes que saber: domingo 16 de agosto

    Congreso votará este martes proyecto que busca prohibir las carreras de perros
    Chile

    Congreso votará este martes proyecto que busca prohibir las carreras de perros

    DMC alerta por nevadas y vientos moderados a fuertes en regiones del norte grande y chico

    Pasajero resulta herido tras ataque con cuchillo en tren de EFE Valparaíso: atacante huyó tras romper una ventana

    Fontaine anuncia la entrega de resultados de Codelco por división y pide más facilidades para alianzas con los privados
    Negocios

    Fontaine anuncia la entrega de resultados de Codelco por división y pide más facilidades para alianzas con los privados

    Multimillonario y cofundador de Palantir ingresa a la propiedad de la petrolera argentina Vista

    La IA ya entró a los estudios de abogados

    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio
    Tendencias

    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    Los millones que comprometió Independiente a la U para sellar el fichaje de Franco Calderón
    El Deportivo

    Los millones que comprometió Independiente a la U para sellar el fichaje de Franco Calderón

    Los elogios del DT del Elche a Lucas Cepeda de cara al debut en LaLiga: “Es un jugador que evoluciona”

    Cristiano Ronaldo: “Este probablemente sea mi último año en el fútbol”

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”
    Cultura y entretención

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Jungle, bajo el sol: “Siempre hemos escuchado mucha música latina”

    Familia Gilinski dona $150.000 millones para reconstruir hospitales y escuelas en Cali tras emergencia
    Mundo

    Familia Gilinski dona $150.000 millones para reconstruir hospitales y escuelas en Cali tras emergencia

    Irán advierte que impedirá el regreso de fuerzas de EE.UU. al estrecho de Ormuz y al golfo Pérsico

    Irán ofrece recompensa de 30 mil dólares por capturar o matar a soldados estadounidenses

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta