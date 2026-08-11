El Fisco mejora la posición financiera de Codelco al capitalizar utilidades de 2025

El gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció este lunes su decisión de no retirar las utilidades de Codelco correspondientes al ejercicio de 2025, las que llegaron a los US$ 2.422 millones durante el periodo, en su gran mayoría beneficios contables, con el objetivo de que esas ganancias se inviertan en la estatal.

“Tenemos que recuperar ese orgullo nacional que es Codelco. Este símbolo, todos lo hemos visto y lo llevan ustedes allí, al lado del corazón. Y hay que cuidarlo, hay que atesorarlo”, afirmó el Presidente Kast. Con la medida, sostuvo el ministro de Minería, Daniel Mas, se genera una “inyección directa” de fondos. “Por primera vez en sus más de 50 años de historia, el Estado autoriza la retención del 100% de los remanentes generados en un solo ejercicio anual”, dijo Mas.

El plan es autoría del presidente del directorio de la estatal, Bernardo Fontaine, quien insistió desde que asumió la presidencia del directorio de la estatal y lo sugirió al Presidente Kast en la primera reunión que sostuvo con el mandatario, el 3 de junio, cuentan personas al tanto de las gestiones. Luego, Fontaine consiguió el apoyo de los titulares de Hacienda, Jorge Quiroz, y minería, en sucesivas reuniones.

El requerimiento fue solicitado por el directorio de Codelco al ministerio de Hacienda y considera la capitalización de hasta US$ 2.422 millones, que corresponde a las utilidades reportadas para el ejercicio 2025. Sin embargo, gran parte de esa cifra tiene su origen en Novandino Litio, la empresa conjunta entre Codelco y SQM. Exactamente, un total de US$ 2.006 millones corresponde al reconocimiento contable de la participación de la estatal en dicha alianza. Con ello, la operación no significa en la práctica nuevos recursos para Codelco, pero sí le quita presión.

Fontaine dijo que es igual una capitalización, en una entrevista con DF al cierre. “Codelco en el fondo ganó US$ 400 millones en el negocio del cobre, bastante poco, y reconoció el 50% más una acción de Novandino que posee en US$ 2.000 millones en números redondos”, explicó.

“Ahora, ¿por qué es una capitalización? Porque de acuerdo a la Ley el gobierno podría haberle exigido a Codelco los US$ 2.400 millones, independiente de que estuvieran o no en la caja, que fueran utilidades líquidas o no. Codelco tendría que haberse endeudado entonces en US$ 2.400 millones para pasarle la plata, o en parte de eso, porque no habría tenido la caja para cubrir ese monto. Entonces, en ese sentido sería una capitalización completa. Ahora, eso permite contabilizar esto como un capital y no verse obligado a endeudarse en US$ 2.000 millones para entregárselo al Estado”, indicó. “Lo más importante es la señal”, agregó Fontaine.

En privado, en Codelco explican que hubo que convencer a Hacienda, exigida en sus cuentes fiscales, de la capitalización. Sin embargo, en Hacienda tampoco esperaban esos recursos: el retiro de las utilidades de Codelco por parte del fisco no estaban consideradas en la Ley de Presupuesto de 2026 ni tampoco en los Informes de Finanzas Públicas presentados este año.

El foco de las utilidades que quedarán en la estatal serán esencialmente para inversiones. La nueva administración ha sido enfática en señalar que está revisando cada inversión de la compañía, definiendo con precisión el presupuesto para proyectos, que cercanos al proceso cuantifican en 170 iniciativas. En el último trimestre del año, Codelco presentará su plan estratégico donde mostrará las principales definiciones de inversión que tomará.

Reducción deuda-patrimonio

El profesor de derecho minero y ex gerente legal de Codelco, Cristián Quinzio, ve con buenos ojos la decisión. “Me parece súper positivo que el dueño, que es el Estado de Chile, a través del gobierno haya decidido esta vez dejarle toda la utilidad adentro”.

El experto recuerda que “la utilidad de Codelco paga el 27% que pagan todas las compañías, el impuesto corporativo. Paga un 40% adicional al Estado de la utilidad de lo que le quede. Paga un 10% de las ventas hasta el año 2032 a las Fuerzas Armadas. Y lo que le va quedando es lo que es para capitalizar”.

Quinzio también rememora que “con Bachelet II se le aportaron US$ 3.000 millones. Y con el gobierno del presidente Boric hubo una inyección de fondos de capital que le permitieron retener un 30% de la utilidad de un par de años”. Sin embargo, apunta, “tener 100% las utilidades como se están haciendo ahora, eso sí que nunca se había hecho”.

El director de Núcleo Minero, Álvaro Merino, dice que el anuncio contribuye a aliviar su crítica situación financiera de la estatal. Y que, en materia financiera, la deuda-patrimonio de la cuprífera se reduce.

“Naturalmente que disminuye la relación deuda patrimonio. Actualmente, la relación pasivos a patrimonio es 3,27, eso significa que por cada peso de patrimonio hay 3,27 pesos de pasivos, este indicador es muy elevado considerando que las principales compañías mineras se sitúan en torno a 1. Si eventualmente se destinaran esos recursos a pagar deuda, los pasivos disminuirían en US$2.422 millones, de modo tal que la relación de endeudamiento sería 2,77, en todo caso, muy alta en relación a la industria. Si Codelco no contara con el respaldo implícito del Estado, le sería muy difícil acceder a financiamiento”, declara.

La abogada socia de Garrigues y ex árbitro de la CAM, Pilar González, apunta a lo mismo: “la no distribución de utilidades incide favorablemente en la relación deuda-patrimonio de Codelco, en comparación con el escenario contrario, esto es, el retiro de dichas utilidades”, dice.

Aclara sobre la liquidez que es importante distinguir entre utilidad y caja. “El hecho de que Codelco mantenga utilidades retenidas no significa necesariamente que disponga de un monto equivalente en efectivo. En efecto, la utilidad podría estar compuesta, en parte, por la valorización de un activo que aún no se ha realizado, y que solo se traducirá en caja en el futuro”, complementa.

“Por ejemplo, si Codelco posee una participación en una sociedad cuyo valor aumenta, ese mayor valor puede reconocerse contablemente como utilidad, aun cuando la empresa no perciba dinero alguno en ese momento. Por otro lado, la no distribución de utilidades de Codelco al Fisco no implica un menor pago del impuesto a la renta, porque dicho impuesto lo paga Codelco al determinar sus utilidades tributables. El Fisco, por su parte, no paga impuestos por recibir esas utilidades. Por lo tanto, la decisión afecta los recursos que el Fisco recibe, pero no el impuesto a la renta pagado por Codelco”, precisa.