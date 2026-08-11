Trabajos por derrumbe mantienen desvíos este martes en Avenida España entre Valparaíso y Viña del Mar

El derrumbe registrado en el sector de Avenida España, a la altura del Club de Yates de Recreo, mantendrá durante este martes las restricciones de tránsito entre Valparaíso y Viña del Mar, debido a los trabajos de remoción de escombros que desarrolla la Municipalidad de la Ciudad Jardín.

El desprendimiento mantiene parcialmente cerrado el tránsito vehicular en dirección Valparaíso–Viña del Mar, por lo que se establecieron rutas alternativas tanto para vehículos particulares como para el transporte público.

Para quienes circulen en dirección a Viña del Mar, se dispusieron dos alternativas de desplazamiento. La primera considera el recorrido por Avenida España, Amunátegui y posteriormente Cerro Recreo.

La segunda alternativa contempla el desvío desde Avenida España hacia Pellé, luego Lastarria y finalmente Cerro Recreo.

Las autoridades recomendaron considerar estas modificaciones al momento de planificar los desplazamientos por el sector, debido a la continuidad de las labores asociadas a la emergencia.

En tanto, quienes necesiten acceder a Caleta Portales deberán hacerlo desde Viña del Mar hacia Valparaíso, debido a la interrupción existente en el tramo afectado por el derrumbe.

Las condiciones de tránsito y los desvíos permanecerán vigentes durante la jornada de este martes, mientras continúan los trabajos para retirar los escombros y recuperar las condiciones normales de circulación.