“La solidaridad no puede tener fronteras”: Bachelet hace llamado internacional para cooperar con Colombia tras grave terremoto

En medio de su carrera para ocupar la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la expresidenta Michelle Bachelet, hizo una pausa para solidarizar con Colombia, tras el grave terremoto que acaba de sufrir ese país.

Según los últimos reportes, el sismo de 7,4 grados que afectó el oeste del país, ha dejado hasta el momento 111 muertos y graves daños estructurales.

En ese contexto, la expresidenta Bachelet, a través de redes sociales, compartió un mensaje de “solidaridad y cariño con el pueblo de Colombia”.

“Un abrazo fraterno a las familias que han perdido a sus seres queridos, a quienes resultaron heridos y a todas las comunidades que hoy enfrentan momentos de dolor e incertidumbre”, señaló.

En ese sentido, planteó que “en horas como estas, la solidaridad no puede tener fronteras”.

Con ello, hizo un “llamado a la comunidad internacional a acompañar a Colombia y a estar disponible para brindar toda la cooperación y asistencia que el país pueda requerir”.

“Frente a una emergencia de esta magnitud, debemos actuar unidos, con humanidad y solidaridad”cerró, en un mensaje que compartió en español, inglés y portugués.