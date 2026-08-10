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    Política

    Alvarado responde a críticas de exministros de Boric por dichos de Kast sobre Casen: “Aquí no hay cuestionamientos a las cifras”

    El jefe de gabinete también respondió sobre cuál es la postura final del Ejecutivo frente a la posibilidad de establecer como feriado el próximo jueves 17 de septiembre por Fiestas Patrias, luego de que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, descartara esa opción, mientras que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, posteriormente no cerró la puerta a dicho escenario.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    En una nueva vocería del gobierno, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, salió a responder los reproches de algunos exministros de Gabriel Boric al Presidente José Antonio Kast por sus dichos sobre la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen).

    En concreto, el Mandatario cuestionó esta mañana -en entrevista con Tele 13 radio- los resultados de pobreza entregados por dicha medición.

    Fue ahí que -al menos- cuatro exsecretarios de Estado de la administración anterior salieron a criticar al Presidente. Entre ellos, el exministro de Economía, Nicolás Grau; de Desarrollo Social, Javiera Toro; de Interior, Álvaro Elizalde; y su antecesora, Carolina Tohá.

    Ante ello, el ahora jefe de gabinete sostuvo: “Yo creo que aquí no hay que malinterpretar las palabras del Presidente, el Presidente ha dicho una cosa muy simple, que en los últimos años ha aumentado la importancia de los subsidios, que son políticas públicas, en la reducción de la pobreza”.

    “Nosotros consideramos que adicionalmente al aporte que hacen los subsidios a esa reducción de la pobreza, tal como lo ha demostrado en la última encuesta, me gustaría que las personas puedan mejorar su condición y calidad de vida obteniendo recursos e ingresos propios adicionales y para eso estamos trabajando, y creo que de alguna u otra manera la ley de reconstrucción, que establece un nuevo marco de bases estructurales y económicas, que permitan y faciliten la construcción de oportunidades de empleo, va a hacer que la Casen en los próximos años reduzca la pobreza, no solo por la aplicación de subsidios como política pública, sino también porque las personas tienen la oportunidad de trabajar y llevar ingresos propios a sus hogares”, agregó.

    Luego dijo: “Aquí no hay cuestionamiento a los datos o las cifras. Aquí la encuesta Casen se construye técnicamente, participan muchas personas, cada vez que hay alguna modificación en los parámetros, se estudia y se analiza con mucho tiempo, y solamente lo que ha dicho el Presidente es que ha estado demostrado que las últimas Casen, la reducción de la pobreza, se explica fundamentalmente por la aplicación de subsidios como política pública, y es bueno que esos subsidios existan y que se mantengan, pero nosotros afirmamos que la reducción de la pobreza también juegue un rol y un papel importante en la generación de ingresos propios de cada una de las familias”.

    ¿Feriado el 17 de septiembre?

    Asimismo, fue consultado por la postura del Ejecutivo frente a la posibilidad de establecer como feriado el próximo jueves 17 de septiembre por Fiestas Patrias, luego de que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, descartara esa opción, mientras que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, posteriormente no cerró la puerta a dicho escenario.

    “Yo creo que lo que ha dicho el Ejecutivo es un resultado de que es una situación que se debe evaluar en función del impacto que tiene en los indicadores económicos un día del feriado adicional. Entiendo que el día 17 es un día jueves. La definición respecto a estos feriados está dada en el Congreso hace mucho tiempo. Respecto al mes de septiembre, claramente se fue establecido en una legislación que fue consensuada por todos los actores políticos a definir cuándo se podría llegar a un día adicional”, respondió.

    A eso sumó: “Hoy en día, echar a modificar los criterios respecto a los feriados sería quedar al ritmo de la creatividad parlamentaria que es bienvenida, pero que genera este tipo de diferencias o este tipo de ruidos (...) Nuestra definición es que respecto a los feriados y que hizo razón con el mes de septiembre, ya se encuentran debidamente bien abordados en la legislación”.

    Posible AC contra Steinert

    En la instancia, Alvarado también fue inquirido por la amenaza de la oposición con iniciar el estudio de una acusación constitucional en contra de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, si no se constituye la comisión investigadora de su caso.

    “Yo no creo que exista una imposibilidad de la constitución de una comisión investigadora. De hecho, esa comisión investigadora se aprobó en la Cámara de Diputados y está hoy día en el proceso y en el trámite adjudicativo interno de que cada bancada defina a los integrantes que van a conformar esa comisión investigadora. Entiendo que existe un acuerdo ante la secretaría de la propia Corporación que durante esta semana deberían estar ya indicados por cada bancada los nombres correspondientes y de esa forma constituir la comisión. Por lo tanto, yo creo que esa comisión va a funcionar sin problemas”, sostuvo.

    Y, respecto a una acusación constitucional, señaló: “Está en la facultad de la Cámara de Diputados, pero lo considero, a priori, un exceso sin tener antecedentes de la revista o conclusiones de esa comisión”.

    Más sobre:Claudio AlvaradoJosé Antonio KastGobiernoCasen

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