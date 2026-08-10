Líder supremo iraní nombra a Ali Abdulahi nuevo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
El nombramiento se producen horas después de que Mojtaba Jamenei designara al excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezaee como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el máximo órgano de seguridad del país.
El líder supremo de Irán, el ayatola Mojtaba Jamenei, ha remodelado este lunes la cúpula militar y de seguridad, nombrando al mayor general de la Guardia Revolucionaria iraní, Ali Abdulahi, como nuevo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
Abdulahi, que actualmente comanda el Cuartel General Central Jatam al Anbiya -uno de los principales mandos del Ejército de Irán- se desempeñó como gobernador y viceministro durante la Presidencia de Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013). Está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El ayatola también ha colocado al general de brigada Kiomars Heidari, quien fue comandante de las Fuerzas Terrestres del Ejército, como nuevo jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, según ha recogido la agencia de noticias iraní IRNA.
Asimismo, ha nombrado a Hosein Taeb, exjefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, como nuevo líder de la fuerza paramilitar Basij en sustitución de Gholamreza Soleimani, fallecido en el marco de los bombardeos contra Irán a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.
El ayatola también ha formalizado los cargos de Ahmad Vahidi como nuevo comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria; de Mostafa Izadi como subcomandante en jefe y del almirante Ali Azmaei como comandante de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, que sustituye a Alireza Tangsiri, muerto durante los bombardeos.
Estos importantes nombramientos se producen horas después de que Jamenei haya designado al excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezaee como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CSSN), el máximo órgano de seguridad del país.
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