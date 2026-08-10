SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Tupac Shakur: el asesinato que marcó al rap llega a juicio casi 30 años después

    Duane “Keffe D” Davis, el único sobreviviente de los cuatro hombres que viajaban en el Cadillac desde donde salieron los disparos, enfrenta cargos por el asesinato del rapero. Sus propias memorias y antiguas declaraciones ayudaron a reabrir un caso que durante décadas permaneció sin responsables.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Tupac Shakur: el asesinato que marcó al rap llega a juicio casi 30 años después

    Si en el universo del rap hubiese un símil narrativo al asesinato de John F.Kennedy, sería el tiroteo que acabó con la vida de Tupac Shakur, en septiembre de 1996. Un crimen que hasta ahora permanece sin resolverse en lo medular y que ha generado tanta especulación como interés.

    Exponente del gangsta rap, Shakur fue una figura compleja. Tras su irrupción a comienzos de los 90, se volvió una de las figuras claves en el west coast hip hop con el éxito de discos como el celebrado Me Against the World (1995). También probó fortuna como actor pero también se involucró en tiroteos, riñas e incluso tuvo una condena por abuso sexual.

    Tupac fue baleado la noche del 7 de septiembre de 1996. Había asistido a un combate de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon en el MGM Grand Garden, cuando un Cadillac se detuvo junto al BMW en el que viajaba y recibió cuatro disparos; dos balas impactaron en el pecho, una en un brazo y otra en un muslo. Fue trasladado al Centro Médico Universitario de Las Vegas donde falleció días después.

    Tupac Shakur

    “Tupac Shakur, rapero y actor cuya carrera se forjó en la controversia, falleció ayer a causa de las heridas sufridas en un tiroteo desde un vehículo el sábado pasado. Tenía 25 años”, informó el New York Times en nota que tuvo llamada de portada el 14 de septiembre de 1996. “Shakur, residente de Los Ángeles, se encontraba en estado crítico en el Centro Médico Universitario de Las Vegas desde el sábado. Esa noche, al salir del combate de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon, un Cadillac se detuvo junto al BMW en el que viajaba y recibió cuatro disparos. El domingo le extirparon el pulmón derecho. No se han realizado arrestos”.

    A casi 30 años del hecho, una persona va a enfrentar cargos ante la justicia. Se trata de Duane “Keffe D” Davis, antiguo líder de la pandilla South Side Compton Crips, quien desde este lunes comparece ante un tribunal en Las Vegas. La Fiscalía intentará demostrar que él ordenó el asesinato y proporcionó el arma utilizada para matar a Shakur.

    De los cuatro sujetos que iban en el Cadillac del que salieron los tiros contra Tupac, el único que sigue con vida es precisamente Davis. Durante años no hubo mayores avances en el caso, pero todo se reabrió en 2019 a partir de la publicación de Compton Street Legend, las memorias de Davis.

    “Keffe D” relata en el texto que es noche iba en el asiento delantero del Cadillac y que entregó una pistola, una Glock calibre .40, a quienes iban en el asiento trasero. Sin embargo, no detalla quién disparó contra Shakur.

    A partir de esas declaraciones y otras anteriores concedidas a la prensa, Davis fue detenido y encarcelado en 2023. Desde entonces insiste en su inocencia y ha remarcado una y otra vez que él no apretó el gatillo esa noche. “Soy inocente. No he matado a nadie. Nunca he matado a nadie”, le dijo a ABC News en marzo del año pasado. “No tienen ninguna prueba en mi contra. Ni siquiera pueden meterme en Las Vegas”.

    Tupac Shakur

    Davis, de 63 años, asegura no conocer completamente el detalle de sus memorias y culpa al coautor, Yusuf Jah, de exagerar detalles con fines comerciales. “Simplemente le di detalles de mi vida. Y él se dedicó a investigar y escribió el libro por su cuenta”, comentó.

    Lo que sí admitió, al menos en el libro, es que todo el entuerto se originó como una venganza. Según relata en esas páginas y en notas de prensa anteriores, sucedió que Tupac junto a Marion “Suge” Knight, el fundador de Death Row Records, se cruzaron en el Hotel MGM de Las Vegas con Orlando Anderson, sobrino de Davis, e integrante de la pandilla de los Crips.

    Ambos atacaron y golpearon a Anderson, a causa de una reyerta anterior en la que este, grupo a otros pandilleros atacaron a un trabajador de Death Row. El asunto es más complejo porque Knight contaba para su protección con los servicios de la pandilla Mob Piru, rival de los Crips, quienes a su vez hacían el mismo trabajo para Bad Boy Records, la competidora de Death Row.

    En suma, Davis habría actuado por venganza. En el libro detalla como deciden actuar, consiguen el arma y luego se suben al Cadillac para buscar a Tupac y atacarlo. Según los fiscales, a bordo del vehículo iban Anderson, Deandrae Smith, Terrence Brown y el mismo “Keffe D”.

    “Tupac hizo un movimiento errático y empezó a meter la mano debajo de su asiento”, relata en sus memorias. “Pac sacó una pistola, y ahí fue cuando empezó el tiroteo. Uno de mis hombres del asiento trasero agarró la Glock y empezó a disparar”.

    En 2018, durante una charla con el programa Death Row Chronicles de BET, comentó que los tiros salieron de la persona que estaba sentada en la parte trasera del vehículo. “Lo voy a guardar para el código de la calle”, dijo. “Simplemente salió del asiento trasero, hermano”.

    El proceso comenzó este lunes con la selección del jurado, que se prevé que dure una semana. Se estima que el juicio puede extenderse durante un mes antes de conocer un veredicto.

    Lee también:

    Más sobre:Tupac ShakurDuane “Keffe D” DavisDeath Row RecordsMarion “Suge” KnightMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Terremoto en Colombia: se eleva a 132 el número de fallecidos según organismo que agrupa ciudades capitales

    SEA suspende sesión clave de proyecto eléctrico en cordillera del Maule en medio de controversia por ranita del Pehuenche

    Grafiteros hacen rifa para pagar daños por 86 rayados en Puerto Montt: municipio acusa “provocación”

    Quiroz enfría proyecto para declarar feriado el 17 de septiembre: “Por ahora no lo estamos patrocinando”

    Andrés Longton: “No estoy de acuerdo en que (los estados de excepción) estén bajo las órdenes de las policías”

    Raúl Soto: “En un tema tan importante como la seguridad, más que ser oposición tenemos que ser contribución y colaboración”

    Lo más leído

    1.
    Brad Pitt revela que volvió al alcohol tras siete años y que atravesó momentos críticos por “temas familiares”

    Brad Pitt revela que volvió al alcohol tras siete años y que atravesó momentos críticos por “temas familiares”

    2.
    Teatro Caupolicán prepara inversión en un moderno edificio de estacionamientos y servicios

    Teatro Caupolicán prepara inversión en un moderno edificio de estacionamientos y servicios

    3.
    De la Segunda Guerra Mundial a las librerías: la historia de Margot Duhalde, pionera de la aviación chilena

    De la Segunda Guerra Mundial a las librerías: la historia de Margot Duhalde, pionera de la aviación chilena

    4.
    Miguel Tapia: “Me han dicho que escriba un libro de Los Prisioneros, pero no tendría éxito: mi libro no tiraría mala onda”

    Miguel Tapia: “Me han dicho que escriba un libro de Los Prisioneros, pero no tendría éxito: mi libro no tiraría mala onda”

    5.
    Bourdain antes de ser Bourdain: qué opina la crítica sobre la película acerca del icónico chef

    Bourdain antes de ser Bourdain: qué opina la crítica sobre la película acerca del icónico chef

    6.
    Mon Laferte recibirá importante premio en EE.UU.

    Mon Laferte recibirá importante premio en EE.UU.

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Subsidio de gas: ¿Hasta cuándo se puede usar el cupón de $27 mil?

    Subsidio de gas: ¿Hasta cuándo se puede usar el cupón de $27 mil?

    Esta semana salen los resultados del Subsidio Eléctrico: ¿Quiénes reciben el beneficio?

    Esta semana salen los resultados del Subsidio Eléctrico: ¿Quiénes reciben el beneficio?

    SEA suspende sesión clave de proyecto eléctrico en cordillera del Maule en medio de controversia por ranita del Pehuenche
    Chile

    SEA suspende sesión clave de proyecto eléctrico en cordillera del Maule en medio de controversia por ranita del Pehuenche

    Grafiteros hacen rifa para pagar daños por 86 rayados en Puerto Montt: municipio acusa “provocación”

    Quiroz enfría proyecto para declarar feriado el 17 de septiembre: “Por ahora no lo estamos patrocinando”

    Ofertas de empleo completan nueve meses seguidos de caídas y registran el peor julio para buscar trabajo desde la pandemia
    Negocios

    Ofertas de empleo completan nueve meses seguidos de caídas y registran el peor julio para buscar trabajo desde la pandemia

    Alejandro Weber: “Ya sería un avance si, incluso, se hacen cambios quirúrgicos al Estatuto Administrativo”

    Extensión del subsidio a la tasa hipotecaria: más de la mitad del stock de viviendas disponible en el nuevo tramo está en regiones

    Lluvia, nieve y heladas: la seguidilla de frentes que dejará precipitaciones de norte a sur en Chile
    Tendencias

    Lluvia, nieve y heladas: la seguidilla de frentes que dejará precipitaciones de norte a sur en Chile

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 18
    El Deportivo

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 18

    Las Guerreras Rojas suman su primer triunfo: Chile vence a Egipto y sigue con vida en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    Revive la victoria de Chile frente a Egipto en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial
    Tecnología

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Ardilla Álvarez probó el Galaxy Watch Ultra2 en un salto a 300 km/h sobre Valle Nevado

    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop

    Tupac Shakur: el asesinato que marcó al rap llega a juicio casi 30 años después
    Cultura y entretención

    Tupac Shakur: el asesinato que marcó al rap llega a juicio casi 30 años después

    La banda chilena de rock ritual Kinmakirú lanza video junto a destacado conjunto colombiano

    Teatro Caupolicán prepara inversión en un moderno edificio de estacionamientos y servicios

    Terremoto en Colombia: se eleva a 132 el número de fallecidos según organismo que agrupa ciudades capitales
    Mundo

    Terremoto en Colombia: se eleva a 132 el número de fallecidos según organismo que agrupa ciudades capitales

    Un problema con Irán al estilo Carter: Cómo la guerra y la economía complican a Trump de cara a elecciones de medio mandato

    Presidente de La Espriella compromete “estar al frente” por terremoto en Colombia y ordena dar prioridad al rescate de víctimas

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas
    Paula

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres