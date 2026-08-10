Tupac Shakur: el asesinato que marcó al rap llega a juicio casi 30 años después

Si en el universo del rap hubiese un símil narrativo al asesinato de John F.Kennedy, sería el tiroteo que acabó con la vida de Tupac Shakur, en septiembre de 1996. Un crimen que hasta ahora permanece sin resolverse en lo medular y que ha generado tanta especulación como interés.

Exponente del gangsta rap, Shakur fue una figura compleja. Tras su irrupción a comienzos de los 90, se volvió una de las figuras claves en el west coast hip hop con el éxito de discos como el celebrado Me Against the World (1995). También probó fortuna como actor pero también se involucró en tiroteos, riñas e incluso tuvo una condena por abuso sexual.

Tupac fue baleado la noche del 7 de septiembre de 1996. Había asistido a un combate de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon en el MGM Grand Garden, cuando un Cadillac se detuvo junto al BMW en el que viajaba y recibió cuatro disparos; dos balas impactaron en el pecho, una en un brazo y otra en un muslo. Fue trasladado al Centro Médico Universitario de Las Vegas donde falleció días después.

Tupac Shakur

“Tupac Shakur, rapero y actor cuya carrera se forjó en la controversia, falleció ayer a causa de las heridas sufridas en un tiroteo desde un vehículo el sábado pasado. Tenía 25 años”, informó el New York Times en nota que tuvo llamada de portada el 14 de septiembre de 1996. “Shakur, residente de Los Ángeles, se encontraba en estado crítico en el Centro Médico Universitario de Las Vegas desde el sábado. Esa noche, al salir del combate de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon, un Cadillac se detuvo junto al BMW en el que viajaba y recibió cuatro disparos. El domingo le extirparon el pulmón derecho. No se han realizado arrestos”.

A casi 30 años del hecho, una persona va a enfrentar cargos ante la justicia. Se trata de Duane “Keffe D” Davis, antiguo líder de la pandilla South Side Compton Crips, quien desde este lunes comparece ante un tribunal en Las Vegas. La Fiscalía intentará demostrar que él ordenó el asesinato y proporcionó el arma utilizada para matar a Shakur.

De los cuatro sujetos que iban en el Cadillac del que salieron los tiros contra Tupac, el único que sigue con vida es precisamente Davis. Durante años no hubo mayores avances en el caso, pero todo se reabrió en 2019 a partir de la publicación de Compton Street Legend, las memorias de Davis.

“Keffe D” relata en el texto que es noche iba en el asiento delantero del Cadillac y que entregó una pistola, una Glock calibre .40, a quienes iban en el asiento trasero. Sin embargo, no detalla quién disparó contra Shakur.

A partir de esas declaraciones y otras anteriores concedidas a la prensa, Davis fue detenido y encarcelado en 2023. Desde entonces insiste en su inocencia y ha remarcado una y otra vez que él no apretó el gatillo esa noche. “Soy inocente. No he matado a nadie. Nunca he matado a nadie”, le dijo a ABC News en marzo del año pasado. “No tienen ninguna prueba en mi contra. Ni siquiera pueden meterme en Las Vegas”.

Tupac Shakur

Davis, de 63 años, asegura no conocer completamente el detalle de sus memorias y culpa al coautor, Yusuf Jah, de exagerar detalles con fines comerciales. “Simplemente le di detalles de mi vida. Y él se dedicó a investigar y escribió el libro por su cuenta”, comentó.

Lo que sí admitió, al menos en el libro, es que todo el entuerto se originó como una venganza. Según relata en esas páginas y en notas de prensa anteriores, sucedió que Tupac junto a Marion “Suge” Knight, el fundador de Death Row Records, se cruzaron en el Hotel MGM de Las Vegas con Orlando Anderson, sobrino de Davis, e integrante de la pandilla de los Crips.

Ambos atacaron y golpearon a Anderson, a causa de una reyerta anterior en la que este, grupo a otros pandilleros atacaron a un trabajador de Death Row. El asunto es más complejo porque Knight contaba para su protección con los servicios de la pandilla Mob Piru, rival de los Crips, quienes a su vez hacían el mismo trabajo para Bad Boy Records, la competidora de Death Row.

En suma, Davis habría actuado por venganza. En el libro detalla como deciden actuar, consiguen el arma y luego se suben al Cadillac para buscar a Tupac y atacarlo. Según los fiscales, a bordo del vehículo iban Anderson, Deandrae Smith, Terrence Brown y el mismo “Keffe D”.

“Tupac hizo un movimiento errático y empezó a meter la mano debajo de su asiento”, relata en sus memorias. “Pac sacó una pistola, y ahí fue cuando empezó el tiroteo. Uno de mis hombres del asiento trasero agarró la Glock y empezó a disparar”.

En 2018, durante una charla con el programa Death Row Chronicles de BET, comentó que los tiros salieron de la persona que estaba sentada en la parte trasera del vehículo. “Lo voy a guardar para el código de la calle”, dijo. “Simplemente salió del asiento trasero, hermano”.

El proceso comenzó este lunes con la selección del jurado, que se prevé que dure una semana. Se estima que el juicio puede extenderse durante un mes antes de conocer un veredicto.