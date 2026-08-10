Terremoto más fuerte en una década en Colombia pone a prueba liderazgo de recién asumido presidente De la Espriella

El epicentro del terremoto se ubicó en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a unos 280 kilómetros al oeste de Bogotá.

Aún con el recuerdo fresco de los terremotos que azotaron a la vecina Venezuela en junio, los colombianos despertaron este lunes con un fuerte sismo de magnitud 7,4, que sacudió el oeste del país. Con afectaciones concentradas en Cali, Manizales, Armenia y Chocó, el movimiento telúrico -el mayor en una década en Colombia- dejaba hasta ahora al menos 74 muertos. La emergencia obligó al recién asumido presidente Abelardo de la Espriella a frenar su agenda para trasladarse a la zona afectada para atender la emergencia.

De acuerdo al informe oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el terremoto se registró a las 7:34 de la mañana de este lunes, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a unos 280 kilómetros al oeste de Bogotá. De acuerdo con la entidad, el movimiento tuvo una profundidad aproximada de 96 kilómetros, “convirtiéndose en el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década”.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 2, 2026-08-10, 07:34 hora local Magnitud 7.4, profundidad 96 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/8LQZs0nsfF — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

El reporte oficial del SGC señala que este evento fue ampliamente sentido en diferentes regiones del país y en países vecinos como Venezuela, Ecuador y Panamá. “Hasta el momento, se han registrado dos réplicas, de magnitudes 2,8 y 4,8, esta última ampliamente sentida”, añadieron en un comunicado.

El SGC reportó primero 6,7 grados y 82 kilómetros de profundidad, luego la ajustó a 6,6 y, en un tercer boletín, la fijó en 7,4, la misma cifra que calculó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), si bien este último organismo cifró la profundidad del terremoto en 110,3 km.

“Es importante señalar que la actividad sísmica registrada en esta zona responde a la dinámica tectónica natural del occidente colombiano, asociada, entre otros procesos, a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana. Por esta razón, esta región ha presentado sismos de magnitud considerable a lo largo de su historia”, indicaron desde el SGC.

Según datos consignados por el diario bogotano El Tiempo, en los 10 años previos, ningún temblor con epicentro en territorio colombiano había pasado de los 6,5 grados. El del 24 de mayo de 2023, en el mar Caribe frente a Montería, llegó a 6,5. El del 17 de agosto de 2023, con epicentro en San Juanito, Meta, alcanzó 6,1 y fue el que más se recordaba en Bogotá.

Mapa con localización del terremoto en Colombia. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha informado este lunes de que se ha registrado un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter con su epicentro a cinco kilómetros de la localidad de San José del Palmar, en el departamento colombiano de Chocó. Europa Press / Europa Press 10 AGOSTO 2026;EPDATAINFOGRAFIA;DATOS;INTERNACIONAL 10/8/2026 Europa Press / Europa Press

El último evento de magnitud 7,0 con epicentro en el país fue el 2 de febrero de 2013, en Guaitarilla, Nariño. Nueve años antes, el 11 de noviembre de 2004, se registró uno de 7,2 en Bajo Baudó, Chocó. El terremoto de Muisne, de 7,8 en 2016, se sintió en Colombia y su epicentro estuvo en Ecuador.

El periódico recordó que los dos terremotos de mayor magnitud registrados en Colombia, en 1906 y 1979, tuvieron su epicentro frente a la costa del Pacífico, en el occidente del país. El 31 de enero de 1906, a las 10:36 de la mañana, un sismo de magnitud 8,8 sacudió la frontera marina entre Colombia y Ecuador. El SGC lo tiene registrado como el más fuerte en la historia del país. El temblor levantó un tsunami que barrió las playas de Tumaco, Mosquera, El Charco, Guapi y Timbiquí, y dejó 600 personas fallecidas.

Atención: Temblor en Armenia: Luego del terremoto del eje cafetero en 1999, esta ciudad se construyó nuevamente con normas de sismo resistencia. Esta es la evidencia pic.twitter.com/P9SOYtRHQG — Jhon de VIDJCB (@vidjcb) August 10, 2026

Setenta y tres años después, la misma zona volvió a romperse. La madrugada del 12 de diciembre de 1979, un terremoto frente a Tumaco, de magnitud 8,1 según el SGC y 8,2 según el USGS, generó olas de hasta seis metros en San Juan de la Costa. La Defensa Civil contabilizó 454 muertos y más de mil heridos, y el tsunami se registró incluso en las costas de Japón, Hawái y México. Fue uno de los sismos más fuertes del siglo XX en Colombia.

El Chocó tiene además su propio antecedente. El 18 de octubre de 1992, un sismo de magnitud 7,2 con epicentro cerca de Murindó, sobre la falla del mismo nombre en el medio Atrato, dejó 10 muertos, más de un centenar de heridos y daños en 33 municipios. Un día antes, había ocurrido un sismo de magnitud 6,7. Ese evento se originó en las fallas continentales que cruzan el noroccidente.

Proyección de víctimas

Al menos 74 personas fallecieron tras el fuerte sismo de 7,4 registrado este lunes en Colombia, según un conteo de CNN basado en reportes preliminares de gobernadores y alcaldes de las zonas afectadas. El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, confirmó 40 fallecidos en la región, según declaró a BluRadio, lo que eleva el saldo previo de 18 fallecidos en Pereira y otras ciudades.

Ello se suma a las informaciones de otras autoridades: de momento, 27 fallecidos en Valle del Cauca, dos en Manizales (Caldas), cuatro en el departamento del Chocó; y una en Támesis (Antioquia). La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dijo que “la situación es especialmente crítica en varios municipios”, como en El Cairo, El Águila, Zarzas y Cartago.

Caleños, al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas, ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas.



Le pido… pic.twitter.com/bn6iwJ6Nh4 — Alejandro Eder (@alejoeder) August 10, 2026

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que 20 edificios colapsaron en medio del terremoto. “Al momento tenemos, por lo menos, 20 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas. Ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas”, dijo el edil.

Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, informó que la ciudad enfrenta una situación crítica tras el fuerte sismo. Más de 10 edificios colapsaron completamente y hay un número aún indeterminado de estructuras con daños parciales. También se reportaron más de 20 viviendas colapsadas, aunque advirtió que la cifra podría aumentar a medida que avanzan las labores de verificación y rescate. La cúpula de la Catedral de Manizales se derrumbó parcialmente producto del sismo.

Sobre la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío, se sabe poco. Apenas se han publicado algunos videos en redes sociales, reportó el diario El Colombiano. Las comunicaciones están totalmente colapsadas, agregó. Armenia vivió un fuerte terremoto de magnitud 6,2 el 25 de enero de 1999 que dejó más de 1.200 personas muertas y destruyó más de la mitad de la ciudad. El sismo, que arrasó el Eje Cafetero, es, hasta hoy, el más mortífero de la historia del país.

Abelardo De La Espriella llegó a la sala de crisis de la UNGRD. El Gobierno evalúa acciones para los departamentos afectados. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/e8r1us6sR7 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 10, 2026

En tanto, la Aeronáutica Civil confirmó afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. “Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, dijo la entidad.

Tras el fuerte terremoto registrado este lunes en el occidente de Colombia, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) activó su sistema de evaluación rápida de impactos, conocido como PAGER (Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response), una herramienta utilizada para estimar en cuestión de minutos cuántas personas podrían verse afectadas, cuántas edificaciones podrían resultar dañadas y cuál sería el posible saldo de víctimas.

El sistema PAGER emitió una alerta naranja, una categoría que indica que son probables daños significativos y víctimas mortales, con la posibilidad de que la emergencia requiera una respuesta regional o nacional.

El sismo podría dejar entre decenas y cientos de víctimas mortales y provocar pérdidas económicas de miles de millones de dólares. Según el sistema PAGER de la entidad, existe un 35% de probabilidad de que el saldo final se ubique entre 100 y 1.000 fallecidos, mientras que el escenario económico más probable (con un 34%) contempla daños de entre 100 millones de dólares y 1.000 millones de dólares. Las pérdidas económicas estimadas son inferiores al 1% del PIB de Colombia, proyectó el USGS.

De la Espriella en terreno

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo el viernes pasado, se vio obligado a frenar su agenda por el terremoto en Colombia, indicó CNN. El mandatario convocó a un comité de emergencia para atender el impacto del fuerte sismo que vivió el país este lunes.

He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados.



Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

“Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país. He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas afectadas”, publicó De la Espriella en X.

“A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles quiero decirles: no están solos. Tienen un Presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas”, añadió.

Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país.



He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas… pic.twitter.com/Vo3bchx7lR — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, entregó detalles de las primeras acciones que tomará la administración de De la Espriella para atender las emergencias generadas por el terremoto. “El Gobierno Nacional, en cabeza de los ministros de Vivienda e Interior y del director encargado de la UNGRD, está atendiendo directamente esta situación desde la sede de la entidad. Hemos estado en comunicación con los gobernadores y alcaldes de los departamentos y municipios más afectados. Se activaron cuatro grupos USAR de Bogotá, Envigado, Yopal y Medellín para apoyar las operaciones de búsqueda y rescate”, comentó el funcionario.

El gobierno de Colombia declaró situación de “desastre nacional” tras el fuerte sismo. E Comité Extraordinario para el Manejo de Desastres, liderado por De la Espriella, fue el organismo que anunció la declaración de desastre, con el objetivo de agilizar la movilización de recursos para asistir a los damnificados y evaluar las infraestructuras afectadas.

Ayuda internacional

Poco después de registrado el terremoto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció este lunes el apoyo de su gobierno a Colombia. Sheinbaum dijo durante su conferencia de prensa matutina que darán “todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar”.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, también expresó este lunes su solidaridad con Colombia. “Nuestras condolencias a las familias de aquellos que han perdido sus vidas y a todos los afectados. Toda pérdida de vida es trágica”, escribió en sus redes sociales. “Expresamos nuestro completo apoyo y solidaridad al pueblo de Colombia y a todos los impactados por este desastre. Instamos a que todos los que en el mundo puedan apoyar a la gente y países afectados ahora den un paso al frente y ayuden”, dijo.

Estamos siguiendo de cerca las consecuencias del fuerte terremoto que golpeó esta mañana a Colombia.



Nuestras oraciones están con las familias de quienes perdieron la vida, con los heridos y con todos los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles.



Colombia cuenta con… — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 10, 2026

El presidente de Chile, José Antonio Kast, afirmó que el país está “disponible” para apoyar “en lo que necesite” Colombia tras el terremoto que dejó como saldo preliminar decenas de fallecidos en varias ciudades del país. “Toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país. Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite”, publicó en X.

📄 Comunicado de prensa | El Gobierno de Chile expresa su solidaridad al Gobierno y al pueblo de Colombia por el terremoto ocurrido este lunes, y hace llegar sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas.https://t.co/dShPTlfjNh pic.twitter.com/popJpCppK9 — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) August 10, 2026

Desde El Salvador, el presidente de Nayib Bukele ofreció equipos de rescate y médicos para enfrentar la tragedia. “Colombia cuenta con equipos de emergencia y rescate en las zonas afectadas”, dijo Bukele en X. “Sin embargo, desde El Salvador estamos en comunicación y listos para apoyar de inmediato con nuestros equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda que nuestros hermanos colombianos consideren necesaria”, añadió