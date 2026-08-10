Trump, millones de dólares y posible accionista del LIV: el nuevo estatus de Joaquín Niemann tras brillar en Nueva York

Joaquín Niemann ganó a lo grande en Nueva York. En la casa de Donald Trump, con el presidente de los Estados Unidos entre los asistentes, el golfista chileno ganó su segundo título de la temporada en la LIV Golf.

Primer lugar en la Gran Manzana que permite al talagantino sumar nueve victorias desde que llegó a la competición, en 2022. Competición financiada por capitales de Arabia Saudita que, en términos generales, entrega más dinero que el PGA Tour.

Nueva victoria que también le permitirá al deportista chileno ingresar a su contabilidad un cheque de 4 millones de dólares, a pesar de que su equipo no corrió la misma suerte. Sus compañeros Carlos Ortiz, Abraham Ancer y Sebastián Muñoz redundaron en una complicada jornada que dejó más lejos al elenco sudamericano en la lucha colectiva, debiendo conformarse con el segundo lugar, igualado con Legion XII.

“Sinceramente, creo que fue muy especial que el presidente Trump viniera a vernos. Es una persona a la que le encanta el golf, se nota que le apasiona. También, creo que le caímos muy bien, es muy agradable la forma en que nos trata toda la familia. Los jugadores, los profesionales, el equipo, las comodidades que ofrecen los campos de golf, las instalaciones, la comida... Todo es increíble. Esto demuestra lo importante que es para él (Donald Trump) estar aquí, sobre todo teniendo en cuenta lo ocupado que está. Personalmente, le agradezco enormemente su presencia”, resumió el chileno tras vencer en la ciudad que no duerme.

Foto: @joaco_niemann / Instagram.

Gana en las cifras

Nuevo cheque en la contabilidad que lo pone en el podio de los profesionales que más dinero acumularon en la temporada de una competición que pasa varios problemas contingentes, sobre todo, en el financiamiento de la próxima temporada. Así al menos lo han explicado los organizadores, después de los conflictos geopolíticos en el Medio Oriente.

Por de pronto, el dinero para el curso 2026 está asegurado y, en ese ítem, el crédito nacional destaca la participación del talagantino. Tras este primer puesto, agregado a del Lejano Oriente, le permiten sumar ganancias por sobre los 11 millones de dólares, solo en esta temporada, de acuerdo con los números oficiales del circuito.

Cifra que pone a Niemann en el tercer puesto de los golfistas que más premios en metálico acumularon en 2026. Una singular lucha que lidera el vasco Jon Rahm, español que suma más de 18 millones en incentivos solo en este curso y que en Nueva York remató en un rezagado cuadragésimo primer puesto. Pese a ello, el oriundo de Barrica ganó el anillo de campeón en este año sin esperar a Indianápolis, donde se ultimará la temporada individual, dentro de dos semanas.

Un escalón más abajo del hispano está el norteamericano Bryson DeChambeau, amigo personal de Trump y quien protagonizó un vergonzoso incidente en Reino Unido. Actualmente, el norteamericano ha ingresado más de 14 millones de dólares en premios.

Joaquín Niemann consiguió su segundo título de la temporada en Nueva YorK (Photo by Charles Laberge/LIV Golf).

En la historia del LIV

En agosto de 2022, las autoridades de la LIV Golf anunciaron la llegada de Niemann a la incipiente competición. Contratación que respondía al ambicioso proyecto de llevarse a parte de los mejores especialistas del PGA. Para conseguir el sí del talagantino, el fondo soberano saudí debió cancelar 100 millones de dólares brutos solo por la firma, alrededor de 75 millones líquidos al bolsillo del chileno.

Apuesta arriesgada para el nacional que, con el paso de los años, se ha cristalizado como una acertada decisión del especialista chileno. Tanto así que, después de la oficialización de su ingreso, Niemann ya suma nueve primeros puestos en la apreciada competición.

Al margen de los trofeos y el honor deportivo de superar a grandes exponentes de este deporte, las finanzas del chileno se han incrementado exponencialmente. Tanto que, hasta hoy, el jugador metropolitano se ha proyectado como el segundo profesional que más ganancias sumó en la corta historia.

De acuerdo con los números transparentados por la organización, el sudamericano ha ganado más de US$ 80 millones en premio, incluidos los 4 millones que acaba de lograr en Estados Unidos. El primero en ese ranking es el vasco Rahm, quien supera los 96 millones de la misma moneda norteamericana.

No solo eso, ya que de acuerdo con sus premios acumulados en el PGA, Niemann ya superó los 100 millones de la divisa norteamericana en premios, cifra que lo pone como uno de los deportistas que más dinero acumuló en la historia de este deporte, tendencia que responde la evolución monetaria que ha tenido la actividad en los últimos veinte años.

Futuro accionista

El LIV Golf atraviesa por el momento más delicado de su historia. El circuito creado en 2022 dejará de recibir los millonarios recursos del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, lo que pone en serio riesgo su continuidad. Es por esto que se han tomado algunas medidas que apuntan a atraer nuevos socios y que comienzan a dar sus primeros resultados concretos.

La tarea parece titánica, pues el PIF invirtió cerca de 5 mil millones de dólares desde su fundación para financiar los suculentos premios para los deportistas y los estratosféricos bonos para atraerlos al naciente tour. De hecho, Joaquín Niemann llegó por más de US$ 75 millones libres de impuestos y otras estrellas como Jon Rahm y Bryson DeChambeau arribaron por cifras aún mayores.

El martes se llevó a cabo una reunión de emergencia entre la organización y los jugadores para explicarles cómo cambiarán las cosas de aquí al futuro. El plan es acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos y realizar una solicitud de quiebra por deudas superiores a los US$ 250 millones en obligaciones contractuales.

La fórmula prometida es que los propios deportistas se transformen accionistas tras la reestructuración del circuito, conocida como LIV 2.0.

Ante ello, O’Neil, destacó que los golfistas están al tanto de estos nuevos cambios: “Nos sentamos con cada uno de los jugadores y les explicamos todo. Para algunos de ellos, es su primera incursión en lo que son las acciones, cómo funcionan, qué es un calendario de adquisición de derechos, cómo se va a mantener en el futuro y cómo se compara eso”.

“También estamos devolviendo algunos de los derechos a los jugadores. Así que hay toda una fórmula que les estamos explicando. En primer lugar, tener socios comerciales que trabajan a un nivel tan alto... cada vez hablaba menos a medida que avanzaban las reuniones. Pero sí, tenemos un apoyo tremendo, tremendo, y lo agradezco mucho”, cerró.