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    EN VIVO

    Repasa el triunfo de Joaquín Niemann en el LIV Golf de Nueva York

    El chileno se impuso en territorio estadounidense y se coronó con el segundo trofeo de la temporada en el circuito.

    Minuto a minuto

    Actualiza el relato

    Revisa el comentario del título de Joaquín Niemann en el LIV Golf de Nueva York

    Revisa el último golpe de Niemann en el LIV Golf de Nueva York

    Niemann campeón

    Con un último hoyo en par, Niemann cerró la jornada y se consagró como campeón del LIV Golf de Nueva York. Es el noveno título en circuito.

    El chileno completó una papeleta acumulada de -16 contra la tarjeta de -13 del estadounidense Harold Varner III.

    Jon Rahm campeón de la temporada

    El español Jon Rahm se consagró como como tricampeón. Es el tercer año consecutivo que se erige como monarca de la competición.

    En tanto, Niemann, que no tenía chances de corona, está cerca del título en Nueva York.

    Bogey de Niemann y tres golpes de ventaja a falta de un hoyo

    El chileno sufrió un tropiezo en el hoyo 17. A falta de una bandera, lidera la competencia con una tarjeta de -16. Varner III sigue en -13. Su segundo título de la temporada está cada vez más cerca.

    Continúa la distancia

    Niemann sigue firme a falta de dos banderas. Se acerca al título.

    Cuatro golpes de ventaja para Niemann

    A falta de tres hoyos, el chileno lidera la competencia con una tarjeta de -17. Varner III se quedó en -13.

    ¡¡¡Águila de Joaco!!!

    Una espectacular ejecución del chileno le permitió alargar su diferencia a cuatro impactos. Se acerca al título.

    Par de Niemann en el 15

    A solo cuatro hoyos del final, Joaco mantiene su distancia de dos golpes.

    ¡Birdie de Niemann!

    Joaquín Niemann logra un gran acierto en el hoyo 13. Ahora se distancia en dos golpes de Varner III.

    Falla Varner III

    El norteamericano hace su primer bogey de la tarde en el hoyo 12 y deja a Joaquín Niemann nuevamente como solitario líder, con -13.

    Par para los líderes

    Tanto Niemann como Varner III siguieron bajo par en el hoyo 11.

    Varner III iguala a Niemann

    El estadounidense consiguió un birdie en el octavo hoyo e igualó al chileno en el liderato, con una papeleta acumulada de -14.

    Ambos siguieron bajo par en las banderas 9 y 10.

    Birdie de Niemann

    Joaquín Niemann descuenta en el séptimo hoyo y sigue como líder con -14. La distancia sigue siendo de un golpe, ya que Varner III (-13) logró un acierto en la sexta bandera.

    En tanto, Westwood (-8) se vuelve a alejar tras un nuevo bogey en el sexto hoyo.

    Nuevamente bajo par

    Niemann sigue como líder tras la quinta y sexta bandera.

    Niemann continúa en par

    El chileno pasa por los hoyos 3 y 4 en par. Sigue como líder.

    En par

    Niemann pasa la segunda bandera bajo par. Sigue como líder con una tarjeta acumulada de -13.

    Varner III continúa como escolta, con -12. Mientras que Westwood (-9) se alejó tras sufrir un bogey en la primera parada.

    Bogey de Niemann

    El chileno comienza con un tropiezo en la primera bandera. Se aprieta la pelea por el título.

    Comienza la acción

    Joaquín Niemann se alista para salir desde el hoyo 1 en esta última ronda en Nueva York.

    Por el podio

    Joaquín Niemann ya no tiene chances de ganar la temporada. Sin embargo, puede finalizar en el tercer lugar. De todas formas, de ganar el torneo, volverá al top 50 del ranking mundial.

    ¿A qué hora empieza la competencia?

    El inicio de la jornada está programado para las 11.05 horas. En tanto, Niemann, comenzará a las 11.16 horas. El chileno, como líder, saldrá desde el hoyo 1.

    Repasa los detalles de la jornada de este sábado

    Sus perseguidores

    Los escoltas son el estadounidense Harold Varner III (-12) y el inglés Lee Westwood (-10).

    El sólido líder

    Niemann llega con la primera opción de quedarse con el título tras finalizar la jornada sabatina con 70 golpes (-1), que lo dejaron en la cima con un acumulado de -14.

    Inicia la transmisión

    ¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por El Deportivo. En esta oportunidad les traemos la última ronda del LIV Golf de Nueva York, jornada donde Joaquín Niemann puede sumar su segundo título de la temporada.

    Más sobre:En vivoMinuto a minutoGolfLIV GolfJoaquín NiemannLIV Golf de Nueva York

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