Con Trump en el público: Joaquín Niemann saca adelante una dura jornada y llega como líder a la última ronda en Nueva York

Después de dos días perfectos, Joaquín Niemann tuvo que sortear una difícil tercera ronda en el LIV Golf de Nueva York. A pesar de ello, su enorme talento y gran capacidad le permitieron sobreponerse y llegar con la primera opción de quedarse con el título tras finalizar con 70 golpes (-1), que lo dejan en la cima con un acumulado de -14.

El chileno comenzó el día con cinco golpes de ventaja sobre su escolta Lee Westwood. Sin embargo, en el hoyo inicial cometió su primer error en todo el torneo, con un doble bogey tras un muy mal tiro de salida que excedió los límites de la cancha, razón por la que fue penalizado.

Para suerte del talagantino, su perseguidor más cercano también se enredó en el comienzo con un bogey en la primera bandera, por lo que la diferencia se acortó en solo un impacto.

En la tercera parada, Joaco consiguió un muy buen birdie, pero en la siguiente volvió a fallar, esta vez con el putt, achicando la distancia a tres palos con respecto a Westwood y a Harold Varner III, quien también igualó la línea del segundo lugar.

Las cosas seguían difíciles en el siempre complejo campo del Trump National Golf Club Bedminster. Pero una gran reacción del talagantino le permitió alejar los temores. Dos aciertos consecutivos en el séptimo y octavo hoyos le devolvieron la tranquilidad momentáneamente. Eso sí, un nuevo error en el noveno redujo la distancia a solo dos tiros.

La segunda parte del recorrido asomaba como fundamental para volver a distanciarse y conservar las chances intactas de llegar como líder solitario a la última ronda. Para ese momento comenzaba a resultar urgente estar fino con el putt para no seguir fallando.

Además, Westwood se seguía acercando y llegó a alcanzar el liderato de Niemann tras un birdie en el 12, por lo que se jugaba mucho en ese último tramo de la jornada. En ese mismo hoyo, Joaco logró un acierto que le permitió volver a ser el puntero en solitario.

Su perseguidor, en tanto, cometió un doble bogey en el 14, por lo que descendió a la tercera posición, mientras Varner III aprovechó su gran tarde para ponerse a un impacto del golfista nacional. Pero este último metió un nuevo birdie en el 15 y se distanció en dos tiros, lo que se mantuvo hasta el final.

A pesar de la irregularidad del día, en la competencia por equipos, Torque GC es el único elenco que tiene un puntaje bajo par (-1), lo que comprueba la dificultad de la cancha, donde Joaquín Niemann espera levantar la corona este domingo.

e, no fue el mejor golpe de salida para empezar la ronda, pero... sí, fue bueno volver a sentir ese momento. Fue un poco frustrante, pero creo que lo manejé bastante bien. Y después de fallar algunos putts, pude jugar como lo hice y hacer una buena ronda”, señaló Joaco, a la salida de la cancha.

También abordó las dificultades climáticas de la jornada, que afectaron a casi todos los competidores. “Sin duda fue más complicado. Tras una pequeña interrupción por lluvia, de 40 minutos, logré un buen birdie, pero el golpe de salida posterior fue bastante difícil. Hacía un poco de frío. Pero sí, sentí que lo hice bien. Creo que puedo hacerlo mejor, así que espero que mañana (hoy) tengamos un buen día”.

También le consultaron cómo manejar la presión la noche previa a la ronda final y respondió en su estilo: “Obviamente hay que estar agradecido. Siento que si recuerdo las cosas buenas que tengo a mi alrededor y a la gente que me rodea, es fácil volver a dormirme. Tengo una buena vida”.

Aparece Trump

La principal novedad fuera de la cancha fue la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien apareció por el césped conduciendo un carrito de golf, mientras los fanáticos lo aplaudían. Su visita se esperaba. De hecho, en los días anteriores, los agentes del Servicio Secreto estuvieron revisando las instalaciones para preparar su arribo este fin de semana.

El mandatario iba acompañado de su hija Ivanka y se dirigió a la casa de campo de su club, mientras un numeroso dispositivo de seguridad se desplegaba por el lugar. La última vez que Trump se hizo presente en un torneo en Nueva York fue hace casi un año, con motivo de la Ryder Cup.

Además, ha sido un ferviente partidario de que el LIV y el PGA lleguen a un acuerdo. “Me encantaría ver al LIV. Pero creo que todos los golfistas deberían jugar, los grandes golfistas deberían jugar entre sí. Quiero ver a Rory (McIlroy) jugando contra Bryson DeChambeau. Quiero ver al gran Jon Rahm jugar contra Scottie (Scheffler), que es tan grande”, dijo en abril pasado.

“Hay algo muy bonito en que todos los jugadores jueguen juntos. Ahora todos serán aceptados por el circuito… todos volverán al circuito y será genial”, añadió.