Búsqueda de Jonnatan Hio Hio seguirá este domingo con refuerzo aéreo en el cerro Panul

Durante la jornada de este sábado se informó que la búsqueda del joven colombiano Jonnatan Hio Hio, de 32 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado lunes tras sufrir una lesión en el cerro Panul, en la comuna de La Florida, continuará el domingo.

El joven lleva casi una semana siendo buscado por equipos especializados.

Los hechos se remontan al pasado lunes, cuando el ciudadano colombiano inició una ruta por distintas cumbres de la Región Metropolitana. En ese contexto, y por motivos que se desconocen, habría sufrido una lesión mientras descendía.

El joven logró enviar un audio a uno de sus cercanos, en el que informaba de su situación y entregaba antecedentes sobre el sector en el que se encontraba.

Tras esto, se realizó una denuncia por presunta desgracia y se inició un amplio operativo de búsqueda, que ha involucrado a Senapred, la Municipalidad de La Florida, Socorro Andino, SAR Chile, Ejército y Carabineros, con un despliegue tanto aéreo como terrestre.

Redistribución de recursos

La mayor Jennifer Muñoz, de Carabineros, explicó que los equipos deberán redistribuir los recursos y reforzar la búsqueda aérea, debido al riesgo que implica acceder por tierra a algunos de los puntos de interés.

“Estamos hablando de 3.300 metros de altitud, entonces hay una cantidad de nieve que es importante, entre tres, cuatro metros de nieve (...) puede haber cierto riesgo de avalancha, de desprendimiento de roca , entonces es complicado el escenario”, señaló.

La oficial agregó que la triangulación realizada durante la búsqueda de este sábado permitió descartar algunos sectores y mantener otros puntos bajo revisión. También hizo un llamado a evitar que voluntarios sin preparación ingresen al área: “Por favor no se sigan exponiendo (...) arriba hay nieve, hay peligro de desprendimiento de roca, hay peligro también de avalancha”.

La búsqueda, además, se ha visto dificultada por las condiciones meteorológicas que han afectado a la zona durante esta semana.