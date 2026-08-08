Repasa la caída de las Guerreras Rojas frente a Estados Unidos en un duelo clave del Mundial de Vóleibol Sub 17
El elenco chileno acumuló su tercer tropiezo al hilo en el certamen mundialista.
Minuto a minuto
|Chile
|14
|21
|19
|Estados Unidos
|25
|25
|25
¡Set y partido para Estados Unidos!
Las norteamericanas ganan por 25-19 y las Guerreras Rojas acumulan su tercera caída al hilo en el Mundial de Vóleibol Sub 17.
¡Inicia el tercer set!
Chile quiere descontar ante Estados Unidos.
¡Segundo set para Estados Unidos!
Pese a la evidente mejora de las Guerreras Rojas, las norteamericanas se llevan el parcial por 25-21.
¡Inicia el segundo set!
Chile va en la búsqueda del empate ante Estados Unidos.
¡Primer set para Estados Unidos!
Las norteamericanas se quedan con un contundente 25-14 sobre las Guerreras Rojas.
¡Arranca el partido!
Chile se enfrenta a Estados Unidos, por el tercer duelo de la fase de grupos del Mundial de Vóleibol Sub 17.
El grupo de las Guerreras Rojas
Chile forma parte del Grupo A, con República Checa, Egipto, Turquía, Tailandia y Estados Unidos, este último es el rival de hoy.
Las Guerreras Rojas van por su primer triunfo
En esta ocasión las traemos el duelo entre Chile y Estados Unidos. El combinado nacional debe ganar tras sus tropiezos ante República Checa y Tailandia.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Damos inicio a una nueva transmisión del Mundial de Vóleibol Sub 17.
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