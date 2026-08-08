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    Las galerías comerciales en el centro de Santiago del embajador chileno en Estados Unidos, Andrés Ergas

    La mayor parte del patrimonio Andrés Ergas Heymann proviene de su presencia en el Banco de Chile, pero no es lo único que tiene. Además de inversiones en Estados Unidos, en Chile tiene la sociedad Inmobiliaria Inersa, que tiene un valor comercial de $ 42 mil millones y posee varias propiedades en el centro de la capital. Entre ellas, las galerías Consistorial y Tupahue.

    Víctor CofréPor 
    Víctor Cofré
    07.08.2026 Galería Consistorial Monjitas 843 / Santo Domingo 848 Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Andrés Fernando Ergas Heymann está en Washington, Estados Unidos, como embajador de Chile en ese país, pero conserva nexos antiguos con lo más tradicional de Santiago: el centro histórico de la capital.

    El ingeniero comercial de la Universidad Finis Terrae posee un atractivo patrimonio cuyo núcleo es el 1,87% del Banco de Chile, que controla a través de una estructura de sociedades que parte en Kini SpA, sigue en Inversiones Yanteles Limitada y termina en Ever Chile SpA., la dueña directa de ese porcentaje, según explicó en su declaración de patrimonio e intereses. Ever Chile SpA estaba valorizada en $ 432.842 millones.

    Aquel patrimonio proviene de los negocios que su padre, Jacob Ergas Ergas, de 91 años, construyó en el negocio bancario, a través del Banco de A. Edwards, que controlaba desde fines de los años 80.

    07.08.2026 Galería Consistorial Monjitas 843 / Santo Domingo 848 Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    La declaración de patrimonio de Ergas, cuyo cargo de embajador asumió oficialmente el 12 de mayo y presentó credenciales a Donald Trump el 21 de mayo, incluye también sociedades en Estados Unidos y empresas ligadas al negocio turístico y aerocomercial. Y un nutrido conjunto de bienes inmobiliarios.

    Los inmuebles son controlados, otra vez vía Yanteles, a través de Inversiones Inmobiliarias Inersa I Spa, a la que atribuyó un nada despreciable valor de $ 48.142 millones en su declaración patrimonial de 163 páginas. Su giro es la compra venta y alquiler de inmuebles. Varias de esas páginas describen los bienes inmuebles que posee a través de varias sociedades, sobre todo mediante Inersa. En esa lista figuran propiedades con direcciones que corresponden a galerías comerciales en el centro de Santiago.

    Por ejemplo, la galería Consistorial. Inersa posee tres inmuebles en la dirección Monjitas número 843, Consistorial A, B y C. Las tres suman, en total, una valorización de $ 4.937 millones. Pero además anota otras 20 posiciones en la misma calle Monjitas: en otras numeraciones o locales de la misma galería. Todas ellas suman un avalúo fiscal cercano a $ 2.900 millones adicionales,

    Otros locales comerciales que posee Inersa están en Santo Domingo 840-860: el avalúo fiscal de esas direcciones asciende a $ 2.772 millones.

    La propiedad de Santiago centro que registra el mayor valor es la ubicada en Merced 770, cuya fecha de adquisición reportada por Inersa es 2011. En el lugar está otra conjunto comercial: la galería Tupahue. El avalúo fiscal de la dirección es de $ 4.232 millones.

    07.08.2026 Galería Tupahue Merced 770 Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    En otra comuna, en Las Condes, aparece otra propiedad relevante de Inersa: la oficina 701 del edificio ubicado en Andrés Bello 2711, con un avalúo de $ 3.143 millones.

    Otras sociedades ligadas a Andrés Ergas tienen activos inmobiliarios: la sociedad MRE Chile SpA controla un valioso inmueble en Quilicura, en Américo Vespucio 1651, con un avalúo fiscal de $ 8.067 millones.

    Y a través de MC Reñaca SpA, en Viña del Mar, posee un inmueble con un valor fiscal de $ 6.277 millones, en la avenida Edmundo Eluchans 2030. La dirección corresponde a la Clínica Ciudad del Mar.

    Más sobre:NegociosInversionesAndrés Ergas

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