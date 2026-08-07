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    Exministra de Minería del gobierno anterior por Codelco: “En ningún momento pensamos en que se enajenaran activos tan importantes”

    No es partidaria de la venta de activos de Codelco, pero destaca la estrategia de asociaciones con empresas privadas. Aurora Williams, ex ministra de Minería, dice que le preocupa que se "comenten públicamente medidas que pueden ser estratégicas para la compañía". Apunta que "decisiones de esta naturaleza deben involucrar a todos los actores".

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    AURORA WILLIAMS, EX MINISTRA DE MINERIA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA 25/03/2024 MARIO TELLEZ

    La ex ministra de Minería, Aurora Williams, llegó al gobierno de Gabriel Boric en agosto de 2023 tras la salida de Marcela Hernando, tan solo meses después de que aquel gobierno presentara la Estrategia Nacional del Litio en abril.

    Bajo su gestión enfrentó diferentes desafíos, aunque el de mayor connotación pública fue el accidente en una de las siete divisiones de Codelco, El Teniente, donde fallecieron seis trabajadores, y que gatilló la salida de diferentes ejecutivos de la estatal.

    Codelco le trajo tristezas, pero también alegrías, como los acuerdos que se lograron con SQM, BHP, Anglo American, Glencore y Rio Tinto, entre otras compañías, para desarrollar distintos proyectos y negocios tanto de cobre como de litio.

    Williams plantea aquí su visión acerca del aterrizaje que ha tenido la nueva administración de Codelco bajo el timón de Bernardo Fontaine como presidente del directorio, y de Jorge Gómez, ex CEO de Collahuasi y actual presidente ejecutivo de la cuprífera.

    La nueva administración de Codelco ha planteado la idea de vender activos minoritarios. ¿Qué le parece?

    - Es muy importante cuidar a Codelco. El directorio y todo su cuerpo ejecutivo podrá realizar todas las evaluaciones que el caso requiera. Pero me genera preocupación que se comenten públicamente medidas que pueden ser estratégicas para la compañía, dado que Codelco transa en el mundo.

    Además, Codelco en este momento está realizando distintos acuerdos con actores globales. Hace poco se consolidó el acuerdo con Anglo American para la explotación conjunta de la cuña.

    A la izquierda, el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine; a la derecha, Jorge Gómez, presidente ejecutivo de la estatal.

    Hay acuerdos con Glencore para una fundición en el norte de Chile, y con BHP para desarrollar el proyecto Anillos. Por lo tanto, las opiniones deberían darse una vez que los análisis estén concluidos y efectivamente se vaya a tomar una acción respecto de aquello, pero estar anunciando previamente, para una empresa global, no corresponde.

    Respecto de la venta de activos prescindibles, no estoy de acuerdo. Hoy día la geopolítica mundial, sumado al precio que estamos viendo, nos permite ver que tenemos grandes oportunidades.

    Lo que queremos es producir más, y no solo mejorando la productividad de los yacimientos que están en operación, sino que además incorporando la exploración como un eje estratégico dentro del quehacer. El momento exige que consideremos estos activos como muy valiosos dado el requerimiento de minerales críticos que el mundo tiene.

    Discutir estas ideas antes de ser estudiadas y anunciadas formalmente, ¿sugiere una instalación más política que operativa?

    - No me refiero a ese tema. Lo que sí quiero señalar muy claramente es que Codelco es una empresa global y de estándar mundial. Cuando se genera tanta opinión respecto de una empresa podemos generar algún tipo de efecto en las posiciones estratégicas en los mercados globales. Eso hay que cuidarlo.

    La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) planteó algunas propuestas para Codelco y remarcó su postura de rechazo a la venta de activos. Dijeron “o lo hacemos por la razón o lo hacemos por la fuerza”. ¿Cree que si el gobierno de Codelco continúa en esta idea podríamos ver una paralización nacional?

    - La posición que ellos están planteando, de alguna manera, se refleja dentro del directorio a través de dos representantes. Esta opinión va a tener incidencia y ahí tendremos que ver cómo eventualmente se van a plantear estos directores dentro de la mesa. No es solo la opinión de un organismo sindical, ellos tienen directores dentro del directorio.

    De todas formas, estamos en una etapa extremadamente previa. Y decisiones de esta naturaleza deben involucrar a todos los actores dentro de una organización. Estas decisiones deberían ser cascadeadas dentro de ella. Además, deberían preparar a la organización, para cambios si es que tú quieres hacerlos o no, más que imponerlos. Falta mucho camino.

    Fachada del edificio corporativo de Codelco en Santiago. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La administración de la cuprífera prevé un plan estratégico para este año donde definirá sus acciones. ¿Se les adelantó la discusión?

    - Cuando se elabora un plan estratégico se realiza con mucha participación para que pueda involucrar a todos los actores. Ese plan estratégico se da a conocer una vez que tiene conclusiones, porque probablemente pueden aparecer otros espacios de interés para algunos actores internos. Sin perjuicio de ello, no estoy de acuerdo en la venta de activos.

    ¿Nunca se les cruzó esta idea bajo su administración?

    - Muy por el contrario. Desarrollar, por ejemplo, para el litio con las empresas públicas fue que se buscaran aliados. Tenemos empresas mineras que son muy potentes, como lo es Codelco, y que naturalmente se puede asociar con muchos privados y desarrollar la alianza público-privada.

    Pero en ningún momento pensamos en que se enajenaran activos tan importantes, activos de carácter estratégico como son la producción de minerales críticos.

    De la nueva administración de Codelco, ¿las asociaciones con privados es lo único que rescata, o hay otros aspectos?

    - Esto es un tema que se viene trabajando. Codelco ha firmado muchos acuerdos. El ministro (Daniel) Mas acaba de concretar aquello que se firmó en el año 2025 con Anglo American. Ya está firmado. Hace pocas semanas vino Anglo y se firmó finalmente el acuerdo.

    Para nosotros, lo importante es que el Estado de Chile tiene empresas del Estado que son protagonistas en el mundo, que tenemos minerales críticos y queremos aumentar la producción, que va a retribuir, finalmente, de mejor manera a Chile.

    Más sobre:Ex ministra de MineríaAurora WilliamsCodelcoBernardo FontaineJorge GómezVenta de activosParticipaciones de CodelcoEl AbraQuebrada Blanca

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