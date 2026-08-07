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    La CIA en Cuba: Crean grupo de operaciones secreto y refuerzan presión sobre el régimen

    Fuentes de inteligencia, que hablaron con el diario The New York Times, señalaron que el equipo ha comenzado a incorporar oficiales que reclutan y dirigen a espías, analistas de inteligencia, oficiales que llevan a cabo ciberoperaciones y oficiales especialistas en operaciones de influencia encubierta.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Imagen del 13 de marzo de 2026 de personas caminando por una calle en medio de la escasez de combustible, en La Habana, capital de Cuba. Foto: Xinhua [e]JOAQUIN HERNANDEZ

    Washington ha incrementado la presión sobre La Habana para que se lleven a cabo cambios políticos y de liderazgo que exige el presidente Trump. Y por eso, la CIA creó un grupo operativo secreto en la isla, que le permitirá a la agencia dirigir rápidamente más recursos económicos, humanos y técnicos hacia Cuba.

    Así lo dio a conocer el diario The New York Times, tras conversar con personas cercanas al grupo, que señalaron que ya habían comenzado a incorporar oficiales que reclutan y dirigen a espías, analistas de inteligencia, oficiales que llevan a cabo ciberoperaciones y oficiales especialistas en operaciones de influencia encubierta.

    Las personas informadas sobre el nuevo grupo operativo dijeron al diario que su mandato es limitado y se refiere a “crear fisuras entre la élite política cubana, con la esperanza de presionar a los dirigentes cubanos para que reemplacen a los partidarios de línea dura, considerados antiestadounidenses, por líderes más prácticos y más dispuestos a aceptar las exigencias de Trump”.

    Imagen del 30 de enero de 2026 de hombres esperando en fila por combustible para sus automóviles, en La Habana, capital de Cuba. Foto: Xinhua [e]JOAQUIN HERNANDEZ

    The New York Times recordó que en 1960, la CIA estableció un grupo operativo previo sobre Cuba, que supervisó la fallida invasión de Cuba que la agencia respaldó al año siguiente, conocida como el episodio de Bahía de Cochinos.

    A diferencia de esa ocasión, en la que el grupo operativo supervisó el entrenamiento y equipamiento de una fuerza aliada de cubanos que lanzó la invasión de la bahía de Cochinos, la fuerza actual no dispone de aliados cubanos organizados. Tampoco se le permite habilitar operativos letales, aunque los grupos operativos en la CIA son flexibles por naturaleza y las facultades bajo las que operan pueden ser modificadas en cualquier momento por el presidente.

    “La creación del grupo demuestra hasta qué punto la agencia se está preparando para lo que podría ser una campaña encubierta prolongada contra el que durante mucho tiempo ha sido uno de sus objetivos más difíciles”, indicó el diario.

    Esta iniciativa de la agencia se encuentra en sintonía con la serie de esfuerzos que están llevando a cabo las agencias de inteligencia de Estados Unidos, sostuvo el periódico, para comprender de mejor forma la situación en el terreno en Cuba.

    The New York Times señaló que “cada gobierno establece sus prioridades de recopilación de inteligencia en un documento conocido como Marco Nacional de Prioridades de Inteligencia (NIPF)”.

    Una mujer camina con su bicicleta por una acera, en La Habana, capital de Cuba, el 17 de marzo de 2026. Foto: Xinhua [e]JOAQUIN HERNANDEZ

    “El gobierno de Trump revisó hace poco su versión del documento para designar a Cuba como una “Prioridad 1” del NIPF. (Entre los otros países de Prioridad 1 están China, Irán y Rusia)”, añadió.

    Es por eso que las agencias de inteligencia estadounidenses, incluidas la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, entre otras, han comenzado a dedicar a Cuba más recursos de recopilación de inteligencia, incluidos satélites, dijeron personas informadas sobre esas actividades.

    “La recopilación de esa inteligencia ayudará a las fuerzas armadas estadounidenses a actualizar sus opciones para una posible acción militar contra Cuba, si Trump opta por seguir ese camino. Antes del incremento en acciones de inteligencia, los oficiales militares y de inteligencia estadounidenses se quejaban de que contaban con información desactualizada; la nueva inteligencia les dará una mejor idea de las intenciones, las capacidades militares y las defensas de los cubanos”, indicó el diario.

    “Los oficiales del grupo operativo sobre Cuba en la CIA, a su vez, analizarán la inteligencia recién obtenida en busca de información privilegiada sobre las actividades de los líderes de Cuba y otros miembros de la élite política, en particular, mediante el rastreo de los secretos flujos de dinero y acuerdos comerciales dentro y fuera de la isla. La agencia podría llegar a divulgar públicamente esa información en un intento de influir en los líderes y la opinión pública cubanos, replicando una estrategia que la CIA ha utilizado contra otros adversarios, entre ellos Rusia”, sostuvo The New York Times.

    Más sobre:CubaLa HabanaCIADonald TrumpEstados Unidos

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