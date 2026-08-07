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    Ministro Arrau y Rabat encabezan operativo en Colina 2: se decomisaron 200 armas cortopunzantes y 33 teléfonos celulares

    El ministro de Seguridad, Martín Arrau, sostuvo que “el crimen organizado y el terrorismo se comparte en las fronteras, se combate en los barrios pero también en las cárceles".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la mañana de este viernes los ministros de Seguridad Pública, Martín Arrau, y de Justicia, Fernando Rabat, encabezaron un operativo de allanamiento en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 2, ocasión en que se decomisaron 200 armas cortopunzantes y 33 teléfonos celulares.

    En la ocasión, según dieron a conocer las autoridades, el penal actualmente alberga más de 3.800 intentos, con dormitorios colectivos que pueden tener más de 50 personas.

    Según detalló el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, el operativo se enfocó en los módulos 3 y 4, y apuntó que tuvo por objetivo disminuir la letalidad al interior de los establecimientos.

    “Comparativamente al año 2024 hemos disminuido más del 40% los homicidios o las personas que producto de una agresión recibida al interior de un penal finalmente pierden la vida. Eso da cuenta de un trabajo planificado, consistente, permanente y de un alto sacrificio de parte del personal de gendarmería de Chile”, mencionó.

    Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, señaló que “No cabe ninguna duda que la seguridad también supone el control carcelario y es por eso que hemos estado junto con el director y el demás personal de gendarmería en esta actividad de allanamiento”.

    En tanto, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió al plan contra el crimen organizado y el terrorismo señalando que “el crimen organizado y el terrorismo se comparte en las fronteras, se combate en los barrios pero también en las cárceles. Si no hay control carcelario total por parte del Estado, esa tarea se vuelve cuesta arriba“.

    Según añadió Arrau, “Me ha tocado recorrer varios recintos penitenciarios con un deterioro y un abandono histórico por parte del Estado en la infraestructura y hay que ponernos al día como Estado porque esas cárceles hoy día las sostienen nuestros gendarmes que con su esfuerzo, su trabajo, con mucho sacrificio y pocos medios mantienen la seguridad de esta gran cantidad de recintos”.

    Respecto a las armas incautadas, según explicó del director de Gendarmería, estas “son extraídas o fabricadas a partir de la enorme capacidad destructiva que tienen los reclusos. Son establecimientos que están sobre exigidos, sobrepoblados, y se trata de dormitorios colectivos, cárceles que están diseñadas y puestas en marcha hace 30 años”.

    “En estos dormitorios estamos hablando de más de 50 moradores en cada uno de ellos”, añadió, apuntando que “sobre todo en horario nocturno y aprovechando ciertos espacios, ellos proceden en forma artesanal a fabricar estos elementos que son utilizados la mayor parte del tiempo para enfrentar los conflictos entre grupos rivales”.

    Asimismo, destacó que actualmente la población penal cuenta con 10.600 extranjeros, lo que equivale a un 16,3% del total.

    Nuevo estado de excepción constitucional

    En la ocasión, el ministro Arrau además abordó el nuevo estado de excepción constitucional que fue anunciado por el Gobierno, señalando que se busca que “habilite nuevas herramientas que no tenemos hoy día en un Estado normal”.

    De acuerdo a lo que añadió también “se podría solicitar el apoyo a las Fuerzas Armadas en cosas específicas y funciones que ellos tienen medios y capacidades como hemos visto en el último tiempo en diferentes actuaciones particulares”.

    Según señaló lo que se busca es entregar “nuevas herramientas para hacerse cargo de una persecución, de una investigación o de la búsqueda y control de ciertos tipos delictuales como el crimen organizado y el terrorismo en ciertas áreas muy acotadas”.

    Es así como apuntó que “el paquete legislativo que hemos presentado, ACOT, se debe y se enfoca en el crimen organizado y al terrorismo, que es el flagelo del cual nuestra legislación está desactualizada. Es algo que veíamos de lejos, quizás hace 20 años, pero llegó a Chile”.

    “Este paso que ha anunciado el Presidente en la cadena nacional y que ayer era reforzado, es un paso hacia adelante para estar mejor parado y tener herramientas extraordinarias para enfrentar el crimen organizado”, expresó.

    Alza del secreto bancario

    El ministro abordó la discusión respecto al alza del secreto bancario señalando que ya “existe” y que “cada vez que se ha solicitado, se aprueba”.

    “Veamos cuántos casos han habido en la última década que se haya denegado. Yo no conozco ninguno, quizás habrá un par. En la gran mayoría, casi la totalidad, se aprueba de manera rápida y por tanto, hoy día si es que se requiere para una investigación, para un proceso instruido por el Ministerio Público y aprobado con un control judicial, se requiere, se alza el secreto bancario”, mencionó.

    Finalmente, según expresó, “Hoy día existe el alzamiento del secreto bancario, entonces cuando se trata de instalar aquí algo que no existe, es totalmente falso”.

    Más sobre:GendarmeríaMartín ArrauFernando RabatOperativoColina 2

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