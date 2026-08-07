Por un período de cinco años: Juan Luis Ossa es nombrado nuevo director ejecutivo del CEP

El Consejo Directivo del Centro de Estudios Públicos (CEP) acordó este viernes 7 de agosto el nombramiento del historiador e investigador Juan Luis Ossa como nuevo director ejecutivo de la institución, cargo que ejercerá por un período de cinco años, con posibilidad de reelección.

Ossa asumirá la dirección ejecutiva luego de que Leonidas Montes, quien ocupaba el cargo hasta mayo pasado, fuera elegido presidente del CEP. A partir de ese momento, el Consejo Directivo inició un proceso de búsqueda para definir a su sucesor.

El procedimiento comenzó el 8 de mayo y estuvo a cargo de un comité de búsqueda que durante tres meses trabajó en la elaboración del perfil requerido, la identificación de candidatos y las entrevistas a los postulantes. Tras ese proceso, el comité propuso de manera unánime a Ossa para ocupar la dirección ejecutiva.

Su candidatura fue presentada al Consejo Directivo, instancia que finalmente ratificó este viernes su nombramiento.

Licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Historia Moderna por St Antony’s College de la Universidad de Oxford, Ossa se ha especializado en historia política e intelectual, procesos e instituciones políticas e historia constitucional.

El historiador se incorporó al CEP en 2019. Antes de ello, se desempeñó como director ejecutivo del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez y como académico de la Escuela de Gobierno de esa casa de estudios.

Con su nombramiento, Ossa asumirá la conducción ejecutiva del centro de estudios, mientras Montes continuará en la presidencia del CEP.